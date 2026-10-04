Slovan slibuje: Budeme mít rozpočet jako Sparta a Třinec. Ale co s hráči z KHL?

Otáčíte se ke Slovensku zády?
Rozhodně ne. Naopak chceme, aby měl náš projekt pro slovenský hokej i fanoušky dlouhodobý přínos. Doma chceme tým zachovat a vedle něj pro Česko připravit mezinárodní tým. Nejde o odchod ze Slovenska, ale o rozšíření působnosti.
Proč chcete do Česka?
K srdci Slovenska je nejblíž, bývali jsme jedna republika, máme stejný životní styl a hokej je u nás obou nejoblíbenější sport. Nejde nám jenom o byznys, ale i o sportovní výkon, bezpečnost a zábavu, kdy v komfortní hale bavíme rodiny.
Slovensko je Slovanu malé?
Spíš bych řekl, že chceme přemýšlet ve větším měřítku.
Pokud fanoušek pochopí, že do Bratislavy to není daleko a že přineseme neskutečné příběhy a rivalitu, jsem přesvědčený, že lidi by se pro to nadchli.