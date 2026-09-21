Co by dělal Slovan, kdyby sestoupil? A jak zásadní je rozdílný pohled Čechů a Slováků na Rusko?
Řezníček vysvětluje v rozhovoru pro iDNES Premium.
Je obnovený zájem Slovanu, o němž se zase mluví, bláhový?
Za deset let, co jsem byl ředitelem, jsme to řešili minimálně dvakrát a ta myšlenka nikdy nevznikla u českých klubů. Vždycky přišla ze Slovenska, my jsme udělali hlubší rozbory, probrali marketing a pokaždé to skončilo neúspěchem.
Kdo z dnešních lidí, kteří ještě vyrážejí na stadiony, pamatuje Bratislavu ve federální lize? Většina může být ve věku, že už na hokej nechodí a nemělo by to takový účinek.