Zajíček králem extraligových brankářů: Na reprezentaci se nesoustředím

Pozor, už i Zajíček český trikot navlékl. V únorovém debutu proti Finsku si při porážce 2:4 zapsal 20 zákroků. Šanci dostal, když se v extralize vyšplhal na úspěšnost 92,3 procenta. Nyní? Posun ještě o level výš, 94,2 procenta je bez konkurence.

„Vůbec se nesoustředím na reprezentaci. Snažím se podávat co nejlepší výkony v Litvínově, pomoct klukům. A buď to přijde, nebo ne,“ nestresuje se vyhlášený flegmatik. Podobně neřeší ani žebříčky extraligových mužů s maskou. „Nesleduju to. Nechci si tyhle věci pouštět do hlavy. Někdy se daří, někdy ne.“

Chce si zachovat čistou mysl, nezaplevelit ji zbytečným tlakem. „Devadesát procent výkonu je hlava, bez ní to nejde. S tím nám pomáhá Ori,“ jmenuje trenéra brankářů Vervy Zdeňka Orcta. „Učí nás, že jsou horší věci než prohrát zápas.“

Zatímco loni větší porci utkání odchytal slovenský reprezentant Matej Tomek, letos se poměr překlopil a vytíženější je Zajíček. „Já i Tomy se s tím umíme poprat a přejeme si, za což jsem rád,“ těší rodáka z Frýdlantu. „My komunikujeme mezi sebou, Ori s trenéry.“ Větší zápřah si Zajíček užívá. „Někdy je potřeba si odpočinout, ale já bych chtěl chytat co nejvíc. Jsem rád, že mám důvěru.“

I díky brankářům se Litvínov drží už druhým rokem na výsluní extraligy. Jaká změna proti době temna, kdy se klepal o záchranu. „Většinou jsme hráli spodek tabulky, ale když jsme nahoře, přijde mi soutěž strašně vyrovnaná. Každý může vzít body každému. Chceme být co nejvýš, ale kde je náš strop, to nevím,“ vrtí Zajíček hlavou.

Děkuje i spoluhráčům, kteří mu práci usnadňují. Se 46 inkasovanými góly se Litvínov, vyhlášená útočná bašta, pyšní druhou nejlepší defenzivou. A s 88 procenty ubráněných oslabení je na špici.

„Vyzdvihl bych beky, makají, hrají naplno, chtějí chytat střely, pomáhat nám gólmanům. Zároveň útočníci se vracejí,“ děkuje Zajíček. Samotnou kapitolou je ofenzivní lídr Ondřej Kaše: „Je radost se na něj dívat, je o level výš než všichni ostatní. Je to výborná osobnost i do kabiny. Podle mě je nejlepší hráč extraligy.“

A Zajíček je jejím nejlepším brankářem