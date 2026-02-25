Další velké jméno pro Spartu. Šmíd se vrací do Česka, bude pomáhat Augustovi

S informací přišel jako první web iSport.cz a zdroje iDNES.cz zprávu potvrzují.
Šmíd bude pracovat jako Augustův asistent, přičemž jeho hlavní doménou bude obrana. A ne náhodou, 40letý bývalý bek odehrál v NHL za Edmonton Oilers a Calgary Flames 583 zápasů.
A Augustovi už ve stejné roli jednou pomáhal. V minulé sezoně dovedli národní tým do dvaceti let k bronzu na mistrovství světa, tuhle sezonu Šmíd asistuje pro změnu u reprezentace do 18 let.
Angažmá ve Spartě také znamená, že se Šmíd na nějakou dobu přestěhuje do Česka. Dorazit by měl s celou rodinou, která jinak žije v Edmontonu. Tam rodák z Frýdlantu pracuje coby trenér u týmu Oil Kings v juniorské soutěži WHL.
S Augustou se velmi dobře znají z angažmá v extraligovém Liberci ze sezon 2018/19 až 2021/22, kdy ještě Šmíd hrál a plnil roli lídra.
„Aušus je jeden z našich nejúspěšnějších a nejlepších trenérů. Momentálně bych ho dal klidně na druhé místo za Radima Rulíka,“ vykládal Šmíd začátkem roku, když hokejová dvacítka postoupila přes Kanadu ve čtvrtfinále a než získala stříbro.
O Augustovi ještě řekl: „Je náročný a zároveň i lidský. Někomu dokáže trochu popustit lano a mít velkou trpělivost, ale vždycky vyžaduje maximum. Nepoleví ti. A taky ti vysvětlí, že nikdo není větší než tým. Musíš mít individuality, potřebuješ rozdílové hráče, ale on dokáže každému určit roli, jakou potřebuje. V tom je napřed před ostatními.“
Spartu v aktuální sezoně trénuje Jaroslav Nedvěd, který tým převzal po Pavlu Grossovi. Dá se ale celkem bezpečně předpokládat, že Augusta se Šmídem už teď se Spartou komunikují a baví se o kádru a filosofii pro příští sezonu.
Pražský klub se nachází na nelichotivém sedmém místě a bude muset pořádně zabojovat, pokud se chce vejít do nejlepší čtyřky a vyhnout se předkolu play off. Sparťanům na to zbývá pět zápasů a čtyřbodové manko na čtvrtý Liberec.