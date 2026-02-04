Tipsport extraliga 2025/26

Ahoj Kide, teda Side. Simon vzpomíná na setkání s Crosbym i šampionát v Praze

,
Podcast   15:15
V roli benjamínka národního týmu zažil domácí mistrovství světa, odehrál přes 250 zápasů v NHL a dnes Dominik Simon obléká dres extraligové Plzně. Jak vzpomíná na sezony v Pittsburghu a setkání se Sidneym Crosbym? Proč si na šampionát v Praze musel dělat seznam na vstupenky? A kvůli čemu nakonec přestoupil ze Slavie do Sparty? Nejen o tom mluvil zkušený jednatřicetiletý útočník v podcastu Prodloužení.

Prodloužení

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Máme naplánovaných pár dní volna, ale jinak budeme mít normálně tréninky, protože po pauze se hned ostře začíná a musíme být dobře připravení,“ přibližuje Simon, jak má v plánu trávit únorovou extraligovou pauzu během olympijských her. „Spíš mě tedy čeká aktivní odpočinek, možná i nějaká tura.“

K horám má blízko už od dětství. „Odmala mě naši brali do Tater, takže chození po horách mám rád. Třeba i naše první rande se snoubenkou bylo pod stanem. Naposledy jsme takhle museli přespávat, protože jsme si špatně zarezervovali hotel,“ směje se.

První hokejové zkušenosti sbíral ve Slavii, ale nakonec byl nucen přestoupit do Sparty. „V té době se mi na Slavii líbilo, všechno bylo fajn, ale byla tam povinná hokejová škola. Vladimír Růžička zakázal jakékoliv úlevy. Naši však chtěli, abych měl otevřené dveře do budoucna i mimo led,“ vzpomíná Simon.

Dominik Simon z Pittsburghu se raduje z gólu.

O to symboličtější pak pro něj bylo, když ho ten samý trenér ve dvaceti letech povolal na domácí mistrovství světa v roce 2015. „Možná i díky tomu, že jsem byl nejmladší, jsem si to mohl víc užívat, nebyl na mě vyvíjen takový tlak.“

Hráči dostávali na utkání jen omezené množství vstupenek a další si tak museli sami dokupovat. „Tím, že se hrálo doma, chodili na zápasy rodiče i kamarádi, takže bylo potřeba hodně lístků. Ty byly ale hodně drahé.“ Nakonec si v tom udělal pořádek po svém. „Měl jsem napsaný seznam, kdo mi kolik dluží,“ dodává s úsměvem.

Po povedeném šampionátu v Praze ho draftoval Pittsburgh do NHL, v jehož dresu i nadále řádí legendární Sidney Crosby. Při vzpomínání na první setkání s hvězdným Kanaďanem vzpomíná: „Byl jsem hodně nervózní, a když jsem ho šel pozdravit, tak jsem mu místo ‚Ahoj Side‘, jak se mu říká, oslovil ‚Kide (dítě)‘.“

Dominik Simon v plzeňských barvách
Plzeňský útočník Dominik Simon (vlevo) v souboji u mantinelu s Davidem Sýkorou z Hradce Králové
Dominik Simon z Plzně zakončuje na bránu Sparty.
Plzeňský útočník Dominik Simon vyváží puk z vlastního pásma.
Milan Doudera a Dominik Simon z Motoru České Budějovice v přípravě.
24 fotografií

V jednatřiceti letech je zkušeným členem plzeňského týmu, se kterým by na jaře rád uspěl v play off. Ale netají se ani tím, že jeho největším snem je ještě jednou navléct reprezentační dres. „Budu se snažit pořád makat a zůstávat na očích.“

Zároveň si však zvyká i na novou životní roli. „Občas je toho hodně, jsem pořád v jednom kole a pak mě trkne, že mám vlastně malou holčičku,“ říká otevřeně. Návraty ze zápasů pro něj získaly nový rozměr. „Když přijdu domů, je to obrovská úleva od hokeje, což jsem předtím neznal.“

O čem ještě Simon mluvil?

  • Proč v dětství vyhrál hokej nad tenisem?
  • K jakému olympijskému sportu má po vlastní zkušenosti obrovský respekt?
  • V jakém ohledu se podle něj nejvíce posunula česká extraliga po jeho návratu z NHL?
  • A v čem zpětně vidí důvod svého konce v zámoří?
Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

OBRAZEM: Svetry v akci. Jak vypadal nevšední hokejový open air víkend

Povrly Outdoor Hockey Games, pohled z ptačí perspektivy.

Dlouho jej český hokej nezažil a možná ani dlouho nezažije. Víkend pod otevřeným nebem v Povrlech znamenal návrat ke kořenům. Na venkovní stadion. Chomutovští organizátoři napěchovali třídenní...

Vesnice jako mraveniště, na pokoji je zima. Hokejistky si zvykají na Milán. Co hala?

Také čeští sportovci už mají své pokoje v olympijské vesnici.

Řada sportovců do Milána teprve přiletí, to české hokejistky za sebou mají v dějišti olympijských her už dva tréninky. Vedle ledové plochy si zvykají i na podmínky v olympijské vesnici. „Je to fakt...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Ahoj Kide, teda Side. Simon vzpomíná na setkání s Crosbym i šampionát v Praze

Plzeňský útočník Dominik Simon vyváží puk z vlastního pásma.

