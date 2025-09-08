Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Šlégr na sešlosti: Možná koupím akcie... Na šéfa Vervy skalní fanoušci bučeli

Petr Bílek
  12:40
Slzy i smích. Hněv i dojetí. Naděje i nejistota. Hokejový Litvínov po ohlášeném odchodu majitele může umřít, jenže při sobotní sešlosti nejvěrnějších fanoušků to tak žilo! Aplaudovalo se legendám, bučelo na šéfa extraligového oddílu.

„Klub není ani mládeže, ani áčka, je váš – fanoušků! Věříme, že díky vám se podaří zachránit,“ zvolal z pódia areálu v Loučkách zástupce mládeže Marek Tomčík a několik stovek příznivců nadšeně bouřilo.

Orlen Unipetrol opustí klub po této sezoně, ale co bude dál? Od začátku prázdnin hlavní litvínovské téma. Fanoušci v čele s fanklubem Ropáci on Tour vytiskli záchranářská trička, na která se v Loučkách tvořila zase fronta, a spustili veřejnou sbírku. Výtěžek? V součtu už 1,4 milionu korun, zvěstoval do mikrofonu šéf Ropáků Jan Ptáček.

Fanklub sobotní setkání s vrcholem v podobě záchranářského klipu od scenáristy a režiséra Petra Kolečka pořádal. Než ho na plátno promítli, roztočil se kolotoč emocí.

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Fanoušek s leguánem.
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Martin Ručinský, Robert Reichel a Jiří Šlégr (zleva).
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Miroslav Blažek, fanoušek a vrátný na zimním stadionu.
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Martin Ručinský, Robert Reichel a Jiří Šlégr (zleva).
39 fotografií

Písničky a taneční vystoupení vytvořily kulisu pro dramatické i srdečné chvíle. Nejprve promluvil Ptáček, vychovatel v dětském domově, který vzal děti s sebou. „Věřím, že ukážeme sílu a velký hráč přijde!“ nevzdává se naděje tvůrce chytlavého hesla Litvínov nezhasne!

Po něm pod pódiem zastavil na kole Dalibor Frýba, bubeník z kotle v mistrovském triku. V létě projel Evropu ze severu na jih. A zrovna když se na svou pouť vydal, šokovala ho zpráva o odchodu Orlenu.

„Říkal jsem si: Ty vole, Cheza krachuje, je nejblíž ke konci ve své historii, a ty si jedeš plnit sny na dovolenou?! Upřímně mi z toho bylo trapně,“ povídal učitel do pléna. „Takže jsme upekli, že symbolicky zahájím sbírku, že za každý kilák z ujetých 5 976 dám 1,945 koruny, což je rok založení našeho klubu.“

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Ptáček s Frýbou pak symbolicky přestřihli pásku na znamení startu veřejné sbírky, která odstartovala už o pár dní dříve; na účtu je k pondělnímu ránu už 700 tisíc korun!

Další fronta se stála na podpisy ikon Jiřího Šlégra, Martina Ručinského a Roberta Reichla, kteří jsou spolu se zástupci města a mládeže jako menšinových vlastníků ve vyjednávacím týmu na záchranu klubu. Vedle nich seděly další obletované legendy Michal Trávníček, Viktor Hübl a František Lukeš.

A dál?

Vladimír Kýhos nejstarší, Josef Ulrych či Robert Kysela, se mísili s fanoušky. S Blážou, Kozlem, Kulisákem. Nebo s fanouškem, který měl leguána na rameni. Jedna velká rodina, která netrpělivě vyhlížela novinky od vyjednávací skupiny.

„Je to o penězích, Unipetrol je ve ztrátě, ale za 12 let tady vydělal přes 30 miliard. Díky pracovníkům z Litvínova, Mostu a okolí. A my žijeme s faklema,“ zmínil spalovací komíny radní Roman Ziegler. „Snažíme se je přemluvit, aby Unipetrol podporu zvážil. Paralelně s tím spouštíme akce, finišují dopisy pro potenciální majitele a sponzory. Nespíme.“

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Martin Ručinský, Robert Reichel a Jiří Šlégr (zleva).

