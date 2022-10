Plzeň srazila vyloučení. Pak už nezbývalo moc času vyrovnat, litoval Kodýtek

„V přesilovce jsme špatně rozehráli a já udělal blbý zákrok před naší brankou. Jde to trochu za mnou, pak už nezbývalo moc času vyrovnat,“ povzdychl si čtyřiadvacetiletý centr Škody Petr Kodýtek.

Plzeň na ledě úřadujícího mistra padla o jediný gól, v tabulce dál zůstává předposlední, s jednobodovým náskokem před Litvínovem.

„Prohráli jsme, ale z naší strany to byl slušný zápas, hlavně třetí část. Tým chci pochválit za obětavost a nasazení. Byly tam věci, které chceme předvádět, hra už vypadala dobře,“ hledal přesto pozitiva plzeňský trenér Petr Kořínek.

Hosté šli v Třinci do vedení zásluhou Budíka, jenže brzy vyrovnal Voženílek. Asistenci u třineckého gólu si připsal obránce Jeřábek, který poprvé v kariéře nastoupil proti mateřskému klubu, se kterým v roce 2013 vybojoval pro Plzeň historický titul.

„Bylo to speciální, trochu nervózní jsem byl. Jsem rád, že doma to mám za sebou. Uvidíme, co mě ještě bude čekat v Plzni,“ pousmál se 31letý Jakub Jeřábek.

„Já se s ním v áčku nepotkal, ale samozřejmě se dobře známe. Kéba je super hráč, předvedl skvělý výkon a jen dokázal, že je to jeden z nejlepších obránců v extralize. Pro nás bohužel ve špatnou chvíli,“ konstatoval Kodýtek.

Martin Marinčin neustál souboj se Samuelem Bittenem.

Plzeň však srazila především dvě oslabení ve druhé třetině. Hned na jejím začátku se pohotovou dorážkou prosadil Marcinko, ve 37. minutě pak Budík smolně tečoval ránu Nestrašila z pravého kruhu mimo dosah gólmana Pavláta.

Jen pár vteřin předtím plzeňský bek při pádu do střely schytal hodně nepříjemnou ránu a zápas nedohrál.

Škoda může zároveň litovat, že v závěru druhé části nevyužila čtyřminutovou přesilovku. „Prohráli jsme si to ve druhé třetině, s tím máme problém dlouhodobě. Darovali jsme Třinci dvě přesilovky a dostali dva góly... Ale hra pět na pět byla vyrovnaná, v tom musíme pokračovat,“ burcoval Kodýtek.

V neděli Plzeň čeká hodně třaskavá bitva. V 16.30 hodin nastoupí doma právě proti poslednímu Litvínovu.

A klesnout ke dnu určitě nechce.