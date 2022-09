Po Varaďovi zůstal stůl, tablety i dress code. Zanechal tu brázdu, říká Moták

Zdeněk Moták, který má mužstvo na povel s Vladimírem Országhem, stále naráží na dotazy, jak těžké bude na předchozí úspěchy navázat.

„Venca tady nenechal hlubokou stopu, ale hlubokou brázdu. Zaslouží uznání za to, co udělal,“ řekl Moták.

„Už při svém příchodu do Třince jsem říkal, že všichni mi v první nebo druhé větě řekli, jak to budu mít těžké. To samozřejmě vím, ale proč se toho bát. Věřím své práci, věřím Vladovi (Országhovi), svému realizačnímu týmu. Doufám, že naše práce bude úspěšná.“

Nový trenér si uvědomuje i to, že ho leckdo bude s někdejším úspěšným koučem srovnávat.

„Kdyby tomu tak nebylo, bylo by to nepochopitelné. Připravený na to víceméně jsem. Srovnávání bude, ale sociální sítě nesleduji vůbec žádné, ani politiku, ani sport. Můžu s tím udělat jenom to, že budeme hrát dobře, budeme mít dobré výsledky a naše výkony půjdou nahoru,“ podotkl Moták, který si zvyká i na vymoženosti zděděné po svém předchůdci.

Třeba na tablety na střídačce, kde si trenéři i hokejisté mohou okamžitě rozebrat některé situace v utkání, anebo na stůl ve své kanceláři, jehož deska je jako hokejové hřiště, které lze popisovat fixem a poté lehce smýt.

„Stůl si Venca s sebou nevzal,“ usmál se Zdeněk Moták. „Jsou to všechno prospěšné věci. Když se díváte na zápasy NHL, tak si tam kluci na střídačce tablet vezmou a sami se dívají, co a jak. Co oni, co soupeř, jak stojí, co dělají... Co měli udělat jinak.“

Příležitost rozebrat některou ze situací rovnou na střídačce Moták dosud nevyužil. „Ale jen pro to, že zařízení ještě nebylo spuštěné,“ uvedl.

Nemění se ani dress code, že hráči na zápasy cestují v jednotném oblečení.

„To je ale hlavně věc klubu,“ upozornil Moták. „Já v saku a bílé košili celkem umím chodit, už jsem to za ta léta zvládnul. V Olomouci (dřívější působiště trenéra Motáka – pozn. red.) to sice moc využít nešlo, ale i na venkovní zápasy v kulturních arénách jedeme normálně v saku a košili.“

Třinečtí hokejisté se shodují, že pod novými trenéry jsou tréninky jiné, ale stejně náročné jako dříve.

„Ten rozdíl je přirozený. Každý člověk je jiný. Venca byl určitý typ trenéra, pan Moták je zase jiný,“ řekl třinecký kapitán Petr Vrána.

„Nějaká změna je. V kabině je i více nových hráčů, odešla spousta kluků, kteří tady byli delší dobu, takže i ta chemie je jiná. Ale nastavení, že musíme odvést nějakou prací, zůstává. Snažíme se, aby i noví kluci pochopili, jak tady vše funguje. V tom se nic nemění.“

Přece jen Václav Varaďa byl nesmírně přísný a tvrdý kouč. Nehrozí, že třinečtí hráči nyní podvědomě přece jen poleví?

„Samozřejmě si člověk uvědomuje, jaké to bylo a že je to nyní trochu volnější, ale víme, že naše nastavení fungovalo a snažíme si držet náš standard,“ odpověděl Petr Vrána.

„Je úplně jedno, kdo by tady byl jako trenér. Máme to v sobě zabudované a ten charakter kluků je takový, že se snaží danou morálku držet v tréninku i v zápasech.“