Tomčík navázal, že hokej v Litvínově je první pusa, první rande, emoce i zodpovědnost. A slovo převzal zlatý olympionik Šlégr. „Litvínov není obyčejný klub, ale značka. Rozhodně nesmíme dopustit, aby skončila v koši! Velký dík fanouškům za slogan Litvínov nezhasne. Vždy, když bylo dobře i zle, jsme se semkli,“ vzkázal. „Není potřeba ukazovat prstem, kdo za co může, ale hledat řešení.“

Šlégr překvapil: „Asi nebudu mluvit za všechny kluky, ale dovedu si představit, že si nějaký akciový podíl odkoupím. A mládež také. Je to jedna z variant. V kooperaci město, mládež, legendy můžeme za podpory Orlenu tvořit budoucnost!“ Jenže čas běží jako splašený: „Za dva až čtyři měsíce to budeme muset uzavřít, doufám, že pozitivně! Třeba se někdo nadchne pro naši značku.“

Člen Triple Gold Clubu navrhl, ať město sníží Orlenu daň z nemovitosti, kterou asi netakticky navýšila. „Plno lidí mě brzdilo, ať to neříkám, ale já to stejně řeknu. Když se koeficient sníží, třeba by Orlen pomohl větší mírou, než nabízí dnes.“

Ropáci pozvali i Pavla Hynka, generálního ředitele Vervy, čili extraligového áčka. Přijal, což chtělo odvahu, neboť skalní fanoušci k němu chovají antipatie. Řada z nich to dala najevo bučením při jeho příchodu na pódium.

Broš: Každý den je pro mě rajcovní! Extraligu Litvínov možná zahájí bez Kašeho

„Je slušnost nechat domluvit, pak můžete pískat!“ napomenul nespokojence, kteří na něj pokřikovali. Dlouze vyprávěl o komplikovaném vztahu áčka a mládeže, ale Šlégr, když sám dav uklidnil, ho zastavil a několikrát na něj naléhal: „Otázka byla jednoduchá: Jsi ochoten porvat se s námi o budoucnost klubu?“

Hynek opáčil: „Nové partnery na tuto sezonu jsme sehnali. Mám pocit, že partnera, který by nahradil Orlen, nemá spolek, město ani Verva. Já pracuju 12 hodin denně.“ Na což fanoušci reagovali smíchem. „Vy mě kritizujete za moje slova, že to je věc akcionářů, jenže to není alibismus, ale pravda.“

Vášně uklidnil až radní Ziegler, který si rychle vzal mikrofon a slovo. „Musíme říct: Republiko, v roce 1998 jsi v Naganu dýchala díky nám. A teď my potřebujeme, abychom dýchali díky někomu z vás! Zapomeňme na spory, můžeme se v nich koupat dlouho a možná ještě dlouho budeme. Pojďme všichni hledat. Díky vám, fanouškům, republika vidí, že nám o hokej jde. Třeba za rok tady budeme stát a řekneme si: Tak se to povedlo!“

Následoval aplaus, záchranářské video, po něm slzy, při popisu jeho natáčení v podání tria Šlégr, Reichel, Ručinský smích. A na závěr skandování: Litvííínóóóv nezhasne! V sobotu svítil nadějí.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Výprodej, potenciální trefy i otazníky. Kdo v extralize nejvíc posílil a kdo zaostal?

Už se to blíží. Úterní předehrávka mezi Českými Budějovicemi a Spartou za týden odstartuje novou extraligovou sezonu, ve středu vyrazí do akce zbylých dvanáct mužstev. S velkými očekáváními a kádry...

Buď oni, nebo my. Ruskou účast na Turnaji čtyř razantně zatrhli Finové se Švédy

Jde o dávno skončenou záležitost. Turnaj čtyř zemí, neboli Four Nations Face-off nabídl v únoru pompézní podívanou světových hokejových velmocí, těch největších hvězd ze zámořské NHL. Pár jich ale...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

Po dlouhém boji s nemocí zemřel dvacetiletý hokejista Weitz ze Slavie

Smutná zpráva zasáhla hokejovou Slavii. Po dlouhém boji s leukémií zemřel dvacetiletý Sebastian Weitz, pražský klub to oznámil na sociálních sítích.

