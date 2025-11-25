Tipsport extraliga 2025/26

Máš tu svoji školku? hecovali Tomka. Pištící děti školní zápas „vyprodaly“

Petr Bílek
  16:51
Diskotéka, karneval, mraveniště… a taky hokej! Extraligu už podruhé okouzlil školní zápas v Karlových Varech, švitořící děti při úterní polední bitvě s Třincem vytvořily atypickou kulisu, jaká se vymyká běžným utkáním. Však také domácího, teprve sedmnáctiletého útočníka Petra Tomka jeho karlovarští spoluhráči v kabině škádlili: „A máš tady svoji školku?“
Mladí fanoušci podporují hráče Karlových Varů.

Mladí fanoušci podporují hráče Karlových Varů. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Školáci si užívají speciální zápas v Karlových Varech.
Plný dům na školní zápas v Karlových Varech.
Vojáci v hledišti.
Vladimír Dravecký a jeho rozpaky.
8 fotografií

Ve skutečnosti chodí na sportovní gymnázium, ale kvůli náročnému programu spíš nechodí, proto ani nevěděl, zda jeho spolužáci jsou v publiku. Energie přetlačila krizí utrápený Třinec 2:1 a pokladník hlásil 5 874 diváků, tedy jindy vyprodáno, teď prostě plný dům.

Vary potěšily školáky výhrou, Třinec dál strádá. Pardubice večer vyzvou Spartu

Na polstrovaných sedačkách se usadili žáci, studenti a učitelé z téměř čtyř desítek mateřských, základních a středních škol z celého Karlovarského kraje. I z Chodova, Sokolova, Hroznětína či Kynšperka nad Ohří. Některé klub dovezl před Mattoni Arenu autobusy.

Pořadatelé na speciální zápas vyrobili speciální, tyrkysové dresy s hesly generace Z, tedy s nápisy jako skibidi, sigma, cringe v graffiti provedení. Každý hráč měl na něm kromě jmenovky i přezdívku. Třídy mávaly transparenty, které si ve škole vyrobily. Během zápasu nejen sledovaly hru, ale i poletovaly po hale.

„Atmosféra? Neuvěřitelná. Školní publikum je hodně hektické a pištící,“ líčil domácí asistent David Moravec. „A hlavně, když se zpívala hymna a děti se přidaly, ať tóny byly jakékoli, bylo to emočně nabité. Děti si to užívaly po svém a bylo to skvělé.“

Školáci si užívají speciální zápas v Karlových Varech.

Čestnou buly dozoroval policejní pes z protidrogového oddělení a chňapnul po puku, ne jako nedávno v KHL po hráčích Minsku a CSKA Moskva. Na kostce běžel zábavný program, zápas byl věnovaný i složkám integrovaného záchranného systému, po ledě kroužil policejní vůz, samy děti zpovídaly policisty, hasiče i zdravotníky, v hledišti seděli vojáci. Zapojila se také vězeňská služba.

„Už od rozbruslení to byl rachot, kolikrát děti nevnímaly hokej a byly rády, že tady mohly být,“ pozoroval třinecký kapitán Martin Růžička.

Skutečně, třeba na góly nevšední publikum reagovalo se zpožděním. „Chvilku jim to trvalo, ale jsem rád, že jsme jim udělali radost,“ potěšila výhra karlovarského benjamínka Tomka, autora jedné asistence. „Zažil jsem takový zápas poprvé. Podle mě to byl trošku chaos, když děti pištěly, ale mám z toho skvělý pocit.“

Školáci si užívají speciální zápas v Karlových Varech.
Plný dům na školní zápas v Karlových Varech.
Vojáci v hledišti.
Vladimír Dravecký a jeho rozpaky.
8 fotografií

I v sektoru vlajkonošů to žilo, z regulérního kotle přišel spíkr s megafonem a žhavil mládežníky, kteří skandovali podle jeho pokynů nebo poskakovali. Jeden student si donesl svůj buben. Z amplionů nehráli jako obvykle Kabáti nebo Tři sestry, ale písničky, které vybraly samy děti. Halou duněly třeba Macarena nebo Zlatíčka. „Oproti extraligovým zápasům bylo všechno atypické,“ shrnul Růžička a na mysli měl měření hluku, při kterém stadion vibroval.

