„Tři body sice visely ve vzduchu, ale ty dva bereme stoprocentně, v naší situaci jsou zlaté,“ konstatoval navrátilec do vítkovické sestavy Šimon Stránský, který v předchozích dvou týdnech týmu scházel kvůli zranění ruky.
„Je to super a jsem moc rád, že jsem zpátky. Pauza naštěstí nebyla dlouhá, takže jsem se na ledě cítil dobře, i když jsem se dostával do tempa nějakou chvíli,“ připustil Stránský.
|
Vítkovice přetlačily Liberec v nájezdech, Vary vyhrály nad Kometou v prodloužení
Jeho návrat přivítal i vítkovický kouč Yorrick Treille. „Je to pro nás velmi důležitý hráč. Každý hráč má svou vymezenou roli a Šimon patří k těm ofenzivním. Má schopnost tvořit hru, dokáže přejít přes hráče v situaci jeden na jednoho, vytváří nebezpečné momenty před brankou soupeře,“ podotkl francouzský trenér ostravského celku. „Nehrál nějakou dobu, takže je fajn mít ho zpět v týmu. Teď se těšíme, až se dostane do většího zápasového rytmu. Ale blýskl se na konci, když na tom opravdu záleželo,“ připomněl Treille moment, kdy Stránský proměnil svůj druhý nájezd a otočil nájezdové skóre ve prospěch Vítkovic.
„Když to bylo v nájezdech 0:2, člověk měl černé myšlenky, že to zase nevyjde (Vítkovice prohrály minulý zápas v Plzni po nájezdech, když jich neproměnily šest v řadě – pozn. red.). Ale Hrivas (Marek Hrivík) a Yeti (Chad Yetman) to vzali na sebe, proměnili svoje nájezdy a zvedli nám hlavy nahoru,“ líčil Šimon Stránský.
Pak trenér zopakoval na střídačce Stránského jméno a šikovný útočník ve svém druhém nájezdu překonal libereckého brankáře Petra Hamalčíka forhendovým blafákem. „Prostě jsem skočil na led a vyšlo to. Hodně se nám ulevilo. Vyhráli jsme doma, urvali jsme aspoň dva body,“ oddechl si Stránský.
„Nás mrzí vyrovnávací gól po naší přesilovce. Ale z hlediska vývoje jsme rádi, že jsme srovnali,“ připustil liberecký kouč Jiří Kudrna. „Prodloužení nás ale mrzí taky. Je to už několikátý případ, kdy jsme si nedokázali připsat druhý bod navíc.“