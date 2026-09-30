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Tipsport extraliga 2026/27

Slovan si u hokejové extraligy otevřel dveře. Češi budou s Bratislavou dál jednat

Robert Rampa
  17:41

Ryan Dmowski slaví branku Slovanu Bratislava. | foto: Profimedia.cz

Zástupci Slovanu Bratislava ve středu jednali s extraligovými kluby o možném vstupu slovenského klubu do české hokejové soutěže. A jednání nedopadla špatně. „Po prezentaci a diskusi o možných přínosech i dopadech takového kroku jsme se shodli, že předložený záměr má smysl dále podrobněji analyzovat,“ uvedli zástupci Asociace profesionálních klubů (APK). Jinými slovy všechno bude záležet na tom hlavním: Kolik Slovan českému hokeji donese peněz. Finance ale ani jedna strana komentovat nechce.

O tom, že bude Slovan s extraligou jednat, informoval server iDNES.cz v polovině září.

Bratislava měla ve středu českým klubům nastínit svou vizi, představit se a zkusit je přesvědčit, že má smysl přijmout do ligy zahraniční klub.

„Věříme, že bylo důležité, aby viděli, kdo za naším klubem stojí, a abychom mohli společně zahájit práci na dalších krocích. Dnešní setkání vnímáme jako příležitost otevřít téma a začít se zabývat konkrétními otázkami, které s případným působením Slovanu v české extralize souvisejí,“ prohlásil generální manažer Slovanu Lukáš Havlíček.

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A jaký je pohled extraligy?

Zatím nerozhodovala o tom, zda Slovan přijme, nebo ne. Po klubu z východu teď bude chtít podrobné podklady a komplexní sportovní, ekonomickou i marketingovou analýzu s právními a technickými souvislostmi.

„Na jejich základě bude možné odpovědně posoudit, zda má smysl v této debatě pokračovat,“ uvedl prezident asociace Jan Tůma. „Pokud analýza ukáže, že je tato varianta dlouhodobě smysluplná, k tématu se vrátíme.“

Ačkoliv extraliga zatím deklaruje, že o ničem nerozhodla a že cesta Slovanu bude ještě dlouhá, vyslala významný signál už jen tím, že je nakloněna tomu se myšlenkou dále zaobírat.

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Bývalý ředitel extraligy Josef Řezníček před časem řekl, že za svého mandátu řešil zájem Slovanu dvakrát a vždy to skončilo neúspěchem: „Přesnou částku si nepamatuju, ale vstupní poplatek se samozřejmě po Slovanu vyžadoval. Jenže za všechno, co by se muselo předělat a změnit, byla částka tak nízká, že to kluby shodily ze stolu a ani nerozkrývaly, co by Bratislava přinesla. Musela by přivést velkého, možná spíš mega partnera, aby Češi vůbec zvedli hlavu a zaobírali se tím.“

Tentokrát se zdá, že Češi hlavu zvedli a zaobírat se tím chtějí.

Případný vstup Slovanu by vyžadoval velké změny. Pokud by se extraliga rozšířila o patnáctý klub, dávalo by smysl, aby dala vstupenku i šestnáctému klubu (nejspíš prvoligovému), aby měla sudý počet účastníků.

Takovou změnu ale musí schválit rovněž hokejový svaz.

Muselo by se vyřešit i to, co by se stalo, kdyby Slovan z extraligy sestoupil. Řezníček uvedl, že v minulosti se extraliga shodla na tom, že by se Slovan musel vrátit do své domácí ligy.

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1. HC Oceláři TřinecTřinec 6 6 0 0 0 28:14 18
2. HC Dynamo PardubicePardubice 7 5 0 0 2 29:19 15
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 6 2 2 1 1 16:12 11
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 6 3 0 1 2 15:19 10
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 5 3 0 0 2 12:9 9
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 0 0 3 16:15 9
7. Rytíři KladnoKladno 6 2 1 1 2 18:20 9
8. HC Verva LitvínovLitvínov 6 2 1 0 3 16:19 8
9. HC Sparta PrahaSparta 6 2 0 1 3 17:16 7
10. HC Kometa BrnoKometa 5 2 0 0 3 16:16 6
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 5 2 0 0 3 17:20 6
12. HC OlomoucOlomouc 6 1 1 0 4 16:19 5
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 6 1 0 2 3 14:22 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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