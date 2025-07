Co tedy bude s klubem?

Valné hromadě předcházela spousta událostí, jednání se táhlo od prosince. Jsou to ale spíš otázky na akcionáře než na mě jako generálního ředitele a představitele klubu. První, co jsem po valné hromadě udělal, bylo, že jsem obvolal starší hráče, lídry kabiny. Jako první Ondru Kašeho a kapitána Matúše Sukeľa, pak další hráče, oni si potom ještě volají mezi sebou. Vysvětloval jsem jim situaci. V průběhu týdne jsem mluvil telefonicky nebo osobně i s partnery klubu a od té doby pracujeme. Stejně jako jsme pracovali předtím.

Máte představu o dalším vývoji?

Lidé si neuvědomují, že jsme hokejový klub HC Verva Litvínov, akciová společnost. Vlastníci jsou v poměru 71 procent Orlen, 22 procent město, necelých 7 procent spolek jako mládež. A akcionáři rozhodují o chodu klubu. Představenstvo klubu dělá to, co akcionáři schválí a dovolí.

Co bude s hráči, kteří mají víceleté kontrakty?

Je u nás několik hráčů, kteří mají dvouleté smlouvy. Ale to vám teď nikdo nezodpoví, to je věc dalšího vývoje. Další budoucnost může být mnohoznačná. Teď během prvního dne přípravy na ledě jsme si znovu sedli se staršími hráči, vysvětlil jsem situaci a všechno, co může nastat.

A to může být co?

Nechtěl bych se pouštět do detailů. Tyto dotazy je nutné pokládat akcionářům. Pro nás jako vedení klubu je důležité, že máme podepsanou smlouvu s Orlenem jako s generálním partnerem pro letošní sezonu v určité výši. To je pro současný stav nejdůležitější. Jak se vyvinou akcionářská jednání, to je otázka na ně. Jsou nad námi a do toho se jako vedení klubu nemůžeme vměšovat.

Do kdy potřebujete vědět, co bude s klubem, abyste stihli připravit další sezonu?

Už v září říjnu začínáte řešit seznamy hráčů, kterým končí smlouva, kteří mají opce. Prakticky už na začátku sezony chystáte tu další. Z mého pohledu je už na podzim potřeba mít o akcionářské budoucnosti jasno.

Je to reálný termín?

To už není otázka na mě, musí se vyjasnit akcionářské otázky. My se chováme jako každý červenec, třeba dnes spouštíme prodej permanentek. Pro lidi hokej děláme – fanoušci jsou velký partner a sponzor klubu. Makáme na všech odděleních.

Na zastupitelstvu města zaznělo, že už pět let je hospodaření klubu špatné. Co vy na to?

Zastupitelstvo jsem online sledoval. Klub a představenstvo dělá to, co mu schválí a dovolí akcionáři. Město je 22procentní akcionář. Tahle odpověď všechno přesně vystihuje.

Hokejisté Litvínova zahájili přípravu na ledě před novou extraligovou sezonou. Vlevo útočník David Kaše.

Řekl některý ze sponzorů, že navýší příspěvek, aby hokej pomohl zachránit?

Máme marketingové a obchodní oddělení, jsou s nimi v kontaktu. I já jsem toho účasten. Drtivou většinu sponzorů jsem osobně poznal, chodí na zápasy, někteří jezdí i ven, žijí tím. Snažil jsem se je hned po valné hromadě obvolat, vysvětlit jim situaci. Nepotřeboval jsem uklidňovat paniku, panika to nebyla. Lidé chtějí informace, výstup. Teď se finalizuje, jestli všichni partneři půjdou s námi do letošní sezony. Každý rok někdo přibyde, někdo i skončí, poníží příspěvek nebo navýší. Kopíruje to stav, jak se firmě daří v jejím oboru. Partneři vnímají, že jsou důležitou součástí toho, aby se hokej v Litvínově udržel. Od malých po největší. Jsou jedna rodina a za to bych jim chtěl obrovsky poděkovat.

Jak vnímáte iniciativu fanoušků Litvínov nezhasne či pomoc legend?

To je zájmem a úkolem nás všech se snažit o to, aby hokej v Litvínově pokračoval. To není jen o akcionářích, klubu, legendách , ale i o partnerech. Každý sponzor v rámci možností podporuje udržitelnost hokeje v regionu, ať jsou to lokální firmy, krajské nebo nadnárodní. Cítím, že pro každý kraj, region a město je udržitelnost strašně těžká. A to je poslání všech zúčastněných.