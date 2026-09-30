O tom, že bude Slovan s extraligou jednat, informoval server iDNES.cz v polovině září.
Bratislava měla ve středu českým klubům nastínit svou vizi, představit se a zkusit je přesvědčit, že má smysl přijmout do ligy zahraniční klub.
„Věříme, že bylo důležité, aby viděli, kdo za naším klubem stojí, a abychom mohli společně zahájit práci na dalších krocích. Dnešní setkání vnímáme jako příležitost otevřít téma a začít se zabývat konkrétními otázkami, které s případným působením Slovanu v české extralize souvisejí,“ prohlásil generální manažer Slovanu Lukáš Havlíček.
|
Zájem Slovanu? Jen samá ale. Někdejší šéf extraligy: Muselo by jít o skvělou nabídku
A jaký je pohled extraligy?
Zatím nerozhodovala o tom, zda Slovan přijme, nebo ne. Po klubu z východu teď bude chtít podrobné podklady a komplexní sportovní, ekonomickou i marketingovou analýzu s právními a technickými souvislostmi.
„Na jejich základě bude možné odpovědně posoudit, zda má smysl v této debatě pokračovat,“ uvedl prezident asociace Jan Tůma. „Pokud analýza ukáže, že je tato varianta dlouhodobě smysluplná, k tématu se vrátíme.“
Ačkoliv extraliga zatím deklaruje, že o ničem nerozhodla a že cesta Slovanu bude ještě dlouhá, vyslala významný signál už jen tím, že je nakloněna tomu se myšlenkou dále zaobírat.
|
Slovan Bratislava jedná o účasti v české extralize. Ta si vyslechne jeho vizi
Bývalý ředitel extraligy Josef Řezníček před časem řekl, že za svého mandátu řešil zájem Slovanu dvakrát a vždy to skončilo neúspěchem: „Přesnou částku si nepamatuju, ale vstupní poplatek se samozřejmě po Slovanu vyžadoval. Jenže za všechno, co by se muselo předělat a změnit, byla částka tak nízká, že to kluby shodily ze stolu a ani nerozkrývaly, co by Bratislava přinesla. Musela by přivést velkého, možná spíš mega partnera, aby Češi vůbec zvedli hlavu a zaobírali se tím.“
Tentokrát se zdá, že Češi hlavu zvedli a zaobírat se tím chtějí.
Případný vstup Slovanu by vyžadoval velké změny. Pokud by se extraliga rozšířila o patnáctý klub, dávalo by smysl, aby dala vstupenku i šestnáctému klubu (nejspíš prvoligovému), aby měla sudý počet účastníků.
Takovou změnu ale musí schválit rovněž hokejový svaz.
Muselo by se vyřešit i to, co by se stalo, kdyby Slovan z extraligy sestoupil. Řezníček uvedl, že v minulosti se extraliga shodla na tom, že by se Slovan musel vrátit do své domácí ligy.