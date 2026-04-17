„Zlín je víc defenzivnější, měl zkušenější mužstvo, hrál by se víc hokej. S Jihlavou to bude víc ulítané,“ srovnává pětatřicetiletý mazák prvoligové finalisty.
Ovšem ať by Verva nastoupila proti komukoli, nálepku má jasnou. „Ano, jsme favorit, musíme to potvrdit proti komukoli,“ nezříká se Šenkeřík jasné role. „Nesmíme podceňovat kvalitu soupeře, ale pořád je to tým z první ligy. Máme spoustu kluků se zkušenostmi z NHL, Finska, Švédska, nároďáků. Když prodáme, co jsme dělali v tréninku, a ukážeme naši kvalitu, myslím, že zvítězíme a extraligu udržíme.“
Litvínov základní část zakončil hrozivými 11 porážkami v řadě, ale sebedůvěru získal během přestávky zpátky. „Tým není zlý, ale nechytil se začátek sezony. Trenéři se pak měnili, víc věcí bylo špatně,“ naznačil Šenkeřík turbulentní časy ekonomické nejistoty.
U kulatého stolu se Vervu podařilo díky legendám Šlégrovi a spol. zachránit, nyní to musí zvládnout i hráči na ledě. „Teď máme hlavu jen na to, abychom vyhráli.“
A to i díky nástupu ikony chemiků Roberta Reichela, oficiálně šéfa realizačního týmu, prakticky kouče. Přísného! „Bylo to hodně ostré, náročné. Každý den hodina posilovna, hodina led, po jeho úpravě další hodinka. Takhle to jelo první dva tři týdny. Bylo to náročné, ale potřebovali jsme fyzičku obnovit, rezervoár z léta dobíhal,“ pociťoval i Šenkeřík. „Na začátku jsme si dali nějaké volno, abychom si vyčistili hlavy.“
Extraligový cestovatel v nejvyšší soutěži vystřídal deset klubů a zažil už dvě baráže, byť v jiném než současném formátu 1+1.
„Mám za sebou sestup se Slavií a postup s Karlovými Vary,“ připomíná. „Obě baráže hrály čtyři týmy, dva z extraligy a dva z první ligy. A přišlo mi to férovější. Ale ať si to nastavují ti, co o tom rozhodují,“ nechce se do toho Šenkeřík plést.
Nynější model s více než šestitýdenní pauzou pro extraligistu a vysilujícím bojem v play off pro prvoligistu zvýhodňuje celek z vyšší soutěže. Jihlava má v nohách 16 ostrých zápasů ve vyřazovací fázi.
„Měla by to být výhoda pro nás, samozřejmě. Sice budou rozehraní a my ne, takže si v pátek musíme pohlídat první třetinu, ale únava bude hrát v jejich neprospěch a měli bychom toho využít,“ nekličkuje extraligový šampion s Třincem. „Jihlava má hodně bruslivé mužstvo, napadají, bude důležité puky dávat rychle a jednoduše od sebe. Z toho mít protiútoky a střílet góly. A my zkušenější musíme uklidnit mladší.“
Přinese to nakonec uklidnění i celému Litvínovu?