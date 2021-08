Jinam než do Plzně mě to netáhlo, tvrdí Kindl. Teď začne usměrňovat mladé

Trenéři si vás napřed přáli ještě prohlédnout v akci?

Ani se vedení nedivím, že mě chtělo vidět. Vynechal jsem sezonu. Asi si chtěli ověřit, jestli mám fyzičku a jestli jsem vůbec schopný stát na bruslích.

V kondici jste se však i tak udržoval, že?

Připravoval jsem se celou dobu na ledě i mimo led a hokej mi už chyběl. Lákalo mě to jen do Plzně, vždy tu byli super fanoušci, vedení i kabina. Všechno si teď užívám ještě desetinásobně.

Máte za sebou dva přátelské duely. Porazili jste České Budějovice, v úterý jste ale podlehli Šumperku. Už chytáte zápasový rytmus?

Pořád jsme v přípravě a tréninky jsou ostré. Kolikrát pak zápas začíná, vy se cítíte dobře, ale druhá třetina už je slabší a ve třetí začne docházet energie. To je ale tím, že jsme v zátěži. Je to jedině dobře, od toho ten srpen je. Když se v létě pořádně připravíte, tak z toho můžete relativně čerpat celý ročník. Sám to tak beru, soustředím se na sebe, abych se přichystal a byl důležitou součástí týmu.

Kabina si vás takřka vyžádala.

Vždycky je dobré být někde, kde jste chtěný. Strašně moc si toho vážím, se spoustou kluků jsem už hrál. Hokejový svět je tak malý, že jeden rok hrajete proti někomu, ten druhý zase s ním. Mám radost, že mě kluci berou a mohu být součástí kabiny.

Nedávno jste zmiňoval, že chcete mladé hráče usměrňovat. Už jste jim promlouval do duše?

Teď už je to oficiální, takže se do toho můžu trošku obout a být důraznější. Je to třeba, samozřejmě v dobrém. Jakmile uvidím něco, co se mi nebude líbit, tak to řeknu. Doteď jsem se nechtěl do ničeho pouštět, ale od dalších dnů se to už trošku změní.