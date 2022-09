Frodl nic nepodepsal a částka prý taky nesouhlasí. Zajíčka spekulace nestresují

Naposledy jednadvacetiletý Zajíček vychytal bod proti Kladnu; chemici doma v úterý rupli 1:2 v prodloužení a zřítili se na poslední místo tabulky. Jejich brankář se oháněl, kryl 37 střel Rytířů. „Se sebou spokojený jsem, radost ze svého výkonu mám, ale za tři body bych byl radši.“

Jeho celková úspěšnost zákroků činí 91,4 procenta. Stále se však spekuluje, zda pozici brankáře Litvínov neposílí. Už dříve vedení rokovalo se švédským šampionem Dominikem Furchem, který si nakonec plácl s Kometou, nyní se skloňuje pardubický Dominik Frodl. V úterý však poprvé naskočil za Dynamo a ustrážil výhru 2:1 v Olomouci.

„Povedlo se to, ubojovaný zápas. Jsem moc rád, že můj první start skončil výhrou. Vítězíme o gól, což ukazuje sílu týmu.“ Navíc Furch na svůj Twitter po vzoru hlášky bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Ujfalušiho naťukal: „Nic jsem nepodepsal a ta částka taky nesouhlasí.“

Zajíček se přestupovými řečmi nestresuje. „Snažím se tyhle věci nevnímat. Dokud jsme tu s Godličem, soustředím se na nás. Když někdo přijde, přijde,“ mávlo rukou litvínovské číslo 1. Ani tlak, který je na brankáře vzhledem ke špatnému startu ještě větší, ho nerozhází: „Asi jsem flegmatik. Co nemůžu ovlivnit, vypouštím z hlavy.“

Ovlivnit může svůj výkon. A že je v Litvínově v ohni střel, to mu nevadí. Naopak. Čelil už 151 střelám, víc jich šlo jen na českobudějovického Dominika Hrachovinu. „Jsem připravený na střelu odkudkoli, neustále se soustředím. Vlastně jsem rád, že toho na mě chodí tolik, dostanu se do tempa.“

Do tempa se však stále nemůže dostat posílený Litvínov. Zase je na chvostu tabulky. „Nemůžeme zápasy vyhrávat, když nehrajeme celých šedesát minut. Dvě třetiny jsme byli slabší,“ uznal, že proti Kladnu to chemikům skřípalo. „Nelepí nám to, ale musíme se od něčeho odrazit. Od malých věcí. Nebo od zápasu, kdy nastřílíme tři čtyři góly.“

Výhra by umocnila i Zajíčkovy výkony. V extralize má už 21 startů, ale jen tři vítězství.