Šlégr na sešlosti: Možná koupím akcie... Na šéfa Vervy skalní fanoušci bučeli

Slzy i smích. Hněv i dojetí. Naděje i nejistota. Hokejový Litvínov po ohlášeném odchodu majitele může umřít, jenže při sobotní sešlosti nejvěrnějších fanoušků to tak žilo! Aplaudovalo se legendám,...

8. září 2025  12:40

Uzdravený Bartovič se uvedl hattrickem a bojuje o liberecký A-tým

Loni v létě se mu zhroutil svět a bojoval v nemocnici o život. Teď je osmnáctiletý útočník Adrien Bartovič zpátky a v Liberci bojuje o místo v extraligovém A-týmu.

8. září 2025  11:17

Tým bude potřebovat čas. Sýkora o posilách, Pešánovi i o viróze v přípravě

Když na předsezonní tiskovce odpovídal na otázky týkající se extrémní síly letošního A-týmu pardubických hokejistů, odmítl si „honit triko“. Sportovní ředitel pardubického Dynama Petr Sýkora...

8. září 2025  10:17

Debakl s juniory, devět hodin cesty a gól v Lize mistrů. Výborný pocit, říká Gašo

V pátek, kdy Mountfield hrál ve švýcarském Bernu, musel útočník Alex Gašo přijmout porážku 2:7 v Třinci v zápase juniorské ligy. Už v neděli odpoledne se ale výrazně podepsal pod výhru hradeckého...

8. září 2025

Skvělé přesilovky, dvě výhry. Velká vzpruha, říká trenér Hradce před derby

Nepříjemnosti ze dvou domácích porážek v soutěži jsou zapomenuty! Hokejisté Hradce Králové si z dalších dvou utkání v Lize mistrů, tentokrát na hřištích soupeřů, vezou dvě výhry.

8. září 2025  6:43

Brno z venkovních hřišť veze bod. Bylo to o drobnostech, říká po prohře v Bernu Cingel

Úřadující mistr extraligy se z venkovního dvojzápasu v Lize mistrů vrací jen s jedním bodem. Po páteční prohře 5:6 po prodloužení v Bolzanu padlo Brno i v Bernu, kde sice dvakrát vedlo, ale nakonec...

7. září 2025  21:36

Kometa v Lize mistrů opět padla, nestačila na Bern. Hradec dominoval v Bolzanu

Hokejisté Komety podruhé v řadě v Lize mistrů prohráli, švýcarskému Bernu podlehli 3:5. Vítězství naopak slaví Hradec Králové, který si poradil s italským Bolzanem 4:0.

7. září 2025  13:50,  aktualizováno  18:55

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

6. září 2025  19:45,  aktualizováno  7.9 12:04

Jsme na špičkách a sledujeme. Jandač o plzeňském kádru i chybějícím článku

V posledních pěti extraligových sezonách ztroskotali hokejisté plzeňské Škody vždy v předkole play off a nepostoupili do dalších bojů. Zlomit toto prokletí bude hlavním úkolem trenéra Josefa Jandače,...

7. září 2025

Zahrát si za Spartu? Sen každého, hlásil nováček Klepiš. Bavil nabídkou od Rangers

Před pár lety by tohle spojení nenapadlo snad žádného sparťanského fanouška. V Chomutově při zápase Ligy mistrů se jej ale dočkali. Útočník Jakub Klepiš, jenž do dospělého hokeje prorazil ve Slavii,...

6. září 2025  19:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Aby se s námi hrálo těžko. Kapitán Hrivík chce kolem Vítkovic vytvořit auru

Nakoukl do NHL, spoustu zkušeností nasbíral ve švédském Leksandu, se slovenskou reprezentací vybojoval jako kapitán bronz na olympiádě. Nyní 34letý útočník Marek Hrivík povede v roli kapitána...

6. září 2025

Hokejisté Sparty slaví v Lize mistrů další výhru. Po Lulee zdolali i Frölundu

Hokejisté Sparty porazili v Lize mistrů v Chomutově Frölundu 4:2 a navázali na čtvrteční triumf nad jiným švédským celkem Luleou. Pražané si připsali třetí výhru ze čtyř startů, hosté poprvé...

6. září 2025  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.