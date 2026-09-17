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Slovan Bratislava jedná o účasti v české extralize. Ta si vyslechne jeho vizi

Robert Rampa
  17:32
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Ryan Dmowski ze Slovanu Bratislava se rozcvičuje před sedmým finále. | foto: Profimedia.cz

Slováci oživují dávnou myšlenku přidružit se k Čechům. Alespoň v hokeji. Podle informací iDNES Premium chce Slovan Bratislava vstoupit do české extraligy, přičemž dvoření je velmi aktuální a jednání naprosto seriózní. Slovan svůj zájem oficiálně odprezentuje českým klubům na konci září.

Bude se je snažit přesvědčit, proč by klub z hlavního města sousedního státu měly mezi sebe přijmout, co to extralize přinese za výhody (zejména finanční) a čím zdejší hokej obohatí.

„Zatím bez komentáře,“ odpověděl generální manažer Slovanu Lukáš Havlíček na dotazy redakce.

Panuje také zájem na české straně? Dostatečný na schůzku.

„Jsme připraveni si představu Slovanu vyslechnout,“ říká opatrně ředitel extraligy Martin Loukota.

Zákulisím se už delší dobu nicméně nese, že přidružení bratislavského klubu může mít sportovní i ekonomický smysl. To přiznává i Loukota.

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2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 0 5:3 3
3. HC Oceláři TřinecTřinec 1 1 0 0 0 2:0 3
4. Rytíři KladnoKladno 1 1 0 0 0 4:3 3
5. HC Verva LitvínovLitvínov 1 1 0 0 0 2:1 3
6. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 0 1 0 0 3:2 2
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 1 0 1 0 0 2:1 2
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 1 0 0 1 0 2:3 1
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 1 0 1:2 1
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 0 0 0 1 3:4 0
11. HC Kometa BrnoKometa 1 0 0 0 1 1:2 0
12. HC Dynamo PardubicePardubice 1 0 0 0 1 3:5 0
13. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 1 0 0 0 1 0:2 0
14. HC OlomoucOlomouc 1 0 0 0 1 2:5 0
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Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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