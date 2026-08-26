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Šéf rozhodčích Pešina otevřeně: Naši sudí slýchají, že jsou žumpy. Přitom jsou čistí

Robert Rampa
  20:00

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Vladimír Pešina ještě coby aktivní extraligový rozhodčí. | foto: Profimedia.cz

Český hokej a rozhodčí. Každoročně nejtřaskavější téma vrcholu sezony. Jaký je ale jejich svět? Přehlížený, podfinancovaný a nátlakový. „Slyší o sobě, že jsou koupení, že se budou válet na Bahamách, že to jsou žumpy... Přitom mají obrovskou kvalitu a velké jméno ve světě. A jsou absolutně čistí,“ odpřísáhne šéf extraligových rozhodčích Vladimír Pešina v rozhovoru pro iDNES.cz.

V něm vysvětluje náhlý odchod elitního českého arbitra Jana Hribika do Německa, popisuje největší problémy řemesla, přibližuje příjmy a ozřejmuje novinky pro další sezonu.

Já bych s věcným hodnocením problém neměl. Trenér řekne: „Dostali jsme gól z ofsajdu.“ Problém je, když někdo začne vykřikovat, že čeští sudí jsou slabí, koupení a podobně.

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Témata: Jan Hribik, Sport

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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