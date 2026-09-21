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Zájem Slovanu? Jen samá ale. Někdejší šéf extraligy: Muselo by jít o skvělou nabídku

Robert Rampa
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Bývalý ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček. | foto: Profimedia.cz

Když byl ředitelem hokejové extraligy Josef Řezníček, vážný zájem Slovanu Bratislava o vstup do české soutěže řešil dvakrát. Sportovně by takový krok snad smysl dávat i mohl, ale co tak revoluční změně bránilo a brání dodnes?

Co by dělal Slovan, kdyby sestoupil? A jak zásadní je rozdílný pohled Čechů a Slováků na Rusko?

Řezníček vysvětluje v rozhovoru pro iDNES Premium.

Je obnovený zájem Slovanu, o němž se zase mluví, bláhový?
Za deset let, co jsem byl ředitelem, jsme to řešili minimálně dvakrát a ta myšlenka nikdy nevznikla u českých klubů. Vždycky přišla ze Slovenska, my jsme udělali hlubší rozbory, probrali marketing a pokaždé to skončilo neúspěchem.

Kdo z dnešních lidí, kteří ještě vyrážejí na stadiony, pamatuje Bratislavu ve federální lize? Většina může být ve věku, že už na hokej nechodí a nemělo by to takový účinek.

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1. HC Oceláři TřinecTřinec 3 3 0 0 0 11:7 9
2. Rytíři KladnoKladno 3 2 1 0 0 10:6 8
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 3 2 0 1 0 7:5 7
4. HC Dynamo PardubicePardubice 3 2 0 0 1 11:8 6
5. HC Verva LitvínovLitvínov 3 2 0 0 1 6:6 6
6. HC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 0 7:5 4
7. HC Kometa BrnoKometa 3 1 0 0 2 9:9 3
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 3 0 1 1 1 6:7 3
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 3 1 0 0 2 6:8 3
10. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 3 1 0 0 2 6:8 3
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 0 1 0 1 4:6 2
12. HC OlomoucOlomouc 3 0 1 0 2 7:10 2
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 2 0 0 1 1 2:5 1
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 2 0 0 0 2 5:7 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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