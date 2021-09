Síla Motoru bude úplně jiná, říká bývalý budějovický kapitán Pýcha

V pátek za Středočechy 25letý obránce poprvé nastoupí v extralize a hned bude mít proti sobě největší hvězdu soutěže Davida Krejčího z Olomouce.

„Každý ví, jak kvalitní je to hráč. Pořád by mohl hrát NHL v prvních dvou útocích. Olomouci hodně pomůže, herně i psychicky. Nijak zvlášť se na něj ale nepřipravuji. Kdykoliv jsem to udělal, tak se mi to spíš vymstilo,“ vypráví.



V Boleslavi se bývalý budějovický bek zabydlel a těší se na sezonu. „Zatím si nemohu na nic stěžovat. Město je docela pěkné, Praha není daleko, takže si zvykám,“ tvrdí.

Motor začne ligu v Třinci Pátek 17.00 online Českobudějovičtí hokejisté ve čtvrtek vyrazili do Třince, kde je dnes čeká úvodní utkání nové extraligové sezony. Motor nastoupí na ledě loňského mistra v 17 hodin. Tým je pro úvod ročníku téměř kompletní, chybí pouze obránce Petr Šenkeřík. A také americký obránce Conor Allen, který z rodinných důvodů ukončil kariéru. Doma hrají Jihočeši poprvé v neděli, kdy od 17 hodin vyzvou Rytíře Kladno.

Bruslařský klub patří ke spolufavoritům nejvyšší soutěže. V přípravě se mu však moc nedařilo a ze sedmi duelů vyhrál jediný. „Hodně jsme trénovali a do prvních tří zápasů jsme šli z plné přípravy, takže to nebylo moc vypovídající. V Lize mistrů jsme se mohli měřit s předními týmy a chyběly nám často jen detaily,“ bilancuje.



Středočeši se utkali s finským IFK Helsinky a švédskou Frölundou, ze čtyř zápasů získali jen bod. Pýcha si tím zároveň odbyl premiéru v této evropské soutěži. „Je to kvalitní liga, ve skupině jsme měli velmi dobré týmy. Musíme zapracovat na detailech a lépe zvládat klíčové momenty, jako jsou přesilovky nebo oslabení. Ale vážím si zkušenosti, že jsme si zahráli proti tak dobrým hráčům,“ oceňuje.

Pavel Pýcha odehrál kompletní přípravu, operované rameno mu drží a nechyběl ani v jednom utkání. Oproti Budějovicím se příliš nezměnila ani jeho pozice, nastupuje v první či druhé obranné dvojici. „Sestava se v létě hodně točila. Uvidíme, jak začneme v sezoně. Dostávám hodně prostoru, za to jsem rád. Očekávání před sebou mám, ale musíme hlavně fungovat jako tým,“ zdůrazňuje.

Budějovický rodák v novém klubu nenosí kapitánské céčko. To patří místní dlouholeté osobnosti Martinu Ševcovi. „Od samého začátku ukazuje, proč hrál asi deset finále play off různě po Evropě. Je to správný lídr a kapitán na ledě i v kabině. Jsem rád, že se od něj mohu učit,“ chválí si.

Boleslavští minulou sezonu vypadli až v sedmém semifinále play off proti pozdějšímu mistrovi z Třince, a tak i letos budou mít vysoké ambice. „Chceme se posunout ještě dál,“ hlásí.

Pýcha zároveň nepřestává sledovat svůj mateřský klub. „Jsem v kontaktu s řadou kluků, takže vím, jak se jim daří. Příprava je vždy něco jiného než samotná sezona. Uvidíme, jak jim to půjde,“ říká.



Zároveň vnímá, že řada zvučných posil musí být znát. „Přišli kvalitní hráči, síla mužstva by měla být výrazně odlišná. Milan Gulaš s Lukášem Pechem, to jsou ozkoušení hráči. Ale není to jen o nich. Myslím si, že se budou pohybovat úplně jinde než my loni,“ odhaduje.

V Mladé Boleslavi se Pavel Pýcha potkal s dalším bývalým spoluhráčem. Do klubu totiž zamířil i útočník Adam Raška, který si v přípravě místo v týmu Motoru nevybojoval. „Bavili jsme se o Budějovicích. V klubu se změnila řada věcí, vede to jiný trenér a téměř polovina týmu je nová. To změní atmosféru i nastavení v týmu a v kabině. Adam mi popisoval, co je tam teď odlišného,“ uvádí.



Obměnilo se zejména složení kádru a Pýcha patřil k jednomu z mnoha odchodů. Loňskou sezonu sice kvůli operaci ramene nedokončil, ale i tak nasbíral 26 kanadských bodů ve 37 zápasech. Lepší průměr na zápas měl z obránců jen třinecký Martin Gernát, tedy zadák mistrovského týmu.

Kapitán posledního celku řídil přesilovky, ve kterých posbíral většinu svých bodů. „Neberu to tak, že bych teď mohl hrát přesilovku s Gulim nebo Pecháčkem. Mohlo by to být lepší, ale třeba nemuselo. Tito hráči jistě přinesou zlepšení, ale nelituji toho, že jsem se rozhodl odejít,“ vysvětluje.

Do Budějovic by se bek měl vrátit se svým novým týmem 26. září. „Bude to speciální zápas. Nikdy jsem tam nebyl jako host, tak ani nevím, jestli se těším, nebo co od toho čekat,“ uzavírá Pýcha.