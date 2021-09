Hokejisté Plzně hlásí novou posilu, je jí lotyšský útočník Dzierkals

„Martinš dorazil koncem minulého týdne, ještě si vyřizuje veškeré formality. Předtím byl v dobrém zápřahu, s reprezentací Lotyšska se zúčastnil olympijské kvalifikace, takže by měl být připravený. My se budeme samozřejmě snažit, abychom ho zapracovali do sestavy,“ řekl sportovní manažer a asistent trenérů Plzně Tomáš Vlasák.



Dzierkals si v uplynulé sezoně připsal v KHL v 52 zápasech 24 bodů za 10 branek a 14 asistencí. Sezonu 2019/20 strávil ve finské lize v Jukuritu Mikkeli.

V letech 2015 až 2017 hrál v zámořské juniorské QMJHL. V ročníku 2017/18 sehrál čtyři zápasy v AHL za Toronto Marlies, jinak nastupoval v ECHL. Potom se vrátil na rok do Dinama Riga.

V dresu Lotyšska se představil na konci srpna v úspěšné kvalifikaci na olympijské hry v Pekingu v příštím roce. Na červnovém světovém šampionátu v Rize vstřelil v šesti zápasech dvě branky, v roce 2019 na mistrovství světa na Slovensku v sedmi duelech nebodoval.