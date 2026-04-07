Pardubické recepty na Spartu: větší klid v šancích a pomoci si přesilovkami

Začít v třetím pokračování semifinále - a nepochybně i ve zbylých duelech - mnohem soustředěněji proto bude pro Dynamo jedním z ústředních předsevzetí. Na řadě jsou nyní odvety v pražské O2 areně: první se hraje v úterý až od 19. 15 a další ve středu od 17.45.
Sedlák, jenž si v sérii se Spartou zatím připsal na konto gól a dvě asistence (v bodování play off je průběžně pátý za parťákem z lajny Červenkou, oba však mají ve srovnání s konkurencí odehráno podstatně méně) měl před nimi jednoduchý plán.
„Hodně odpočívat, dát si dobré jídlo, dobře spát, udělat si jeden kvalitní trénink... A především se dobře připravit v hlavě,“ nastínil.
Zatímco v úvodním klání Dynamo nepříznivý stav brzy otočilo a po brance Smejkala na průběžných 4:2 z 56. minuty už o jeho vítězství celkem nebylo pochyb (nakonec slavilo výhru v poměru 6:2), ve druhém pardubickém zápase se v zakončení trápilo.
Přestože ve druhé půli a zejména ve třetí periodě výrazně přidalo na obrátkách, kromě Sedláka, kterého fantasticky našel na brankovišti Červenka, už za ně nikdo další přesně nemířil.
„Lepší koncovka nám tentokrát chyběla. Musíme se víc tlačit do brány, být v šancích daleko klidnější a proměnit je,“ mínil Sedlák.
Větší důraz i rozvahu zároveň to chce i v početních výhodách, které jsou jinak reklamní značkou Dynama. „Vždycky je důležité si přesilovkami pomoci,“ přisvědčil Sedlák.
Pokud jde o soupeře, ten podle něho svůj projev ve druhém utkání nijak dramaticky neupravil.
„Sparta možná v té první třetině maličko víc bruslila, ale spíš to bylo o nás,“ uvažoval 33letý centr.