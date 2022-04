Chlapík exceluje i v play off: Nikdy jsem nezažil, aby si tým tolik věřil

Ve čtvrtfinále proti Liberci připravoval branky spoluhráčům, na premiérový zásah ve vyřazovací fázi čekal marně. V sérii s Jihočechy ale potvrdil, že je i zdatným kanonýrem.

Dominika Hrachovinu překonal hned pětkrát, gólově naprázdno vyšel pouze ze čtvrtého duelu. Dvě z jeho tref navíc spadaly do kategorie vítězných.

Cestu k poslední semifinálové výhře našla Sparta především díky fungující defenzivě. Svěřence Josefa Jandače a Miloslava Hořavy trápila nedisciplinovanost, sám Chlapík dostal na konci druhé třetině čtyřminutový trest.

„Kluci, co chodili na oslabení, odvedli skvělou práci,“ pochvaloval si v rozhovoru s novináři.

Byly právě ubráněné přesilovky soupeře klíčem k úspěchu?

Určitě. Vyhráli jsme především kvůli tomu, měli jsme hodně vyloučených. Skórovat při hře 5 na 5 je v play off těžké, přesilovky dělají rozdíl. Kluci to odbránili, nepustil Motor k tolika šancím. Hudy (Július Hudáček) navíc zachytal.

Utkání bylo hlavně na začátku dost nervózní, sudí museli hned několikrát krotit emoce.

Je jasné, že pokud někdo udělá jednoznačný faul, musí rozhodčí vylučovat. Ale když se někdo začne strkat před brankou, měli by to nechat být. Šarvátky k play off prostě patří.

Mohlo se zdát, že zápas směřuje do prodloužení. Vybavil se vám čtvrtfinálový maraton proti Liberci?

Vůbec jsme si nepřipouštěli, že bychom museli do prodloužení nebo snad ve středu zpátky do Budějovic. Chtěli jsme vyhrát a zápas ukončit. Poprvé v kariéře zažívám, že si tým tolik věří a je nastavený tak, že zápas prostě urve. Kdybychom přeci jen museli do prodloužení, klidně bychom hráli do tří do rána.

Konečný stav série vypadá jednoznačně, ale České Budějovice byly těžkým soupeřem, že?

Oproti nám sice neměly na papíře tak silný tým, ale hrály velice dobře. Obrovský respekt. Sérii zvládly, neubývaly jim síly. Zcela zaslouženě končí na třetím místě.

Sparta naposledy získala titul před patnácti lety. Je ve vašich silách, abyste dlouhé čekání ukončili?

Cítíme velkou šanci, všichni chceme vyhrát a získat pro Spartu titul po tak dlouhé době. Když budu mluvit za sebe, byl to jeden z důvodů, proč jsem sem přišel. Teď jsme ve finále, může se stát cokoliv. Narazí na sebe dva top týmy z extraligy, bude to zajímavá série.

Co od Třince očekáváte?

Těžko říct. Připravíme se na ně, ale oni udělají to samé. Mají především výbornou obranu. Myslím si, že nás čeká finále, jak má být. Snad se šťastným koncem pro nás.



Mohou hrát důležitou roli i diváci, kteří chodí na play off v hojném počtu?

Není to tak, že by mě to bez nich nebavilo, ale hokej s lidmi je úplně o něčem jiném. Domácí prostředí je velká výhoda. Když vás fanoušci ženou, je to skvělé. Věřím, že si najdou cestu i na finále.