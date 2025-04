Pátý zápas, pátá výhra. Žrali jsme led, takhle se hraje play off, líčil vítězný střelec

Vítěznou branku na 3:2 vstřelil útočník Jiří Smejkal. Po těžkých chvílích svého týmu, kterému při tlaku soupeře hrozilo otočení skóre.

„Nebylo to dobré, věděli jsme, že jsme pod tlakem a že nic nemáme,“ přiznal Smejkal o chvílích před svým gólem. „Snažili jsme se to na střídačce zvednout a povzbudit a naštěstí se nám povedl jeden rychlý protiútok, což nám vyhrálo zápas.“

Zakončil jste ho kličkou do bekhendu, po které si puk do vlastní branky bruslí srazil domácí obránce Pavelka. Plánované zakončení?

Původně ne, chtěl jsem střílet mezi Škorvánkovy nohy. Viděl jsem ale, že tam je to zavřené, tak jsem šel do té bekhendové kličky. Naštěstí jsem trefil Pavelku do nohy a byl to tak trochu vlastní gól. Dokonce mi Lukáš Sedlák říkal, že to v ten okamžik bral tak, že to ani gól být nemůže, ale byl. Paráda.

Jiří Smejkal přes obranu Tomáše Pavelky a Stanislava Škorvánka dostává puk do hradecké brány. Pardubičtí hráči slaví vyhrané utkání.

Ve druhé třetině jste využili dvě přesilovky a měli do třetí dobrý náskok, o který jste ale během 17 sekund přišli. Co se stalo?

Možná jsme se ve třetí třetině víc soustředili na defenzivu, byli moc pasivní a nechali jsme soupeře malinko víc rozjíždět, což se nám v prvních dvou třetinách dařilo eliminovat. Oni z toho pak dali dva podle mě trochu šťastné, slepené góly. Možná ale, že tím, že jsme to pak ještě zvládli, nám vítězství ještě víc chutná.

Jak moc to podle vás byla vydřená výhra?

Hodně, led jsme žrali celý zápas a z tohoto pohledu byl z naší strany výborný. Podařila se nám řada bloků, a ten, který předvedl Nicholas Jones, byl skvělý. Chvíli před koncem skončil do golfáku soupeře z jedničky, pěkně to schytal, ale hodně tím pomohl. Možná nás to nabudilo víc než ty naše góly. Takhle se play off hraje, podle mě je teď každý z nás na jeho mód nastavený. Chceme se tak prezentovat a daří se nám to.

Co pro vás výhra v prvním zápase série, navíc na hřišti Hradce, znamená?

Že nám to ve druhém určitě bude víc chutnat, než kdybychom tenhle zápas prohráli. A budeme chtít hrát celých šedesát minut jako první dvě třetiny a pak po našem gólu na 3:2.