I čas úvodního buly v pravé poledne je netradiční. Třinecký trenér Zdeněk Moták přišel na tiskovkou konferenci a pozdravil: „Dobrý večer! Aha, on není večer?“

A pak atmosféru vynesl do nebe. „Zažil jsem toho celkem dost, byl jsem v Ottawě na mistrovství světa dvacítek, kdy 20 tisíc frenetických Kanaďanů zpívalo hymnu. A něco podobného bylo tady,“ smekl nad zážitkem, který mu kalila porážka. Už sedmá Ocelářů v řadě. „Zápasy venku jsou teď jako přes průklepový papír, takzvaný kopírák. Začneme hrát, až když je stav pro nás nepříznivý. A karma je zdarma. Takhle to dál nejde.“

Vladimír Dravecký a jeho rozpaky.

Brzkému startu utkání se mužstva musela přizpůsobit, oběd vynechala. „Měli jsme jen snídani, ranní rozbruslení odpadlo, pak už jen mítink a rozcvičení,“ přiblížil Tomek a podobné to měl i soupeř.

Loni Karlovy Vary školní zápas prohrály s českobudějovickým Motorem 1:2, tehdy přišlo 5 520 diváků. Teď se výsledek otočil a vřeštících fanoušků bylo ještě o fous víc.

„Děti si užívaly, že tady mohly být, že viděly svoje idoly,“ mínil Tomek, vrstevník některých studentů v hledišti. „Doufám, že tato akce některé kluky přivede k hokeji. A taky k nám do hlediště, abych sem chodilo co nejvíc lidí.“

Vstoupit do diskuse

26. kolo

Kompletní los

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 27 13 3 1 10 84:68 46
2. HC Oceláři TřinecTřinec 25 12 3 1 9 73:63 43
3. HC Dynamo PardubicePardubice 24 12 2 2 8 75:55 42
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 24 11 4 0 9 67:52 41
5. HC Kometa BrnoKometa 24 12 1 3 8 68:63 41
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 25 11 3 2 9 69:66 41
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 24 11 2 3 8 60:49 40
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 25 12 0 4 9 62:60 40
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 25 10 3 2 10 73:68 38
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 25 11 1 2 11 61:68 37
11. HC OlomoucOlomouc 25 10 1 2 12 53:68 34
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 9 2 2 12 52:59 33
13. Rytíři KladnoKladno 25 7 2 4 12 61:80 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 25 4 2 1 18 44:83 17
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

Premium
LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize

Fanoušci před pražskou O2 arenou vyhlíží očekávaný duel NHL mezi Buffalem a New...

Na první pohled zvrácená představa. Na druhý asi taky. Ale přesto ve švédské televizi zazněl názor: „Je to prakticky hotová věc.“ Podle Håkana Looba, experta tamní SVT a bývalého hokejisty, se...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

Máš tu svoji školku? hecovali Tomka. Pištící děti školní zápas „vyprodaly“

Mladí fanoušci podporují hráče Karlových Varů.

Diskotéka, karneval, mraveniště… a taky hokej! Extraligu už podruhé okouzlil školní zápas v Karlových Varech, švitořící děti při úterní polední bitvě s Třincem vytvořily atypickou kulisu, jaká se...

25. listopadu 2025  16:51

Vary potěšily školáky výhrou, Třinec dál strádá. Pardubice večer vyzvou Spartu

Karlovarští hokejisté slaví gól proti Třinci.

Úterní hokejový program odstartoval nezvykle brzy. Karlovy Vary od 12 hodin nastoupily proti Třinci, stejně jako minulou sezonu uspořádaly zápas pro školáky, v němž zvítězily 2:1. Trápící se Oceláři...

