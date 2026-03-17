Tipsport extraliga 2025/26

Šimka dál trápí zahozená šance s Kanadou: Lidé mi píšou, že jsem podělal olympiádu

Michael Havlen
  10:51
Pro klub Bílých Tygrů byl podpis Radima Šimka prioritou. Po svém návratu ze zámoří se zkušený bek ihned zařadil mezi lídry týmu a v polovině předchozí sezony převzal dres s písmenem C. „Jsem hrozně rád, že jsem dostal důvěru pokračovat. Nikde jinde než v Liberci už jsem hrát nechtěl, zakončím tady i kariéru,“ řekl muž, který má na kontě přes dvě stovky zápasů v NHL.
Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů. | foto: ČTK

V pátek a sobotu povede hokejisty Liberce na domácím ledě do prvních dvou čtvrtfinálových soubojů proti Karlovým Varům.

Co pro vás prodloužení smlouvy v Liberci znamená?
Jsem rád, že vím, co se mnou další čtyři roky bude. Pokud bych tady nepokračoval, s hokejem bych skončil. Těší mě, že si prodloužím kariéru o další sezony. V téhle sezoně jsme v Liberci začali nějakou kapitolu, po základní části jsme skončili třetí a doufám, že to naše úsilí a tvrdá práce vygraduje v play off.

Kam až byste v dalších sezonách jako kapitán chtěl tým vytáhnout?
Nejlepší by to samozřejmě bylo úplně na vrchol. Ale chceme hlavně odvádět každodenní poctivou práci a podávat dobré výkony, aby na nás fanoušci chodili rádi. Uvidíme, kam nakonec dojdeme. Nastavili jsme nějakou kulturu týmu, dřeme jako koně na každém tréninku a takhle se budeme chtít prezentovat po celé čtyři roky, co tady ještě budu hrát.

Liberec si pojistil kapitána. Šimek prodloužil smlouvu až do roku 2030

Sportovní ředitel Michal Birner říkal, že s vámi byl na podpisu nové smlouvy dohodnutý za dvě minuty...
Asi třetí den po mém návratu z olympiády si měl vzal stranou a řekl, že by mě chtěl prodloužit. Jak jsem říkal, kdybych měl odejít z Liberce, asi bych už dál hokej nehrál. Rodinu bych už rozhodně nestěhoval. Jsem hrozně rád, že jsem dostal důvěru pokračovat. Já mám tedy ještě smlouvu na rok, takže se to jen prodloužilo o následující tři sezony. Je to jen dodatek do roku 2030, nebylo potřeba v něm nic měnit, jsem v Liberci spokojený se zázemím i co se týče financí.

A po roce 2030?
To už asi hrát nebudu. Někdy vstanu a cítím se, jako bych měl končit. Jindy si ale zase připadám jako dvacetiletý...

Už jste rozdýchal olympiádu, kde jste ve čtvrtfinále smolně vypadli s Kanadou?
Ještě ne. Pořád na mě občas na sociálních sítích vyskočí moje šance v prodloužení. Furt mě to štve, měl jsem to na hokejce a mohl jsem být za boha. Lidi mi psali i nenávistné zprávy, že jsem podělal celou olympiádu českému národu. To se nečte dobře.

Vy čtete negativní komentáře na sítích?
To ne, ale když na mě vyskočí nějaká zpráva, tak si přečtu, kdo mi co chce. Někdy to jen vymažu. Převažovaly pozitivní zprávy, ale negativní se zaryjí do hlavy víc než ty lepší.

Hokejisté prohráli s Kanadou. Na fotce zleva Radim Šimek (dole), Filip Chlapík, Jan Rutta a Tomáš Kundrátek.

Na druhou stranu jste si ověřil, že můžete hrát i na nejvyšší mezinárodní úrovni, ne?
Na olympiádu jsem jel i s tím, že možná vůbec nebudu hrát, ale s Filipem Hronkem jsme vytvořili dobrou dvojici a v každém zápase jsme odvedli maximum toho, co v nás bylo. Bohužel to ve čtvrtfinále na Kanadu nestačilo, ale asi jsme měli zahrát líp v zápasech základní skupiny.