V roli benjamínka národního týmu zažil domácí mistrovství světa, odehrál přes 250 zápasů v NHL a dnes Dominik Simon obléká dres extraligové Plzně. Jak vzpomíná na sezony v Pittsburghu a setkání se...

4. února 2026  15:15

Dostál s Vladařem v NHL slavili výhry, Palát asistoval za Islanders

Lukáš Dostál v bráně Anaheim Ducks

Po úterních zápasech zbývají v NHL do olympijské přestávky jen dva hrací dny. Některé týmy už mají dohráno. Jedním z nich je Anaheim, který do pauzy i díky zákrokům Lukáše Dostála vstoupil výhrou 4:2...

4. února 2026  7:19,  aktualizováno  8:22

Plekanec o povstání Rytířů: Majitel Drastil si za investice zasloužil lepší výsledky

Nový kouč Rytířů Tomáš Plekanec.

Hokejisté Kladna už nejsou barážoví abonenti. Podruhé v řadě své „předplatné“ v záchranářské hře o extraligu zrušili. Letos jim pomohla i trenérská rošáda, místo Davida Čermáka se ujal taktovky nad...

4. února 2026  6:29

Nezkrotný příběh o ženském hokeji. Vypráví Češka, kterou chtějí v Kanadě

Premium
Generální manažerka ženské hokejové reprezentace Tereza Sadilová

Možná vás tím rozhovorem zaskočí. Darem řeči už ohromila jiné osobnosti, velká jména. Nepřizná to, ale kdyby chtěla, napíše známým za moře a otevřou jí dveře i v NHL. Jí, 27leté Češce. Však Terezu...

4. února 2026

Jak Češi těžili z bizarního turnaje. Hokejový bronz z letních OH získali se skóre 1:31

TÝM „TĚCH PRVNÍCH“. Československá sestava, která na letní olympiádě v roce...

Někdy k velké radosti stačí málo. Třeba i jeden gól v celém turnaji. Československo to dokonale poznalo před 106 lety, kdy se tuzemský hokej dočkal historicky první olympijské medaile. A hned při...

3. února 2026  18:01

Stane se Hronek kapitánem Vancouveru? V zámoří se diví: Vždyť s nikým nemluví

Čský obránce Filip Hronek střílí v utkání proti Pittsburghu.

Zahajují restart. Postupně dávají sbohem oporám, tvoří nové mužstvo. S přestavěným jádrem, obměněnou kulturou v kabině i odlišnými lídry. Na kom by výsledky Vancouveru, aktuálně nejhoršího týmu NHL,...

3. února 2026  16:10

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, chystá se i na zahájení. Bude vlajkonošem?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Začátku olympijského turnaje už se nemůže dočkat. Původně měl do Milána přiletět v neděli s dalšími hráči z NHL, nakonec bude na místě už v pátek. David Pastrňák, tahoun hokejové reprezentace a jedna...

3. února 2026  15:04

Telefonát z Turína. Aleši, pojedeš? Kotalík vzpomíná na bronz s týmem na zlato

OSLAVA. Český útočník Aleš Kotalík z Calgary dal gól Tampě a zdraví fanoušky.

Zažíval výbornou sezonu. V Buffalu patřil k oporám, ale když trenér Alois Hadamczik volil jména pro olympijský turnaj v Turíně v roce 2006, v tehdy nabitém českém útoku se na Aleše Kotalíka...

3. února 2026

Celou sezonu nás drží, chtěli jsme otočit kvůli Malíkovi, hlásil plzeňský Měchura

Adam Měchura z Plzně slaví gól proti Spartě.

Dvěma trefami pomohl k pondělní výhře nad Spartou 4:1, v sezoně se posunul už na šestnáct gólů, plzeňský útočník Adam Měchura zároveň vévodí klubové tabulce střelců. „Ten zápas jsme chtěli otočit...

3. února 2026  12:40

Deset bodů za večer, to nedokázal ani Gretzky! Úžasný rekord slaví padesátiny

Premium
7. února 1976 Darryl Sittler (27) šesti brankami a čtyřmi asistencemi zařídil v...

Co se to děje? Zase Sittler! Vážně mě nešálí zrak? Opravdu se mi nezdají tyhle neuvěřitelné scény? V myslích diváků sedících v posvátné aréně Maple Leaf Gardens se mísil jásot s údivem. Reportéři...

3. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trápení pokračuje, Chytil znovu nedohrál. Zranění hlavy? Snad ne, doufá trenér

Filip Chytil se natahuje po kotouči.

Zdá se, že zdravotním problémům se jen tak nevyhne. Respektive se to Filipu Chytilovi spíše nedaří. Útočník Vancouveru nedohrál noční duel v NHL proti hokejistům Utahu (2:6) kvůli zatím...

3. února 2026  11:35

Generální manažer Nashvillu a bývalý kouč Trotz končí, chce se víc věnovat rodině

Barry Trotz

Generální manažer hokejistů Nashvillu v zámořské NHL Barry Trotz se rozhodl ve funkci skončit. Bývalý dlouholetý trenér, který v roce 2018 dovedl Washington k zisku Stanleyova poháru, ještě zůstane...

3. února 2026  11:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.