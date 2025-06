Všichni jsme rukojmí. K možnému konci Litvínova promluvil i šéf fanklubu

„Znepokojuje mě, že se to dostalo až do tohoto bodu, kdy jsme se stali rukojmími rozhodnutí určité společnosti, která to vede tímto směrem. My jako fanoušci dlouhodobě upozorňujeme, že současné vedení, tedy představenstvo akciové společnosti HC Verva Litvínov, nedělá práci dobře,“ tvrdil Ptáček.

Překvapilo ho, že na jednání zastupitelstva nikdo z litvínovského vedení nedorazil. „U tak důležitého jednání by měl být někdo z akciové společnosti, potažmo třeba generální ředitel klubu Pavel Hynek.“

Zastupitel Martin Liška po Ptáčkově proslovu reagoval: „Já jsem tady za představenstvo klubu, takže zástupce tady je.“

Šéf Ropáků se zamýšlel i nad řešením svízelné situace litvínovského hokeje. Většinový vlastník Orlen chce do roka klub opustit, což má posvětit páteční valná hromada.

„Přemýšlím, co s tím dělat. Připadá mi, že jsme se všichni stali rukojmími možná boje o licenci? Nebo už se to spustilo daleko dřív, že se zvýšily společnosti Orlen poplatky za to, že tady může podnikat? Nejsem schopen posoudit, jak to vlastně je,“ připustil, že je hodně neznámých v celém případu.

„Nakonec rozhodnutí bude stejně jen na Orlenu, protože má majoritu. Fakt by to chtělo, aby všichni začali táhnout za jeden provaz a našli společnou řeč,“ vyzval Ptáček. „Pokud se to nestane, hokej tady skončí, ať to někomu bude líto, nebo nebude. A pro město to bude obrovská škoda.“

Desáté výročí historického titulu si fanoušci hokejového Litvínova představovali jinak.