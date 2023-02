Po pauze už musíme sbírat body, velí plzeňský Hrabík. Teď ho čekají Švédské hry

Ustoupili jste od vaší hry, nebo se Liberec od druhé třetiny o tolik zlepšil?

Asi od každého trošku. My jsme přestali hrát jednoduše, přímočaře, předtím se nám dařilo rychle otáčet hru. Nikdy asi nejde hrát podle představ celých šedesát minut. Ale my se musíme snažit, aby ty úseky, kdy to není ono, byly co nejkratší.

Soupeř otočil skóre v přesilových hrách, využil hned tři, zatímco vy jedinou. Co teď Plzni v téhle disciplíně schází?

Snažíme se na ně připravit co nejlépe, ale je pravda, že momentálně to v přesilovkách nevypadá tak, jak bychom si přáli. Podle mě je potřeba víc střílet, mít ještě větší tlak do branky. Když nám to nelepí a nejdou přihrávky do prázdné branky, což asi ani moc nechceme, musíme přesilovky ještě víc zjednodušit. Liberec nám ukázal, že speciální týmy na přesilovky a oslabení rozhodují. Ale pořád máme před sebou sedm zápasů, pořádně potrénujeme.

Problém pro Škodu. Přišla o Kodýtka Hokejový centr Petr Kodýtek je zraněný a nad tím, zda ještě zasáhne do aktuální sezony, visí velký otazník. S 15 góly a 19 asistencemi nejproduktivnější hráč Škody si vybral velkou smůlu uplynulý víkend na tréninku, když ho smolně trefil vystřelený puk. Čtyřiadvacetiletý útočník je se zraněním v dolní části těla mimo hru, čas léčení lze těžko odhadnout. I plzeňský kouč Petr Kořínek připustil, že naděje na návrat je zřejmě až v průběhu play off, pokud vůbec. Kodýtkovi přitom po sezoně končí v Plzni smlouva a netají se tím, že by si rád vyzkoušel zahraniční angažmá.

V tabulce jste klesli na osmou příčku, bavit se o elitní čtyřce teď není reálné. O co půjde ve zbytku základní části?

V pauze si musíme odpočinout, dobře zatrénovat. A pak nás čeká sedm kol, do nich už musíme jít jako v play off. A sbírat každý bod. Každý z nás se koukne, jak na tom jsme, ale snažíme se jít zápas od zápasu. Je třeba začít od jednoduchých věcí a hlavně se snažit držet tempo celé utkání.

Do týmu přišli tři noví hráči. Jak obránce Jaroměřský a útočníci Honejsek s Beránkem do kabiny zapadli?

Všichni tři jsou skvělí kluci, sedli si hned se všemi. Na ledě jsou s námi zatím krátce, k nějakým nedorozuměním tam dojít může. Ale na to, že jsou tady pár dnů, to není vůbec špatné. Je pro ně výhoda, že teď bude reprezentační přestávka. Poznají ještě lépe, jak to tady chodí. A po pauze to bude určitě ještě lepší.

Vy osobně ale míříte na Švédské hokejové hry. Jak se těšíte na další šanci v národním týmu?

Těším se, je to pocta, moc si té pozvánky vážím. Mrzí mě porážka, chtěli jsme to proti Liberci zvládnout, do pauzy by se šlo všem lépe. Ale přijde další den, na ten se budu soustředit. V reprezentaci chci podat co nejlepší výkon, je mi úplně jedno, jakou roli dostanu. Uvidíme, jak to půjde.