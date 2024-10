Sňatkový podvodník může jít v olomoucké Moře do plusu, odhalil Kusko

„Dorážka, dorážka a pak do prázdné při power play soupeře. Takže to byl takový šťastný hattrick,“ popsal své trefy. Jenže i góly do odkryté nebo zcela prázdné branky se počítají. „Už jsem si trošku pofňukal Kubovi Sirotovi, který sedí v šatně vedle mě, že mi to tam nepadá. Jsem rád, že to konečně přišlo,“ připustil slovenský útočník ve službách Olomouce.

Loni za celou sezonu zaznamenal devět branek, letošní číslo si netroufá odhadovat. Do počtů se ale přeci jen pustil, nicméně finančních. Hattrick jej prý vyjde na tři tisíce korun do klubové kasy.

„Navíc jsem předtím vypisoval něco extra (Mora předtím porazila Brno, kde Kusko působil od mladšího dorostu), plus se mi nedávno narodil synek, takže už v tom lítám tak za sedmičku,“ chechtal se Kusko.

A co je na klubovém sazebníku nejlepší? „V případě rozvodu dostaneme deset tisíc z kasy, zavedl to náš kapitán,“ líčil Kusko. „Za svatbu sice musíte dát pět tisíc, ale když budete nějaký sňatkový podvodník, můžete jít vlastně celkem do plusu,“ spočítal se smíchem.

Na hattrick byla vhodná chvíle. Po osmi zápasech v sedmnácti dnech mají Olomoučané pauzu až do tohoto pátku, kdy opět doma hostí Třinec. Mohlo se tedy jít slavit.

„Bylo toho hodně, všichni toho máme dost, jsme fakt unavení. Jsme rádi, že konečně dostaneme i trochu odfrknout,“ zvážněl devětadvacetiletý forvard. „Navíc jsou nějaké virózy a nemoci. Věřím, že to vyležíme a v pátek se vrátíme v plné síle,“ uzavřel.