Kometa deptala Spartu i trenérskou výzvou. Týmová práce, řekl kouč Pokorný

Poprvé sáhla brněnská střídačka k trenérské výzvě v 25. minutě za stavu 1:0, podruhé ve 47. minutě už při vedení 2:0. Vždy šlo o postavení sparťanského hráče v brankovišti.

ONLINE: Kometa Brno – Sparta podrobná reportáž v neděli od 17:00

Pravidla jsou přitom jasná: pokud trenér s výzvou neuspěje, pak nejenže platí gól, ale ještě jde tým do oslabení za zdržování hry. Ve vypjaté atmosféře důležitého zápasu Pokorný riskoval, že se křehké vedení Komety může sesypat. Konzervativní nátura logicky velí sáhnout po výzvě hlavně tam, kde si je jistý.

„Jenže jistí si nejsme nikdy,“ pronesl v rozhovoru pro Českou televizi trenér brněnského celku. Na střídačce má po gólu krátký čas, kdy se může rozhodnout, a spoléhá na své poradce u videa. „Je to týmová věc. Jak hraje tým na ledě, tak toto je na nás, i my jsme jeden tým. Dnes jsme to zvládli a pro nás jen dobře,“ oddechl si.

Hosté se těžko smiřovali hlavně s neuznáním vyrovnání na 1:1. Ondřej Mikliš překonal Michala Postavu ve chvíli, kdy brněnský útočník Andrej Kollár na brankovišti zápolil se sparťanským chasníkem Janim Lajunenem. Holí ho tlačil směrem k Postavovi, do něhož pak Lajunen v klíčovém okamžiku vrazil.

„Čtyřikrát ho tam tlačil!“ rozčiloval se sparťanský trenér Pavel Gross v komunikaci s rozhodčími, když mu vysvětlovali své zamítavé stanovisko.

Jiří Punčochář @jpcoch55 Dva neuznané góly @HCSpartaPraha ve třetím semifinále na ledě @HCKometa. V prvním případě je v brankovišti Lajunen, v druhém Němeček. (repro z přenosu ČT) https://t.co/Te5R9SVZ72 oblíbit odpovědět

Rozhodli se na základě toho, že Lajunen z brankoviště neujel. „Váš hráč najede první do brankoviště, pak je lehký kontakt, pak už mu nic nedělá, váš hráč nevyjede z brankoviště, při střele je znovu kontakt vašeho hráče s brankářem a je gól,“ znělo doslovné vysvětlení, jak ho zachytily ruchové mikrofony České televize.

V druhém případě už se tolik nediskutovalo. Brněnský útočník Jakub Konečný srazil Davida Němečka pod Postavovy nohy, čili znovu bránění gólmanovi ve hře a znovu neuznání gólu Sparty. Tentokrát už bez dlouhé diskuse.

Domácí byli na koni, naopak sparťané přiznali, že jim neuznané góly na pohodě nepřidaly. „Není to příjemné a nebudu říkat, že to s námi nic nedělá,“ pronesl Němeček při rozhovoru s médii. „Cítil jsem kontakt, možná podražení, musím se na to kouknout. Bohužel nebyl gól uznaný, nedá se nic dělat. Tohle člověk neovlivní, od toho jsou rozhodčí. Pracovali jsme celou sezonu na tom, abychom se v zápasech nenechali vykolejit, ani to (neuznané góly) nebyl rozhodující faktor. Hra z naší strany nebyla dobrá,“ přiznal bez vytáček.

Trenéři Komety Brno, vpravo hlavní kouč Kamil Pokorný, vlevo asistent Jiří Horáček.

Domácí naopak z vyhraných minisoubojů u videa čerpali další přísuny energie. I fanoušci byli nadšení, že se Spartě nedaří dostal Postavovi na kobylku. „Trenéři a videokouč udělali super práci. Uznání patří jim, že dokázali zachytit ten moment,“ poděkoval realizačnímu týmu útočník Adam Zbořil.

Nad tím, že by se zápas mohl v případě neúspěchu výzvy naopak přiklonit na stranu Sparty, prý neuvažoval. „Samozřejmě je to vždycky trochu risk, může se to obrátit ve váš neprospěch. Ale to si kouč nesmí připouštět. Kdybychom šli do oslabení, tak bychom šli udělat svoji práci a zápas pokračuje,“ řekl rázně.

Atmosféra při 3. semifinále Kometa – Sparta