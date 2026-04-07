Tipsport extraliga 2025/26

Pardubické recepty na Spartu: větší klid v šancích a pomoci si přesilovkami

  11:11
V prvním extraligovém semifinále se Spartou inkasovali už ve druhé minutě, ve druhém v sedmé, takže žádná velká změna. Jenže v pozdějším případě to dost přispělo k finální porážce pardubických hokejistů 1:2, po níž je stav série smírný 1:1 na zápasy. „Když takhle začnete, pak to honíte a štěstí se k vám otočí zády,“ pravil v té souvislosti po druhém utkání Lukáš Sedlák, kapitán Dynama. „Sparta byla do druhého zápasu lépe nastavená, chtěla výhru víc než my. Nám se ta první třetina nepovedla a stála nás zápas.“

Pardubičtí hráči slaví gól proti Spartě. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Začít v třetím pokračování semifinále - a nepochybně i ve zbylých duelech - mnohem soustředěněji proto bude pro Dynamo jedním z ústředních předsevzetí. Na řadě jsou nyní odvety v pražské O2 areně: první se hraje v úterý až od 19. 15 a další ve středu od 17.45.

Sedlák, jenž si v sérii se Spartou zatím připsal na konto gól a dvě asistence (v bodování play off je průběžně pátý za parťákem z lajny Červenkou, oba však mají ve srovnání s konkurencí odehráno podstatně méně) měl před nimi jednoduchý plán.

„Hodně odpočívat, dát si dobré jídlo, dobře spát, udělat si jeden kvalitní trénink... A především se dobře připravit v hlavě,“ nastínil.

Zatímco v úvodním klání Dynamo nepříznivý stav brzy otočilo a po brance Smejkala na průběžných 4:2 z 56. minuty už o jeho vítězství celkem nebylo pochyb (nakonec slavilo výhru v poměru 6:2), ve druhém pardubickém zápase se v zakončení trápilo.

Přestože ve druhé půli a zejména ve třetí periodě výrazně přidalo na obrátkách, kromě Sedláka, kterého fantasticky našel na brankovišti Červenka, už za ně nikdo další přesně nemířil.

„Lepší koncovka nám tentokrát chyběla. Musíme se víc tlačit do brány, být v šancích daleko klidnější a proměnit je,“ mínil Sedlák.

Větší důraz i rozvahu zároveň to chce i v početních výhodách, které jsou jinak reklamní značkou Dynama. „Vždycky je důležité si přesilovkami pomoci,“ přisvědčil Sedlák.

Lukáš Sedlák z Pardubic (uprostřed) se přetlačuje s Michaelem Špačkem před sparťanským brankářem Jakubem Kovářem.

Pokud jde o soupeře, ten podle něho svůj projev ve druhém utkání nijak dramaticky neupravil.

„Sparta možná v té první třetině maličko víc bruslila, ale spíš to bylo o nás,“ uvažoval 33letý centr.

Semifinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Winnipeg nedal šanci Seattlu, Kučerov vyrovnal McDavida na čele bodování

Nikita Kučerov z Tampa Bay Lightning slaví svůj gól.

Ve čtyřech pondělních zápasech NHL se z českých hokejistů nikdo nepředstavil. Winnipeg zabojoval o play off výhrou 6:2 nad Seattlem, stejně důležité body uhrálo i San Jose po výsledku 3:2 nad...

Trenérka hokejistek přerušuje kariéru, chce se soustředit na léčbu rakoviny

Trenérka Carla Macleodová na české střídačce

Trenérka českých hokejistek a Ottawy v zámořské PWHL Carla MacLeodová se na neurčito stáhne z hokejového dění a bude se naplno soustředit na léčbu rakoviny prsu, která jí byla diagnostikována v...

O krok blíž baráži. Jihlava vyhrála ve Zlíně, ve finále první ligy se opět ujala vedení

Jihlavští hokejisté se radují z gólu do branky Zlína ve třetím zápase finálové...

Hokejisté Jihlavy vyhráli třetí zápas finále play off první ligy na ledě Zlína 4:1 a ujali se v sérii na čtyři vítězné zápasy vedení 2:1. O vítězství druhého týmu po základní části rozhodl ve 30....

Šílený rekord: 163 asistencí za sezonu. Jak to král přihrávek Gretzky dokázal?

Premium
Wayne Gretzky z Edmonton Oliers se natahuje po poku pčed Reijem Ruotsalainenem...

Právě před čtyřiceti lety finišoval Wayne Gretzky z Edmonton Oilers za číslem, které je v bohatých dějinách NHL naprosto odskočené. Nejenže k němu z ohromné vzdálenosti vzhlíží horda jeho konkurentů,...

Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu

Owen Tippett (74) a Dan Vladař (80) oslavují výhru Philadelphia Flyers.

Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů...

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

