Tipsport extraliga 2025/26

Výzva pro Spartu i boj o domácí půdu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

Autor:
  11:26
Dva účastníci jsou už jistí. O zbylá dvě místa v semifinále play off hokejové extraligy bojují ještě čtyři týmy, které výrazně promluví do složení dvojic. Jaké jsou varianty? Kdo na koho může v nejlepší čtyřce narazit? Podívejte se v našem přehledném článku.
Zápas Sparty a Pardubic provázely konflikty a potyčky. | foto: ČTK

Adam Měchura se rozhlíží v útočném pásmu v šestém čtvrtfinále proti Spartě.
Třinecký Miloš Roman (vpravo) slaví vítězný gól do sítě Hradce.
Útočník Karlových Varů Petr Tomek střílí gól do sítě Liberce.
Diváci v Holešovicích sledují šesté čtvrtfinále série mezi Spartou a Plzní.
106 fotografií

Složení semifinále

Klíčem k vytvoření semifinálových dvojic je stejně jako v předchozích fázích play off pořadí v tabulce základní části.

Princip nasazení je následující. Pardubice jako vítězové dlouhodobé soutěže vyzvou nejhůře postaveného semifinalistu (1 – 4), druhou dvojici utvoří zbylé postupující týmy (2 – 3).

Pořadí Tým Z V VP PP P Skóre Body
1.  HC Dynamo Pardubice 52 26 7 7 12 165:117 99
2.  HC Škoda Plzeň 52 25 5 8 14 142:104 93
3.  Bílí Tygři Liberec 52 25 3 10 14 148:121 91
4.  Mountfield Hradec Králové 52 24 8 2 18 141:120 90
5.  HC Oceláři Třinec 52 23 7 4 18 148:131 87
6.  HC Energie Karlovy Vary 52 22 8 5 17 138:130 87
7.  HC Sparta Praha 52 23 6 5 18 161:135 86
8.  HC Kometa Brno 52 20 5 6 21 141:149 76
9.  Banes Motor České Budějovice 52 18 6 6 22 143:148 72
10.  Rytíři Kladno 52 18 5 6 23 129:137 70
11.  HC Vítkovice Ridera 52 18 5 6 23 135:160 70
12.  HC Olomouc 52 19 3 3 27 124:158 66
13.  BK Mladá Boleslav 52 15 6 5 26 102:140 62
14.  HC Verva Litvínov 52 11 3 4 34 107:174 43

Kromě Pardubic, které ve čtvrtfinále v repríze loňského finále vyřadily Kometu ve čtyřech zápasech, už je jistým celkem v nejlepší čtyřce také Třinec, který si v předkole nejprve poradil s Olomoucí a poté přešel přes Hradec Králové.

O zbylých dvou semifinalistech se rozhodne v sériích Liberce s Karlovými Vary a Plzně se Spartou. Pražané by v případě postupu měli nejhorší nasazení, a narazili by tak na Pardubice.

Ve hře jsou ale celkem čtyři varianty. Jaké?

Postup Plzně a Liberce

Západočeši obsadili v základní části druhé místo, ve čtvrtfinále proti Spartě však přišli o vedení v sérii 3:1, a tak rozhodne až sedmý duel v Plzni. Bílí Tygři můžou o postupu přes Karlovy Vary rozhodnout už v neděli na ledě soupeře. Semifinále by pak vypadala takto:

  • Pardubice – Třinec;
  • Plzeň – Liberec.

Postup Plzně a Karlových Varů

Pokud svěřenci Josefa Jandače sedmý zápas proti Spartě zvládnou, budou těžit ze druhého místa v základní části – v semifinále by měli výhodnější pozici. To Energie by v takovém scénáři byla nejhůře nasazeným týmem v nejlepší čtyřce. Dvojice by se proto poskládaly následovně:

  • Pardubice – Karlovy Vary;
  • Plzeň – Třinec.

Postup Sparty a Liberce

Pražané mají vzhledem k sedmému místu v dlouhodobé soutěži jistotu těžší cesty ve vyřazovacích bojích, v semifinále by vyzvali Pardubice. V základní části třetí Liberec by byl proti Třinci lépe nasazený. Semifinále by měla tato složení:

  • Pardubice – Sparta;
  • Liberec – Třinec.

Postup Sparty a Karlových Varů

Pro svěřence Jaroslava Nedvěda by se nic neměnilo, celek z hlavního města by vyzval východočeské Dynamo. Lepší pozici by však při tomto scénáři získal Třinec, jenž by měl výhodu zahájení série na domácí půdě. Rozložení nejlepší čtveřice by vypadalo takto:

  • Pardubice – Sparta;
  • Třinec – Karlovy Vary.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Rozpis semifinále

Semifinálové série startují v pátek 3. dubna. Obě se výjimečně odehrají ve stejných dnech. Dva nejlepší týmy odehrají první dva duely na domácích stadionech, výhodu pak budou mít i v případných sedmých zápasech. O finalistech bude jasno nejpozději 15. dubna.

Vstoupit do diskuse

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:3
Sparta
Liberec
3:2
Karlovy Vary

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.