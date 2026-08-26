Šéf rozhodčích Pešina otevřeně: Naši sudí slýchají, že jsou žumpy. Přitom jsou čistí

Český hokej a rozhodčí. Každoročně nejtřaskavější téma vrcholu sezony. Jaký je ale jejich svět? Přehlížený, podfinancovaný a nátlakový. „Slyší o sobě, že jsou koupení, že se budou válet na Bahamách, že to jsou žumpy... Přitom mají obrovskou kvalitu a velké jméno ve světě. A jsou absolutně čistí,“ odpřísáhne šéf extraligových rozhodčích Vladimír Pešina v rozhovoru pro iDNES.cz.
V něm vysvětluje náhlý odchod elitního českého arbitra Jana Hribika do Německa, popisuje největší problémy řemesla, přibližuje příjmy a ozřejmuje novinky pro další sezonu.
Já bych s věcným hodnocením problém neměl. Trenér řekne: „Dostali jsme gól z ofsajdu.“ Problém je, když někdo začne vykřikovat, že čeští sudí jsou slabí, koupení a podobně.