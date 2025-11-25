Máš tu svoji školku? hecovali Tomka. Pištící děti školní zápas „vyprodaly“

Ve skutečnosti chodí na sportovní gymnázium, ale kvůli náročnému programu spíš nechodí, proto ani nevěděl, zda jeho spolužáci jsou v publiku. Energie přetlačila krizí utrápený Třinec 2:1 a pokladník hlásil 5 874 diváků, tedy jindy vyprodáno, teď prostě plný dům.
Vary potěšily školáky výhrou, Třinec dál strádá. Pardubice večer vyzvou Spartu
Na polstrovaných sedačkách se usadili žáci, studenti a učitelé z téměř čtyř desítek mateřských, základních a středních škol z celého Karlovarského kraje. I z Chodova, Sokolova, Hroznětína či Kynšperka nad Ohří. Některé klub dovezl před Mattoni Arenu autobusy.
Pořadatelé na speciální zápas vyrobili speciální, tyrkysové dresy s hesly generace Z, tedy s nápisy jako skibidi, sigma, cringe v graffiti provedení. Každý hráč měl na něm kromě jmenovky i přezdívku. Třídy mávaly transparenty, které si ve škole vyrobily. Během zápasu nejen sledovaly hru, ale i poletovaly po hale.
„Atmosféra? Neuvěřitelná. Školní publikum je hodně hektické a pištící,“ líčil domácí asistent David Moravec. „A hlavně, když se zpívala hymna a děti se přidaly, ať tóny byly jakékoli, bylo to emočně nabité. Děti si to užívaly po svém a bylo to skvělé.“
Čestnou buly dozoroval policejní pes z protidrogového oddělení a chňapnul po puku, ne jako nedávno v KHL po hráčích Minsku a CSKA Moskva. Na kostce běžel zábavný program, zápas byl věnovaný i složkám integrovaného záchranného systému, po ledě kroužil policejní vůz, samy děti zpovídaly policisty, hasiče i zdravotníky, v hledišti seděli vojáci. Zapojila se také vězeňská služba.
„Už od rozbruslení to byl rachot, kolikrát děti nevnímaly hokej a byly rády, že tady mohly být,“ pozoroval třinecký kapitán Martin Růžička.
Skutečně, třeba na góly nevšední publikum reagovalo se zpožděním. „Chvilku jim to trvalo, ale jsem rád, že jsme jim udělali radost,“ potěšila výhra karlovarského benjamínka Tomka, autora jedné asistence. „Zažil jsem takový zápas poprvé. Podle mě to byl trošku chaos, když děti pištěly, ale mám z toho skvělý pocit.“
I v sektoru vlajkonošů to žilo, z regulérního kotle přišel spíkr s megafonem a žhavil mládežníky, kteří skandovali podle jeho pokynů nebo poskakovali. Jeden student si donesl svůj buben. Z amplionů nehráli jako obvykle Kabáti nebo Tři sestry, ale písničky, které vybraly samy děti. Halou duněly třeba Macarena nebo Zlatíčka. „Oproti extraligovým zápasům bylo všechno atypické,“ shrnul Růžička a na mysli měl měření hluku, při kterém stadion vibroval.
I čas úvodního buly v pravé poledne je netradiční. Třinecký trenér Zdeněk Moták přišel na tiskovkou konferenci a pozdravil: „Dobrý večer! Aha, on není večer?“
A pak atmosféru vynesl do nebe. „Zažil jsem toho celkem dost, byl jsem v Ottawě na mistrovství světa dvacítek, kdy 20 tisíc frenetických Kanaďanů zpívalo hymnu. A něco podobného bylo tady,“ smekl nad zážitkem, který mu kalila porážka. Už sedmá Ocelářů v řadě. „Zápasy venku jsou teď jako přes průklepový papír, takzvaný kopírák. Začneme hrát, až když je stav pro nás nepříznivý. A karma je zdarma. Takhle to dál nejde.“
Brzkému startu utkání se mužstva musela přizpůsobit, oběd vynechala. „Měli jsme jen snídani, ranní rozbruslení odpadlo, pak už jen mítink a rozcvičení,“ přiblížil Tomek a podobné to měl i soupeř.
Loni Karlovy Vary školní zápas prohrály s českobudějovickým Motorem 1:2, tehdy přišlo 5 520 diváků. Teď se výsledek otočil a vřeštících fanoušků bylo ještě o fous víc.
„Děti si užívaly, že tady mohly být, že viděly svoje idoly,“ mínil Tomek, vrstevník některých studentů v hledišti. „Doufám, že tato akce některé kluky přivede k hokeji. A taky k nám do hlediště, abych sem chodilo co nejvíc lidí.“