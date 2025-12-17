Tipsport extraliga 2025/26

Ještě teď mám husinu. Marha v extraligové premiére začal na trestné, pak slavil gól

Jiří Seidl
  20:51
V první třetině byl hned dvakrát na trestné lavici. Za hákování a za to, že královehradečtí hokejisté měli příliš mnoho hráčů na ledě. A ve druhé třetině vstřelil vítězný gól. Útočníkovi Šimonu Marhovi extraligová premiéra vyšla. Jeho Hradec Králové v předehrávce 33. kola vyhrál v Třinci 5:2.
Útočník Šimon Marha (durhý zprava) se raduje z prvního gólu, který vstřelil za...

Útočník Šimon Marha (durhý zprava) se raduje z prvního gólu, který vstřelil za Hradec Králové po svém příchodu ze Švýcarska. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Královehradecký útočník Šimon Marha se před třineckými fanoušky raduje z gólu,...
Obránce Ocelářů David Musil v souboji s královehradeckým útočníkem Radovanem...
Třinecký útočník Andrej Nestrašil se přetlačuje s královehradeckým Connorem...
Z prvního gólu Hradce Králové se radují jeho střelec Radovan Pavlík (vpravo)...
8 fotografií

„Ještě před dvěma týdny jsem si vůbec nedokázal představit, že budu v Hradci Králové. Jsem šťastný. Ještě teď mám z toho husinu,“ řekl Šimon Marha a děkoval spoluhráčům z útoku Martinu Kohoutovi a Kevinu Klimovi, že mu pomáhali.

„Byl to pro něj na úvod hodně těžký zápas, hned výborný soupeř, ale odehrál dobrý zápas jako celý tým,“ uvedl královéhradecký trenér Tomáš Martinec. „Podal poctivý výkon, navíc dal gól. Je to náš odchovanec a kluk, který sbíral zkušenosti ve Švýcarsku. Věřím, že se bude zlepšovat každým zápasem.“

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Dvaadvacetiletý Marha se do Česka vrátil z druholigového švýcarského Churu. „Už jsem potřeboval změnu, a tak jsem se spojil s panem Martincem. Všechno dobře dopadlo a za čtyři dny jsem byl v Hradci. Děkuji za šanci a teď chci splatit tu důvěru,“ řekl Šimon Marha.

Ve Švýcarsku vás to už nebavilo?
To ne, ale srdce mě táhlo domů.

Zatím máte kontrakt v Hradci Králové do konce ledna. Co pak?
Je to takový try out, ale doufám, že zástupci klubu uplatní opci a budu tady pokračovat, protože jsem šťastný.

V první třetině jste dvakrát seděl na trestné lavici. Jak vám bylo?
Hned jsem si říkal, že to není úplně dobrý začátek, ale naštěstí jsem se z toho dostal. Budu upřímný – v první třetině jsem byl hodně nervózní, ale po ní to ze mně spadlo a konečně jsem mohl hrát svůj hokej.

A dal jste vítězný gól...
To je bonus za tu tvrdou práci, kterou jsme jako tým odváděli.

Posila hokejistů Hradce Králové Šimon Marha naskakuje na led z trestné lavice.

Puk, který jste před tím tečoval, jste doklepával na brankové čáře. Pro jistotu?
Ano, aby se neřeklo (smál se).

Před čtrnácti dny vaši spoluhráči v Třinci prohráli 1:6. Co jste o zdejším týmu věděl?
Měl jsem z něj velký respekt. Nezbývalo nic jiného, než makat a nechat na ledě všechno. Vyplatilo se to, vezeme domů tři body, což je nejdůležitější.

Věděl jste, že váš otec Josef v minulosti za Třinec hrál?
Jo, něco mi říkal. Doma zaznělo, že jim někdy v osmnácti letech pomáhal do extraligy (v roce 1995 v baráži s Jindřichovým Hradcem – pozn. red). Něco o tom vím, ale ne moc.

Za pukem se ohlížejí královehradečtí hokejisté Kevin Klima a Martin Kohout (vlevo) a třinečtí Miloš Roman a Patrik Hrehgorčák

Je těžké navazovat na vašeho tátu?
Jo, určitě je to náročné. Táta byl skvělý hráč, dosáhl toho hodně. Tlak je na mě větší, protože si všichni myslí, že budu stejný. Snažím se být dobrý jako on, abych měl stejné úspěchy.

Mluví vám do hokeje?
Už moc ne. Už jsem dost starý na to, abych měl svá vlastní rozhodnutí. Ale když dělám fakt nějaké hrubky, tak mi poradí a doma trošku dostanu sekec.

31. kolo

Kompletní los

32. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. HC Dynamo PardubicePardubice 30 15 2 4 9 96:72 53
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 5 1 11 86:72 53
4. HC Oceláři TřinecTřinec 31 15 3 1 12 95:80 52
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 30 13 3 4 10 78:60 49
7. HC OlomoucOlomouc 32 14 2 2 14 74:84 48
8. HC Kometa BrnoKometa 29 14 1 3 11 81:79 47
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 32 13 3 2 14 81:93 47
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Rytíři KladnoKladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
Zobrazit více
Sbalit

