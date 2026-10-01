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Tipsport extraliga 2026/27

Sparta zabrala, Špaček si vyčítal: Jsem kopyto! Předchozí porážky nám pomůžou

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  22:34
Michael Špaček trefuje tyč v závěru utkání s Českými Budějovicemi.

Michael Špaček trefuje tyč v závěru utkání s Českými Budějovicemi. | foto: ?im?nek V?tČTK

Matyáš Michálek v dresu Sparty
Českobudějovický brankář Milan Klouček čelí Devinu Shoreovi ze Sparty. Toho...
Českobudějovický brankář Milan Klouček
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Spartě i do hokeje vtažené O₂ areně mohl přinést definitivní klid. V závěru extraligové předehrávky 7. kola proti Českým Budějovicím před ním prázdná branka nezívala jednou, ale hned dvakrát. Nejprve poslal puk do tyče. A za pár okamžiků jakbysmet! „Ale získali jsme všechny body, tak si to nemusím tolik vyčítat,“ ulevilo se Michaelu Špačkovi po vítězství 4:2.

Bylo upracované, udřené. „A také velmi důležité,“ doplnil devětadvacetiletý útočník.

Přišlo po porážkách s Karlovými Vary (0:1) a v Hradci Králové (3:4), zároveň šlo o vůbec první sparťanský úspěch před vlastními fanoušky v nové sezoně.

Sparta - České Budějovice 4:2. Na třetí pokus slaví Pražané domácí výhru

Špaček, ač v závěru při přesilovce pět na tři pohrdl za stavu 3:2 dvěma stoprocentními příležitostmi, na něm rovněž měl podíl.

Trefou na 1:1 ukončil 112 minut a 8 sekund trvající čekání Pražanů na gól v domácím prostředí. Tým trenéra Augusty, který byl aktivnější, ale v koncovce postrádal klid, vrátil do hry.

Centr elitní formace se trefil potřetí v sezoně, drží si bilanci bodu na utkání. Pár minut po skončení duelu s Českými Budějovicemi ale vyzdvihl především parťáky, kteří chodí na led při oslabení.

Špačkův vyrovnávací gól na 1:1:

Ubránili hned šest soupeřových přesilovek, včetně té pětiminutové, co následovala po vyloučení Jiřího Sekáče za zákrok na Michala Bulíře.

O jak zásadní aspekt zápasu šlo?
Klíčový, obrovská poklona klukům, klobouk dolů. Bylo strašně důležité, že jsme v oslabení neinkasovali, nakoplo nás to.

Na konci Sekáčova trestu jste se navíc zásluhou trefy Tomáše Hyky dostali do vedení.
Hyčmen už předtím odváděl v oslabení výbornou práci, jezdil tam po zadku. Dočkal se odměny, dal hezký gól, velmi důležitý.

Na třetí pokus jste zvítězili v O₂ areně. Spadlo to z vás trochu?
Je to úleva. Ani ty předchozí zápasy jsme ale neodehráli špatně, jen jsme neproměňovali šance. Také jsme je chtěli zvládnout, byly vyrovnané, teď jsme rádi, že se nám podařilo uspět. Věřím, že v tom budeme pokračovat.

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Z výkonu jste měl jaký pocit?
Byli jsme aktivní, už v první třetině jsme si vypracovali dost možností, ale zase nám to tam nepadalo. A můj gól? Určitě pomohl, jsem rád, že jsem k výsledku mohl také přispět, ale hlavní je, že jsme konečně vyhráli.

Na konci jste mohl přidat další branku. Na kruhu jste byl v obou případech sám, brankář Strmeň nestihl reagovat, někteří diváci už zvedali ruce nad hlavu.
Co k tomu mám říct... Jsem kopyto, tohle by se mi nemělo stávat. Nepodcenil jsem situaci, snažil jsem se puk zvednout a vystřelit co nejrychleji, bohužel z toho byly dvě tyčky.

Je výhra o to cennější, že jste si ji museli tvrdě odpracovat?
Extraliga je strašně vyrovnaná, dnes už je úplně jedno, proti komu hrajete. V neděli nás čekají Pardubice, ale my to nijak zvlášť prestižně nebereme, spíš jako každý jiný zápas. Jedeme tam vyhrát, se stejným cílem jako pokaždé.

Jak obecně vnímáte začátek sezony? Zatím je od Sparty spíš rozpačitý...
Pár porážek se nám nakupilo, ale v něčem to nemusí být špatné. Naopak se od nich můžeme odpíchnout, máme prostor ukázat si, co se nepovedlo, pak z toho těžit. Je pouze na nás, jak s tím naložíme, ale já věřím, že to vezmeme za správný konec.

Jaký dojem na vás při debutu v extralize udělal teprve šestnáctiletý Matyáš Michálek?
Výborný kluk. Hodný, takový tichý, ale to je v jeho věku normální. Odvedl dobrou práci, byl jistý v soubojích, poradil si s tím výborně. Když na sobě bude pracovat, má před sebou velkou kariéru.

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Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 6 6 0 0 0 28:14 18
2. HC Dynamo PardubicePardubice 7 5 0 0 2 29:19 15
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 2 2 1 1 16:12 11
4. HC Sparta PrahaSparta 7 3 0 1 3 21:18 10
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 3 0 1 3 17:23 10
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 5 3 0 0 2 12:9 9
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 0 0 3 16:15 9
8. Rytíři KladnoKladno 6 2 1 1 2 18:20 9
9. HC Verva LitvínovLitvínov 6 2 1 0 3 16:19 8
10. HC Kometa BrnoKometa 5 2 0 0 3 16:16 6
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 5 2 0 0 3 17:20 6
12. HC OlomoucOlomouc 6 1 1 0 4 16:19 5
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 1 0 2 3 14:22 5
14. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 1 1 0 4 13:23 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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