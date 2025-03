ONLINE: Hradec - Boleslav 0:0. Domácí v sedmém zápase tlačí, trefili i tyč

Na dohled postupu už se ve středu evidentně viděl Hradec. Zkraje 55. minuty divokého šestého klání vedl po dokonalém pětigólovém obratu na ledě soupeře 5:3. A přece padl 5:6 po prodloužení.

„Asi to tak mělo být, že se rozhodne až v sedmém zápase. Série je obrovsky vyrovnaná a rozhodující zápas náš čeká na domácím hřišti, což věřím, že bude obrovská výhoda,“ doufá kouč Tomáš Martinec.

ONLINE: Mountfield HK vs. BK Mladá Boleslav Sedmé utkání čtvrtfinálové série sledujeme podrobně od 18 hodin.

Právě závěr jeho výroku je ale hodně diskutabilní. Jestli někdo září na stadionech protivníků, jednoznačně je to právě Boleslav. V předkole o svém postupu rozhodla výkony v Plzni, sérii s lépe postavenými Východočechy také načala dvěma výhrami. A i v pátém klání, které nakonec prohrála, působila lepším dojmem.

„Věřím, že dál půjdeme my,“ prohlásil kapitán středočeského klubu Adam Jánošík. „Když se podívám na Hradec, nemyslím si, že bychom byli hůře kondičně připravení než oni. V sezoně jsme si prožili už řadu těžkých situací a ze všeho jsme se vyhrabali společnými silami. Jsem přesvědčený o tom, že nám ta poslední výhra pomůže i do pátečního zápasu.“

Mezi oběma týmy panuje napětí, které v sérii rozpoutal nesprávně uznaný gól hradeckého útočníka Davida Šťastného po odpískání ve třetí partii, kdy Bruslaři měli nakročeno k vedení 3:0 na zápasy. Namísto toho ale tři mače v řadě prohráli.

Vývoj jasně nasvědčoval, že vypadnou. Ještě když se v nich evidentně držela křivda, kterou jen potvrdilo pozdější chování sportovního manažera Martina Ševce vůči rozhodčím. A pachuť je neopustila ani po poslední výhře.

„Oslavy hradeckých hráčů jsou úplně bez respektu. Jeden si tam hraje na housle, druhý si lehne na záda. My podobné šaškárny neděláme. To se prostě nedělá. Takový tým nemůže postoupit do semifinále. Věřím, že si ten postup zasloužíme více my,“ přeje si Jánošík.

Dosavadní průběh série jen podtrhuje, že její konečný výsledek je zcela neodhadnutelný. Jak poznamenal bek Mountfieldu Tomáš Pavelka, důležitá bude v tak překotném měření síla vůle.

Hradec sedmý zápas zažil dvakrát a pokaždé slavil. Zatímco Boleslav při své jediné zkušenosti, ze sezony 2021/22, odešla poražena. Stalo se tak s Třincem, po chybě rozhodčích, kteří přehlídli faul na trestné střílení, načež z protiakce Oceláři dali vítězný gól.