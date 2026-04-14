Tipsport extraliga 2025/26

Kometu opouští slovenský obránce Ďaloga. Čas na nový impulz, říká po 5 letech v Brně

  14:28
Slovenský hokejový obránce Marek Ďaloga po pěti letech odchází z Komety Brno, s kterou loni získal extraligový titul. Sedmatřicetiletý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu to řekl novinářům během srazu národního týmu v Topoľčanech.

Obránce Komety Marek Ďaloga během šestého semifinále proti Spartě. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Chci změnu, agenti už něco řeší, tak uvidíme. V Brně už ale nebudu,“ uvedl Ďaloga. „Bavili jsme se ještě s majitelem (Liborem Zábranským), ale po pěti letech potřebuji změnu, nový impulz. Na druhé straně v Brně jsem jako doma, je to tam super. Člověk ale někdy potřebuje dát tělu něco jiného,“ prohlásil bývalý hráč pražské Sparty a Pardubic, který má za sebou i několik angažmá v KHL.

Návrat na Slovensko zatím v plánu nemá. „Momentálně to neřeším. Neříkám, že nic není, ale v současnosti to není téma. Jsou jiné alternativy,“ řekl Ďaloga.

Stěhování Komety do T-Areny v průběhu sezony? Je to eventualita, otáčí Zábranský

V přípravě na mistrovství světa ho zatím limituje zranění ruky, kvůli kterému chyběl Kometě v závěrečných dvou zápasech semifinálové série s Pardubicemi. Vynechá proto nadcházející přípravné zápasy proti Švýcarsku. „Třetí týden léčím utrženou šlachu. Budu trénovat a příští týden bych šel do zápasu a zkusil, jaké to bude. Pokud by to bylo v pořádku, tak bych pokračoval,“ uvedl.

Zranění utrpěl ve druhém zápase v Pardubicích hned během prvního střídání. „Tehdy jsem nemohl vůbec hýbat rukou, teď už můžu dělat všechno. Sice to při některých pohybech cítím, ale jak jsem začal posilovat, tak je to lepší a lepší. Chtěl bych zabojovat o šampionát a udělám pro to všechno, ale budu muset být zdravotně fit,“ řekl nejzkušenější hráč v týmu kouče Vladimíra Országha, jenž odehrál za Slovensko 114 zápasů.

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Tak strašně málo chybělo k výjimečnému počinu! Třeba jedna náhodná asistence... Hokejista Petr Nedvěd se při vzpomínce na 14. duben 1996 chvílemi směje, ale zároveň připouští: „Škoda. Mrzí mě to."...

Už tak třeskavé semifinálové sérii mezi Pardubicemi a Spartou to na rivalitě ještě více přidává. Nedávná přetahovaná o Davida Tomáška, jenž je v tuzemsku v posledních letech spjatý s pražským...

S dvanácti body za pět gólů a sedm asistencí vévodí Michal Kovařčík v letošním play off statistikám třineckých hokejistů. Nyní se svými spoluhráči čeká na finálového soupeře, který vzejde z duelu...

Přestože hokejisté Zlína v neděli neproměnili doma první finálový mečbol, bývalý útočník Beranů Jiří Ondráček věří, že v úterním sedmém zápase v Jihlavě si jeho někdejší klub přece jen vybojuje účast...

Trenér švýcarské hokejové reprezentace Patrick Fischer přiznal, že se v roce 2022 účastnil olympijských her v Pekingu s falešným potvrzením o očkování proti koronaviru. Informoval o tom národní svaz...

Pondělní program hokejové NHL rozhodl o posledních postupujících do play off. I díky zákrokům brankáře Dana Vladaře slaví jako poslední ve Východní konferenci Philadelphia a na Západě postupující...

I když od závěrečné sirény uběhla teprve čtvrthodina, při hodnocení se snažil dívat především dopředu. „Teď už s výsledkem nic neuděláme," pravil Martin Kaut smířeně po prohře 2:3 v šestém semifinále...

Byl to další hraniční moment, o kterém se bude po sparťanské výhře 3:2 a srovnání semifinálové série s Pardubicemi na 3:3 mluvit. Měl jít sparťanský útočník Michael Špaček v první třetině do sprch za...

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Že se při šestém semifinále hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi emoce uklidní a příznivci obou klubů začnou fandit výhradně slušně? Mylná představa. Typické chorály zněly brzy z obou...

