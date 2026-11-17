„Jsme aktivní. Téměř každý den hledáme hráče po celém světě i po celé republice, abychom si ho alespoň na měsíc mohli půjčit nebo vyzkoušet,“ řekl zlatý olympionik pro klubový web s tím, že určitá jednání jsou aktuální. „Věříme, že to dopadne dobře.“
Litvínovská sestava je rozbitá na trosky, v jeden čas chybělo osm hráčů, řada z nich klíčových - Ondřej Kaše, Kämpf, Moravčík, kapitán Sukeľ, Husinecký, Zygmunt a potrestaný Havelka. Déle absentoval i Gut.
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„Sukeľ sice naposledy v Liberci nastoupil, ale hrál s lehkým zraněním. Osm hráčů mimo, to je extrémní číslo. Každý tým by s tím měl problém. Ale i s osmi zraněnými jsme pořád schopni dát dohromady sestavu, takže si nemyslím, že máme úzký kádr,“ oponoval Šlégr kritikům. „Potvrzuje se ale, že když klíčoví hráči chybějí, výkony nejsou takové, jaké bychom si představovali.“
Litvínov si sáhl do prvoligového Chomutova pro amerického útočníka Colea Coskeyho, stáhl si Jana Šprynara, z amatérské druhé ligy vypomohli Štěpán Turek a Vojtěch Kysela. „A proti Českým Budějovicím nepodali vůbec špatný výkon,“ oznámkoval je Šlégr navzdory prohře 3:4.
Posilování v průběhu sezony je podle legendy komplikované, protože hráči mají platné kontrakty. „Když se hráč nedokáže ze smlouvy vyvázat nebo ho klub neuvolní, nic s tím neuděláte. A když je na trhu hráč, který dosud nehrál, zase nevíte, v jaké je kondici a jak je na tom zdravotně. Při jakékoli výměně musíte něco nabídnout, a když máte osm zraněných hráčů, nabízí se těžko,“ vykreslil Šlégr. „Bohužel první liga se hraje v sobotu a někdy i v neděli a zápasy kolidují.“
Zdravotní kalamitu nepřipisuje Šlégr náročnému programu. „Spíš enormnímu tempu hry. Dohrávají se souboje, hodně se bruslí. Z logiky věci přicházejí i fauly. Vezměte si Ondru Kašeho, každý zápas je pro něj hrozně složitý, protože si ho soupeři hlídají, snaží se hrát hodně na něj a fyzicky. S tím logicky přicházejí i zranění. Je to tedy podle mě kvalitou a rychlostí soutěže.“
Kdy se Kaše a spol. vrátí, Šlégr nespecifikoval. „Některá zranění jsou dlouhodobá, jiná mohou být otázkou několika dní. Nechci ale slibovat něco, co dnes sám neovlivním,“ zavrtěl hlavou. „Záleží na tom, jak daleko umí hráč jít přes bolest, jak se mu zdraví den ode dne lepší a jak mu dokážou pomoct lékaři a fyzioterapeuti. Myslím, že tady máme kvalitní tým lidí, kteří se o hráče starají, a věřím, že se někteří z nich brzy objeví zpátky v sestavě.“
S rozbitým kádrem ztrácí tým automatismy. „Každý zápas nastupujete v jiném složení. Když máte pevně nastavené pětky, které se málokdy mění, hráči vědí, co od sebe čekat. To je podle mě dnes podstata celé věci. Nám se rozpadly všechny útoky. Tým jsme posílili o Kämpfa, Jakse a Svozila, a že dnes je polovina hráčů zraněných, nikoho netěší.“
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Loňský barážista se po černé sérii propadl na 11. místo, jen šest bodů od poslední Olomouce.
„Pokud jde o hru, nepovedl se až zápas v Liberci (1:5). Herní projev nebyl vůbec hodný toho, co jsme dosud předváděli. Hned ráno byl meeting a hráčům jsme to jasně dali najevo. Šlo jen o jeden zápas, který se nám hrubě nepovedl,“ nevidí Šlégr vše černě. „Musíme se vrátit k agresivnímu napadání, dohrávání hráčů a tlaku do brány. Mezi útočníky a obránci nesmí být mezera, aby neměl soupeř jednodušší přechod přes střední pásmo. A baráž? Jsem pozitivně naladěný člověk, snažím se dívat obráceně.“
Šlégr a spol. už řeší kádr na další sezonu, jednání s jednotlivými hráči probíhají.