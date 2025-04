Přišel na tiskovou konferenci, posadil se a spustil. Nehledal výmluvy, neschovával se za prázdné fráze. Vyřazení s Kometou vzal Pavel Gross na sebe, mužstvo prý nezvládl na semifinále dostatečně mentálně nachystat. Ale že by další sparťanské selhání v play off mělo pouze jednoho viníka? Kdepak, tak jednoduché to není.