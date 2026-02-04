ProdlouženíSledovat další díly na iDNES.tv
„Máme naplánovaných pár dní volna, ale jinak budeme mít normálně tréninky, protože po pauze se hned ostře začíná a musíme být dobře připravení,“ přibližuje Simon, jak má v plánu trávit únorovou extraligovou pauzu během olympijských her. „Spíš mě tedy čeká aktivní odpočinek, možná i nějaká tura.“
K horám má blízko už od dětství. „Odmala mě naši brali do Tater, takže chození po horách mám rád. Třeba i naše první rande se snoubenkou bylo pod stanem. Naposledy jsme takhle museli přespávat, protože jsme si špatně zarezervovali hotel,“ směje se.
První hokejové zkušenosti sbíral ve Slavii, ale nakonec byl nucen přestoupit do Sparty. „V té době se mi na Slavii líbilo, všechno bylo fajn, ale byla tam povinná hokejová škola. Vladimír Růžička zakázal jakékoliv úlevy. Naši však chtěli, abych měl otevřené dveře do budoucna i mimo led,“ vzpomíná Simon.
O to symboličtější pak pro něj bylo, když ho ten samý trenér ve dvaceti letech povolal na domácí mistrovství světa v roce 2015. „Možná i díky tomu, že jsem byl nejmladší, jsem si to mohl víc užívat, nebyl na mě vyvíjen takový tlak.“
Hráči dostávali na utkání jen omezené množství vstupenek a další si tak museli sami dokupovat. „Tím, že se hrálo doma, chodili na zápasy rodiče i kamarádi, takže bylo potřeba hodně lístků. Ty byly ale hodně drahé.“ Nakonec si v tom udělal pořádek po svém. „Měl jsem napsaný seznam, kdo mi kolik dluží,“ dodává s úsměvem.
Po povedeném šampionátu v Praze ho draftoval Pittsburgh do NHL, v jehož dresu i nadále řádí legendární Sidney Crosby. Při vzpomínání na první setkání s hvězdným Kanaďanem vzpomíná: „Byl jsem hodně nervózní, a když jsem ho šel pozdravit, tak jsem mu místo ‚Ahoj Side‘, jak se mu říká, oslovil ‚Kide (dítě)‘.“
V jednatřiceti letech je zkušeným členem plzeňského týmu, se kterým by na jaře rád uspěl v play off. Ale netají se ani tím, že jeho největším snem je ještě jednou navléct reprezentační dres. „Budu se snažit pořád makat a zůstávat na očích.“
Zároveň si však zvyká i na novou životní roli. „Občas je toho hodně, jsem pořád v jednom kole a pak mě trkne, že mám vlastně malou holčičku,“ říká otevřeně. Návraty ze zápasů pro něj získaly nový rozměr. „Když přijdu domů, je to obrovská úleva od hokeje, což jsem předtím neznal.“
O čem ještě Simon mluvil?
- Proč v dětství vyhrál hokej nad tenisem?
- K jakému olympijskému sportu má po vlastní zkušenosti obrovský respekt?
- V jakém ohledu se podle něj nejvíce posunula česká extraliga po jeho návratu z NHL?
- A v čem zpětně vidí důvod svého konce v zámoří?