Jak si vaši neproměněnou šanci proti Kanadě vybavujete?
Brankář si mě velmi dobře vybruslil, zmenšil mi úhel a musel jsem střílet mezi nohy. V tu chvíli to byla asi nejlepší možnost, která se nabízela. Mohl jsem si potáhnout puk víc doleva, ale tam už mě křižoval McDavid, ten by mi puk vypíchl.

Pustil jste si ten zápas od olympiády?
Celý ne, jen ta situace s mojí šancí na mě vyskakovala na instagramu. Docela mi to pošramotilo sebevědomí. Nechtěl jsem se k tomu vracet, potřeboval jsem se soustředit na zápasy v Liberci.

Lákalo by vás jet na mistrovství světa, třeba i společně s libereckým talentem Tomášem Galvasem?
Bylo by to hezké. Člověk stárne a těch šancí už moc nebude. Bude záležet na zdraví, ale když mi zavolají, jestli pojedu, tak bych byl rád.

Liberecký obránce Tomáš Galvas během utkání proti Olomouci.

Baví vás dělat mladíkovi Galvasovi mentora?
Snažím se, ale on má nějak nastavenou hlavu a určitě ví, co chce. Někdy se mě zeptá, jak to chodí v Americe, a tak se mu snažím odpovědět, ale ten kluk je svůj. Možná je to pro něj dobře, protože mi přijde, že podobní salámisti toho v kariéře dosáhnou nejvíc. Ten kdyby si přečetl nějakou negativní zprávu na internetu, jen by se tomu zasmál, smazal by ji a v ničem by se nebabral.

Jak moc jste nažhavený na čtvrtfinále extraligy?
Hodně, protože pauza už byla dlouhá. Naštěstí jsme měli soustředění ve Vrchlabí, takže jsme mohli odjet někam jinam a netrénovat jen v Liberci. Bylo by asi lepší mít po základní části volno jen týden, takhle to pro nás může být trošku nevýhoda. Už se všichni těšíme, až to v pátek začne.

Co říkáte tomu, že budete hrát proti Karlovým Varům, což je jeden z mála týmů, se kterými máte v sezoně negativní bilanci?
Je to nepříjemný soupeř, budou to zápasy o gól nebo o dva. Na obou stranách jsou výborní gólmani, bude záležet na maličkostech. Ve Varech je malé hřiště a bude to trochu jiný hokej. Teď to všechno teprve začne. Pro tohle jsme 52 kol bojovali a dřeli.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Přímo do čtvrtfinále Liberec postoupil po pěti letech. Cítíte, že se podařilo namíchat ideální mix zkušenosti a mládí?
Věřím, že ano. Mladí hráči jako Galvas, Petrovský nebo Jansa udělali v sezoně neskutečný progres. Kluci jsou našlapaní, naše tréninky jsou kolikrát náročnější než hrát zápas. Trenéři a sportovní ředitel Michal Birner sestavili mužstvo charakterově hodně dobře. Některé týmy to budou v play off chtít hrát na dovednost, my na zodpovědnost a urputnost. Věřím, že s námi v play off nikdo nebude chtít hrát.

V posledním zápase základní části jste nehrál. Už jste fit?
V utkání s Hradcem jsem blbě zblokoval střelu do ruky, nebylo to vůbec příjemné, nemohl jsem ani vystřelit. Ale mám za sebou soustředění ve Vrchlabí i trénink v Liberci a na čtvrtfinále budu stoprocentně připravený.

V rozhovorech před play off často zaznívá, že jste v Liberci nastavili nějakou kulturu. Co to obnáší?
Každodenní práci, v tréninku nevypustit žádnou střelu ani souboj, chodit před gólmana. Začíná to už v kabině. Možná to bude znít úsměvně, ale je důležité přijít do kabiny a mít ji uklizenou, prostě chodit do zdravého prostředí, ne do nějakého bordelu. Takhle se to tady nastavilo a odráží se to pak i v zápasech.

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Šimka dál trápí zahozená šance s Kanadou: Lidé mi píšou, že jsem podělal olympiádu

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

