ONLINE: Sparta - Hradec 0:0, Boleslav vyzývá Pardubice. Co posílená Kometa?

Sparta - Hr. Králové, od 17:00

Sparta se na přelomu trápí. Ztratila dobře rozehrané zápasy s Vary i Pardubicemi, naposledy prohrála s Libercem po dvou vlastních hrubých chybách. Kouč domácích Hořava odmítá, že příčinou by byly i absence několika stabilních hráčů sestavy.

Sparta mezitím posílila o bývalou reprezentační jedničku Alexandera Saláka, který však ještě nenastoupí a s mužstvem se zatím pouze připravuje. Hradec naopak stabilizuje výkony a stoupá tabulkou. Z Liberce nedávno získal Marka Zachara, tým naopak opustili útočník Radovan Pavlík a zkušený exreprezentační obránce Petr Zámorský, s jehož výkony nebylo vedení spokojeno.



Vítkovice - Liberec, od 17:30

Liberec dobře rozjel sezonu, ale poté si prošel výkonnostní krizí. Naposledy na Spartě ukázal, že k bodům se může odrazit poctivou defenzivní prací a bezchybnými zákroky gólmana Petra Kváči. To samé se však nedaří Vítkovicím, které už prohrály třikrát po sobě a ještě přišly vinou zranění o veterána Zbyňka Irgla i svého nejproduktivnějšího hráče Dominika Lakatoše. Počítat nemohou ani s technicky založeným útočníkem Rostislavem Maroszem, jenž se z hostování vrátil do Kladna.



K. Vary - Litvínov, od 17:30

Karlovy Vary staví na brankáři Novotném a útočné trojici Kaše - Lauko - Flek. Zejména díky jejich příspěvkům se drží v první šestce. Avšak v posledních dvou duelech podlehly. V tom prvním stály proti Litvínovu, s nímž se utkají podruhé v krátké době. Severočeši jsou hrubě nespokojení se současnou formou i předváděnou hrou. Proto z Hradce Králové přivedli útočníka Lukáše Žejdla, jehož kauza se dvěma neplatnými výpovědmi ze strany jeho předchozího zaměstnavatele je konečně uzavřená.



Pardubice - Ml. Boleslav, od 18:00

Kluby hrající momentálně ve výborné formě. Pardubice po osmi duelech bez porážky zastavil minule až rival z Hradce Králové a ukončil jejich sérii, kterou Východočeši zopakovali po šestnácti letech. Mladá Boleslav se usadila na třetím místě extraligové tabulky. Momentálně stojí na výkonech brankáře Růžičky, jenž do minulého ligového zápasu držel více než 210 minut trvající neprůstřelnost. A také dokázala, že si poradí i bez střelce Radima Zohorny, jehož zastoupil Francouz Valentin Claireaux. Pro něj to bude speciální zápas, neboť nedávno v kádru Pardubic skončil.



Olomouc - Č. Budějovice, od 18:00

Olomouc nedávno opakovaně zazářila proti Třinci, ale z posledních pěti zápasů to byl také jediný vítězný. Hanáci toužebně vyhlížejí návrat zraněného Lukáše Klimka, jenž by doplnil bodujícího Jana Káňu. Dlouho se nedařilo také Českým Budějovicím, které však zlomily zlou sérii a teď se pokoušejí o třetí vítězství v řadě. Do zápasu však jdou bez Martina Adamského, jenž se po krátké výpomoci vrátil do prvoligového Havířova.

Zlín - Kometa Brno, od 18:20

Utkání zklamaných týmů snažících se vybřednout z krize. Kometa to zkouší přestupy jako již obvykle na přelomu roku. Do útoku sehnala z druholigového Znojma Vojtěcha Němce, z Hradce si půjčila beka Petra Zámorského. Z posledních čtyř zápasů tři vyhrála a jako tradičně se v tomto období začíná zlepšovat. Zlín si posledně dodal sebevědomí hubeným vítězstvím 1:0 nad Mladou Boleslaví, po němž se poprvé po čtyřech kláních radoval ze tří bodů. Stále je však v ligovém pořadí třináctý, avšak jen bod od dvanáctých Vítkovic.