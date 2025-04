Z Brna zase do Prahy. Sparta se konečně nebála konfrontace a odvrátila vyřazení

Gólová radost sparťanských hokejistů na ledě Komety Brno v šestém semifinále. FOTO: RADIM STRACHOŇ - MAFRA a.s. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Nejdřív už v první třetině pálil Kemiläinen, pak se přidal Hyka.

Až třetí gól Řepíka nenechal arénu v klidu. Z brněnského kotle přilétlo směrem k ledu za jeho vlastním brankářem Postavou několik kelímků piva, jehož zbytky pocákaly led.

Kdepak, šokující postup po šestém zápase Kometa nezvládla. Semifinálová série extraligového play off je vyrovnaná 3:3, rozhodne až nedělní sedmý duel v Praze.

Slibuje báječnou podívanou, pokud se bude pokračovat v tempu z Brna.

Největší změnou se prezentovala právě Sparta. Hokejem, jaký byste od ní čekali od začátku série.

Důvěru pro změnu dostal Kořenář a v bráně měl mnohem méně práce.

Hráči se konečně nebáli konfrontace se soupeřem. Kousal se do ní dostal s řízným brněnským bekem Gulašim a ve druhé třetině pukly i zbylé skrývané emoce, když se do sebe pustili na jedné straně Forman s Chlapíkem a na druhé Kollár a Beaudin.

Spokojení fanoušci Sparty v Brně při šestém semifinálovém duelu.

Stupňující se vzrušení vyvrcholilo zdrcujícím, ale ukázkově čistým hitem Němečka proti Zbořilovi.

Měli jste vidět, jak sparťani Chlapík s Kempným na trestné lavici vylétli, když viděli zblízka Němečkův bodyček.

Vše pro misi, aby sezona neskončila, což by popravdě všechny zaskočilo.

Pražský klub se takhle trápit neměl. Ne po vyřazení multišampionů z Třince. Ne se zástupem velkých jmen na soupisce. A ne s tak fantastickým trenérským štábem.

S Brnem se nečekala snadná série, ale pokud by favorit udržel očekávanou úroveň hry, nejspíš by se nestalo, že by v semifinále postupně prohrával 0:1, 1:2 a 2:3.

Jenže Spartě v jeho průběhu nefungovalo až příliš mnoho věcí. Dalo by se jí vyčítat, že z ní vůbec nešel strach. Byla moc hodná, až profesorská. Buď měli dravci a zlí muži sestavy (namátkou Forman, Hrabík, Kousal či Němeček) nakázáno držet se na uzdě, nebo – a to je horší varianta – se sami do náročné práce nepřinutili.

Ale jak se teď ukázal Němečkův vliv – tvrdá hra a zároveň klid, žádná přehnaná agresivita.

Ale to nebylo jediné, co Spartě předtím příliš nešlapalo. Před brankáři Kořenářem a Kovářem, kteří se pravidelně točili, zůstával příliš velký prostor pro návštěvy umocněný nedůsledným hlídáním nezvaných hostů.

Kolikrát jen reprezentační rychlík Flek ujel do samostatného úniku? Působí až podivně, jak se Pražané zahnali do kouta. Proti Třinci ve čtvrtfinále makali o poznání lépe.

Sparta je klub, který má vše, co k vítězství potřebuje.

Sedmnáctitisícovou podporu na domácím stadionu.

Luxusní zázemí vyšperkované o vymazlený marketing.

Trenéra Pavla Grosse, jehož si jako rádce vybral loni při mistrovství světa samotný Radim Rulík. Požádal ho o cenné rady z výšky nad ledem.

A hráči? Po zranění klíčových útočníků Kauta a Sedláka z konkurenčních Pardubic v extralize prostě nenajdete přepychovější sestavu.

Jenže... Ani po šesti duelech série třeba elitní obránce Irving, rekordman soutěže v počtu gólů v jedné sezoně mezi obránci, nemá ještě ani bod.

David Němeček ze Sparty tvrdým hitem sráží Adama Zbořila z Komety.

To samé platí pro Horáka, veterána se zkušenostmi z NHL. A vyloženě zklamaná musí být ze svých výkonů dvojice ze třetího útoku Kousal (1+0) a Najman (0+0).

Sparta navíc čelila tomu, že jí dlouhodobě šesté zápasy sérií nevycházejí. Neumí je (bilance 2-5 od roku 2015), takže další schod k překonání.

V letech 2024, 2023 i 2022 šesté duely zvládl Třinec. V roce 2021 výhra nad Libercem jen odsunula vyřazení v sedmém zápase semifinále.

A letos měla Kometa výhodu, že byla v laufu. Ale Sparta to tentokrát zvládla. A extraliga uvidí to nejlepší – rozhodující sedmý zápas.