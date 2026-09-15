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Tipsport extraliga 2026/27

Šlégr o proměně Litvínova: Alby chce reprezentační styl, hraje tak i Crosby

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  7:15
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Jiří Šlégr. | foto: Petr Bílek, MF DNES

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Ondřej Jurčík v dresu hokejového Litvínova pro sezonu 2026/27.
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Hlinkův stadion mohl být liduprázdný, opuštěný, mrtvý, místo toho bude ve středu zase pulzovat extraligovým životem. Hokejový Litvínov přežil klinickou smrt a pod legendami, které ho resuscitovaly, vstupuje do nové éry. Cítím, že mužstvo má dobrý charakter,“ tvrdí zlatý olympionik Jiří Šlégr, který vzal klub pod svá křídla spolu s dalším slavným odchovancem Robertem Kyselou.

„Stali se spolumajiteli po Orlenu, který se přesunul na pozici hlavního mecenáše. Robert Reichel, další z party záchranářů, tým diriguje ze střídačky– entrée obstarají dvě domácí partie, středeční s Kometou a páteční hit s mistrovskými Pardubicemi.

Co očekáváte od vašeho Litvínova v letošní extralize?
Dobrý start. Hlavně z pohledu výkonů, i když člověk by rád i vyhrával. Pro mě bude zásadní, že kluci se tam v uvozovkách roztrhají a budou dělat maximum pro to, aby zvítězili. Nemůžeme očekávat, že budou vyhrávat pořád, máme těžké soupeře na začátku. Ale uvidíme, startovní čára je pro všechny stejná. Tím, že jsme přivedli do útoku Kämpfa a do obrany Jakse, jsme z mého pohledu posílili.

Takže tým je silnější než loni, kdy jste spadli do baráže?
Cítím, že má dobrý charakter. To je nejdůležitější. Že hokejisty máme, o tom jsem přesvědčený, že jsme je měli i loni. Bohužel situace se sešla ne úplně dobře. Teď věříme, že do sezony vstoupí s čistou hlavou a lépe než loni.

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Jak se do mužstva propsala trenérská práce Roberta Reichela?
Především do kondiční stránky, ta rozhodně. Alby přináší i to, co léta dělal ve dvacítkách. Hráli podobný styl jako A-mužstvo nároďáku. A podobný, ne-li stejný systém chce hrát i tady. Dennodenně na tom pracují, pilují. A je to znát. Byl jsem se podívat na poslední přípravný zápas v Mladé Boleslavi a tam už jsem ty prvky viděl.

Které?
Já bych to nerad popisoval, každý se na nás bude připravovat jako my na ně. Ale myslím si, že v jednoduchosti je síla. Když jsem viděl na olympijských hrách, jak hokejisté jako Crosby a McDavid hráli jednoduše, házeli puky za nás a dojížděli si je, tak hokej se dneska takhle hraje. A když ztratím puk, moje první cesta je co nejrychleji zpátky. O tom to je. A aby to dělali všichni, ne aby to jedinci vypouštěli, pak tady nemají co dělat. Neměli bychom pro ně pozici.

Z NHL jste přivedli Davida Kämpfa, splňoval už v přípravě to, co si od něj slibujete?
Je hrozně těžké to posuzovat. Léta nastupoval ve třetí čtvrté lajně v úplně jiné roli, než jakou bychom rádi, aby hrál tady. Pořád si myslíme, že David je kreativní hráč s dobrým myšlením a čtením hry. Uvidíme, jak sezona bude probíhat. Taky jestli budou hrát spolu s bratry Kašovými. To nebudeme prozrazovat, přestože nějaké informace mám. Počkejme si, až to začne. Sezona je dostatečně dlouhá, abychom prvky, které do hry chceme dávat, přišly. A rozhodující budou přesilovky, oslabení, na tom kluci každý den pracují. Pokud budou dělat detaily, jak mají, mohli by v tom být úspěšní. Kvalitu na to máme.

Máte nějakou rezervu v rozpočtu, kdyby se týmu nedařilo a museli byste ještě posílit?
I takhle musíme přemýšlet. Kdybychom neměli kam sáhnout, nebyli bychom v komfortní situaci. Jsme na to připravení, ale někoho přitáhnout během sezony je strašně složité. Třeba by se někomu nesmělo dařit v zahraničí a my bychom šli do rizika, že u nás se mu dařit bude. Ale stát se může cokoliv. Hodně možností na posílení bude, až skončí kempy v NHL. Budeme to mapovat.

Vracejí se další hráči ze zahraničí, bude extraliga zase silnější?
Myslím, že to je úžasné. Pro hokej je to dobré, my se tím posouváme v Evropě na špičku. Troufnu si říct, že jsme možná jednou ze dvou nejlepších lig v Evropě. I pro fanouška může být daleko atraktivnější. A také pro národní tým je ta konkurence zdravá a dobrá.

Hokejový Litvínov představil nové dresy pro extraligu. Jak se vám líbí?

Cítíte se teď jako majitel litvínovského klubu jinak?
Cítím to pořád stejně. I když jsem klub nevlastnil, dýchal jsem za něj v jakoukoli dobu. Já tady vyrostl, Litvínov je pro mě všechno. Dal mi šanci podívat se do světa. Já mu to teď se svými kolegy jen vrátil. Nesmíme se ukonejšit, myslet si, že to půjde samo. Musíme tu práci do toho dát. Pomalými krůčky se snažit budovat lepší zítřky.

Hrozilo, že Hlinkův stadion osiří. Budete dojatý, až bude narvaný při středeční extraligové premiéře s Brnem?
To se nedá asi říct dopředu, přijde to bezprostředně. Hlavně jsem rád, že to je za námi a před námi jsou snad lepší a příjemnější věci. Vždy je to o výsledku. Zažil jsem hodně sezon, kdy jsem si dopředu myslel, že bude perfektní, že máme výborný tým. A pak se to třeba nepovedlo. Nechci předjímat, říkat, že emoce ve mně nebudou. Začíná nová sezona a my se na ni těšíme.

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O letošním Litvínovu se říká: mají skvělou první lajnu, pak už nic. Štve vás to?
Neřeším to. Každý má právo na názor na věc. Já se taky vyjadřoval třeba k Petru Dědkovi (majiteli Pardubic) a nemyslel jsem to vůbec zle. Jen jsem se vyjádřil ve smyslu, že považuju za nešťastné, aby jeden z nás vlastnil marketingová práva. Kdyby přicházel jako firma, která chce investovat peníze do hokeje, situace by byla úplně jiná. Měl by to být člověk mimo hokejové dění, ne jeden z nás, i když to myslí určitě dobře a vážím si toho, že takový člověk do hokeje investuje svoje peníze, čas i energii. Nebylo to nic proti němu a věřím tomu, že ti, co hodnotí náš tým, to také nemyslí špatně. Prostě to nějak vidí, my to můžeme zase vidět jinak.

V neděli se uskutečnila opožděná rozlučka s kapitánem extraligových šampionů z roku 2015 Michalem Trávníčkem. Berete to jako vypořádání se s minulostí?
Michal měl mít dres vyvěšený už dávno. To se nestalo, takže naše první myšlenka byla, že je naší morální povinností to prostě udělat. On je jeden z nás, nejdéle sloužící Litvínovák, přestože je z Děčína. Strávil tady nejvíc sezon a je jediným kapitánem, který přinesl extraligový titul do Litvínova. Myslím, že si důstojnou rozlučku zasloužil.

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2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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