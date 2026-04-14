Kometu opouští slovenský obránce Ďaloga. Čas na nový impulz, říká po 5 letech v Brně

„Chci změnu, agenti už něco řeší, tak uvidíme. V Brně už ale nebudu,“ uvedl Ďaloga. „Bavili jsme se ještě s majitelem (Liborem Zábranským), ale po pěti letech potřebuji změnu, nový impulz. Na druhé straně v Brně jsem jako doma, je to tam super. Člověk ale někdy potřebuje dát tělu něco jiného,“ prohlásil bývalý hráč pražské Sparty a Pardubic, který má za sebou i několik angažmá v KHL.
Návrat na Slovensko zatím v plánu nemá. „Momentálně to neřeším. Neříkám, že nic není, ale v současnosti to není téma. Jsou jiné alternativy,“ řekl Ďaloga.
|
V přípravě na mistrovství světa ho zatím limituje zranění ruky, kvůli kterému chyběl Kometě v závěrečných dvou zápasech semifinálové série s Pardubicemi. Vynechá proto nadcházející přípravné zápasy proti Švýcarsku. „Třetí týden léčím utrženou šlachu. Budu trénovat a příští týden bych šel do zápasu a zkusil, jaké to bude. Pokud by to bylo v pořádku, tak bych pokračoval,“ uvedl.
Zranění utrpěl ve druhém zápase v Pardubicích hned během prvního střídání. „Tehdy jsem nemohl vůbec hýbat rukou, teď už můžu dělat všechno. Sice to při některých pohybech cítím, ale jak jsem začal posilovat, tak je to lepší a lepší. Chtěl bych zabojovat o šampionát a udělám pro to všechno, ale budu muset být zdravotně fit,“ řekl nejzkušenější hráč v týmu kouče Vladimíra Országha, jenž odehrál za Slovensko 114 zápasů.