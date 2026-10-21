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Tipsport extraliga 2026/27

Navrátilec prolomil bídu. Dva body jsou v naší situaci zlaté, přiznal Stránský

Pavel Grossmann
  8:37
Střelec vítězného gólu Vítkovic proti Liberci Šimon Stránský.

Střelec vítězného gólu Vítkovic proti Liberci Šimon Stránský. | foto: ČTK

Liberecký brankář Petr Hamalčík v utkání s Vítkovicemi v hokejové extralize.
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina se raduje z vyhraného utkání s Libercem.
Brankář Dominik Hrachovina z Vítkovic a útočník Jakub Rychlovský z Liberce ve...
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina po inkasovaném gólu v utkání s Libercem.
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Nelichotivou sérii šesti porážek v řadě ukončili hokejisté Vítkovic. V předehrávce 15. kola extraligy doma porazili Liberec 3:2 po nájezdech a získali tak dva body. Blízko byli i plnému bodovému zisku, jenže hosté v čase 57:45 dokázali využít díky trefě Radima Šimka hru bez brankáře a vyrovnali na 2:2.

„Tři body sice visely ve vzduchu, ale ty dva bereme stoprocentně, v naší situaci jsou zlaté,“ konstatoval navrátilec do vítkovické sestavy Šimon Stránský, který v předchozích dvou týdnech týmu scházel kvůli zranění ruky.

„Je to super a jsem moc rád, že jsem zpátky. Pauza naštěstí nebyla dlouhá, takže jsem se na ledě cítil dobře, i když jsem se dostával do tempa nějakou chvíli,“ připustil Stránský.

Vítkovice přetlačily Liberec v nájezdech, Vary vyhrály nad Kometou v prodloužení

Jeho návrat přivítal i vítkovický kouč Yorrick Treille. „Je to pro nás velmi důležitý hráč. Každý hráč má svou vymezenou roli a Šimon patří k těm ofenzivním. Má schopnost tvořit hru, dokáže přejít přes hráče v situaci jeden na jednoho, vytváří nebezpečné momenty před brankou soupeře,“ podotkl francouzský trenér ostravského celku. „Nehrál nějakou dobu, takže je fajn mít ho zpět v týmu. Teď se těšíme, až se dostane do většího zápasového rytmu. Ale blýskl se na konci, když na tom opravdu záleželo,“ připomněl Treille moment, kdy Stránský proměnil svůj druhý nájezd a otočil nájezdové skóre ve prospěch Vítkovic.

„Když to bylo v nájezdech 0:2, člověk měl černé myšlenky, že to zase nevyjde (Vítkovice prohrály minulý zápas v Plzni po nájezdech, když jich neproměnily šest v řadě – pozn. red.). Ale Hrivas (Marek Hrivík) a Yeti (Chad Yetman) to vzali na sebe, proměnili svoje nájezdy a zvedli nám hlavy nahoru,“ líčil Šimon Stránský.

Liberecký brankář Petr Hamalčík v utkání s Vítkovicemi v hokejové extralize.
Střelec vítězného gólu Vítkovic proti Liberci Šimon Stránský.
Vítkovický brankář Dominik Hrachovina se raduje z vyhraného utkání s Libercem.
Brankář Dominik Hrachovina z Vítkovic a útočník Jakub Rychlovský z Liberce ve vzájemném utkání hokejové Tipsport extraligy.
10 fotografií

Pak trenér zopakoval na střídačce Stránského jméno a šikovný útočník ve svém druhém nájezdu překonal libereckého brankáře Petra Hamalčíka forhendovým blafákem. „Prostě jsem skočil na led a vyšlo to. Hodně se nám ulevilo. Vyhráli jsme doma, urvali jsme aspoň dva body,“ oddechl si Stránský.

„Nás mrzí vyrovnávací gól po naší přesilovce. Ale z hlediska vývoje jsme rádi, že jsme srovnali,“ připustil liberecký kouč Jiří Kudrna. „Prodloužení nás ale mrzí taky. Je to už několikátý případ, kdy jsme si nedokázali připsat druhý bod navíc.“

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1. HC Oceláři TřinecTřinec 12 11 0 1 0 54:24 34
2. HC Dynamo PardubicePardubice 12 9 1 0 2 51:32 29
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 12 7 1 0 4 30:20 23
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 12 5 2 0 5 35:31 19
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 6 0 1 5 32:35 19
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 12 3 4 1 4 31:29 18
7. Rytíři KladnoKladno 12 4 2 2 4 33:36 18
8. HC Sparta PrahaSparta 12 5 0 2 5 34:30 17
9. HC Kometa BrnoKometa 12 3 3 2 4 31:33 17
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 12 4 0 4 4 33:35 16
11. HC Verva LitvínovLitvínov 12 4 1 1 6 28:33 15
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 3 1 1 7 27:42 12
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 2 1 2 7 30:43 10
14. HC OlomoucOlomouc 12 1 1 0 10 19:45 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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