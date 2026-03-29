Výzva pro Spartu i boj o domácí půdu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

Složení semifinále
Klíčem k vytvoření semifinálových dvojic je stejně jako v předchozích fázích play off pořadí v tabulce základní části.
Princip nasazení je následující. Pardubice jako vítězové dlouhodobé soutěže vyzvou nejhůře postaveného semifinalistu (1 – 4), druhou dvojici utvoří zbylé postupující týmy (2 – 3).
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|HC Dynamo Pardubice
|52
|26
|7
|7
|12
|165:117
|99
|2.
|HC Škoda Plzeň
|52
|25
|5
|8
|14
|142:104
|93
|3.
|Bílí Tygři Liberec
|52
|25
|3
|10
|14
|148:121
|91
|4.
|Mountfield Hradec Králové
|52
|24
|8
|2
|18
|141:120
|90
|5.
|HC Oceláři Třinec
|52
|23
|7
|4
|18
|148:131
|87
|6.
|HC Energie Karlovy Vary
|52
|22
|8
|5
|17
|138:130
|87
|7.
|HC Sparta Praha
|52
|23
|6
|5
|18
|161:135
|86
|8.
|HC Kometa Brno
|52
|20
|5
|6
|21
|141:149
|76
|9.
|Banes Motor České Budějovice
|52
|18
|6
|6
|22
|143:148
|72
|10.
|Rytíři Kladno
|52
|18
|5
|6
|23
|129:137
|70
|11.
|HC Vítkovice Ridera
|52
|18
|5
|6
|23
|135:160
|70
|12.
|HC Olomouc
|52
|19
|3
|3
|27
|124:158
|66
|13.
|BK Mladá Boleslav
|52
|15
|6
|5
|26
|102:140
|62
|14.
|HC Verva Litvínov
|52
|11
|3
|4
|34
|107:174
|43
Kromě Pardubic, které ve čtvrtfinále v repríze loňského finále vyřadily Kometu ve čtyřech zápasech, už je jistým celkem v nejlepší čtyřce také Třinec, který si v předkole nejprve poradil s Olomoucí a poté přešel přes Hradec Králové.
O zbylých dvou semifinalistech se rozhodne v sériích Liberce s Karlovými Vary a Plzně se Spartou. Pražané by v případě postupu měli nejhorší nasazení, a narazili by tak na Pardubice.
Ve hře jsou ale celkem čtyři varianty. Jaké?
Postup Plzně a Liberce
Západočeši obsadili v základní části druhé místo, ve čtvrtfinále proti Spartě však přišli o vedení v sérii 3:1, a tak rozhodne až sedmý duel v Plzni. Bílí Tygři můžou o postupu přes Karlovy Vary rozhodnout už v neděli na ledě soupeře. Semifinále by pak vypadala takto:
- Pardubice – Třinec;
- Plzeň – Liberec.
Postup Plzně a Karlových Varů
Pokud svěřenci Josefa Jandače sedmý zápas proti Spartě zvládnou, budou těžit ze druhého místa v základní části – v semifinále by měli výhodnější pozici. To Energie by v takovém scénáři byla nejhůře nasazeným týmem v nejlepší čtyřce. Dvojice by se proto poskládaly následovně:
- Pardubice – Karlovy Vary;
- Plzeň – Třinec.
Postup Sparty a Liberce
Pražané mají vzhledem k sedmému místu v dlouhodobé soutěži jistotu těžší cesty ve vyřazovacích bojích, v semifinále by vyzvali Pardubice. V základní části třetí Liberec by byl proti Třinci lépe nasazený. Semifinále by měla tato složení:
- Pardubice – Sparta;
- Liberec – Třinec.
Postup Sparty a Karlových Varů
Pro svěřence Jaroslava Nedvěda by se nic neměnilo, celek z hlavního města by vyzval východočeské Dynamo. Lepší pozici by však při tomto scénáři získal Třinec, jenž by měl výhodu zahájení série na domácí půdě. Rozložení nejlepší čtveřice by vypadalo takto:
- Pardubice – Sparta;
- Třinec – Karlovy Vary.
Rozpis semifinále
Semifinálové série startují v pátek 3. dubna. Obě se výjimečně odehrají ve stejných dnech. Dva nejlepší týmy odehrají první dva duely na domácích stadionech, výhodu pak budou mít i v případných sedmých zápasech. O finalistech bude jasno nejpozději 15. dubna.