Slovan Bratislava jedná o účasti v české extralize. Ta si vyslechne jeho vizi

Bude se je snažit přesvědčit, proč by klub z hlavního města sousedního státu měly mezi sebe přijmout, co to extralize přinese za výhody (zejména finanční) a čím zdejší hokej obohatí.
„Zatím bez komentáře,“ odpověděl generální manažer Slovanu Lukáš Havlíček na dotazy redakce.
Panuje také zájem na české straně? Dostatečný na schůzku.
„Jsme připraveni si představu Slovanu vyslechnout,“ říká opatrně ředitel extraligy Martin Loukota.
Zákulisím se už delší dobu nicméně nese, že přidružení bratislavského klubu může mít sportovní i ekonomický smysl. To přiznává i Loukota.