25. listopadu 2025  11:50,  aktualizováno  14:47

Nedvěd o probuzení Sparty i bratrovi: Na obědě řešíme naši elektronickou tužku

Sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd

Jaroslav Nedvěd je nejvyšším trenérem v hokejové extralize a nejvýš je teď i Sparta, která pod jeho vedením rozkvetla v lídra. Jeho bilance zvoní: 15 zápasů v nejvyšší soutěži, 11 výher, po té...

25. listopadu 2025  11:15

Okamžitě ho pusť, vypadni! Rozhodčí pyká za ostrý výlev, má pozastavenou činnost

Sudí Daniel Pražák neuznává gól.

Nedělní duel mezi Litvínovem a Třincem nabídl řadu zajímavých událostí, mnoho z nich se řešilo i po jeho konci. Nejvíce hokejovým prostorem však rezonoval incident, do kterého se zapletl rozhodčí...

25. listopadu 2025  10:33

Pardubice se chystají na Spartu. Jsou na vlně, varuje Mikliš. A těší se na kamarády

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Prostoru na ledě možná nedostává tolik, kolik si na začátku angažmá v hokejových Pardubicích vysnil, ale i tak patří k nejvýraznějším bekům. Ondřej Mikliš nedává přesilovkové góly, zato ve...

25. listopadu 2025  9:47

Dres pro chirurga jako poděkování. Tak povedený návrat jsem nečekal, říká Bulíř

Budějovický kapitán Michal Bulíř a kustod Pavel Vlašic.

Tomu se říká návrat. Michal Bulíř už zase hraje extraligu, přesně po dvou měsících se objevil zpátky v sestavě Českých Budějovic. Vstřelil oba góly týmu při výhře 2:1 v prodloužení v Olomouci....

25. listopadu 2025  8:07

Vejmelka zazářil proti Vegas, jeho spoluhráč Cooley nasázel čtyři góly

Tomáš Hertl se tlačí ke střele na Karla Vejmelku.

Hokejisté Utahu vstoupili do nového týdne NHL triumfem 5:1 nad Vegas, který režíroval pětibodový útočník Logan Cooley (4+1) a ve formě chytající gólman Karel Vejmelka. Český reprezentant svou devátou...

25. listopadu 2025  5:50,  aktualizováno  6:34

Procházkova úleva, gól ve 23. zápase. Proti „jeho“ Spartě: Držel jsem si palce

Kladenský hokejový útočník Martin Procházka vstupuje na led.

Ani letošní sezona není pro kladenského hokejistu Martina Procházku procházkou růžovým sadem, ale spíš stezkou odvahy. Zatímco v minulém ročníku extraligy se své první trefy dočkal ve 34. zápase a až...

24. listopadu 2025  18:54

MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

24. listopadu 2025  16:52

Vstoupí Sparta do NHL? Ve Švédsku řeší rozšíření ligy, vznikla by Evropská divize

Fanoušci před pražskou O2 arenou vyhlíží očekávaný duel NHL mezi Buffalem a New...

Na první pohled zvrácená představa. Na druhý asi taky. Ale přesto ve švédské televizi zazněl názor: „Je to prakticky hotová věc.“ Podle Håkana Looba, experta tamní SVT a bývalého hokejisty, se...

24. listopadu 2025  15:33

Zkrat českého mladíka. Vztekle bušil do ležícího soupeře, sudí byli nekompromisní

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Na chvíli úplně ztratil nervy. Předvedl zkrat, který v hokeji nemá co pohledávat. Richard Žemlička mladší, syn bývalého českého reprezentanta, inkasoval v utkání finské juniorské soutěže sedmatřicet...

24. listopadu 2025  14:31

První česká nula: Rittich plní roli výjimečné dvojky. Byl úžasný, chválí legenda v oboru

David Rittich přijímá gratulace k čistému kontu od Kylea Palmieriho.

Zástup českých brankářů v hokejové NHL zapsal první nulu sezony. Ale ne díky Dostálovi, Vejmelkovi či Dobešovi, o kterých bývá slyšet nejvíc. S bezchybným výkonem se vytasil David Rittich, který...

24. listopadu 2025  13:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.