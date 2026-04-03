Nejdražší Pardubice, nejlevnější Vary. Za kolik si koupíte vstupenky na semifinále?

Pardubice
Nejvíc za vstupenky zaplatí fanoušci vítěze základní části. Také permanentkáře vyjde lístek na sezení na více než 1 000 Kč, tedy s výjimkou jedné ze čtyř kategorií.
I tak je v Pardubicích o semifinále obrovský zájem. A není se čemu divit, souboj se Spartou, největším rivalem, zkrátka táhne. Sobotní druhý zápas už je vyprodaný, na úvodní duel série zbývá jen pár volných míst.
|KATEGORIE
|PERMANENTKÁŘ
|VOLNÝ PRODEJ
|Kategorie A
|1 300 Kč
|1 500 Kč
|Kategorie B
|1 100 Kč
|1 300 Kč
|Kategorie C
|1 000 Kč
|1 200 Kč
|Kategorie D
|700 Kč
|800 Kč
|Stání
|350 Kč
|450 Kč