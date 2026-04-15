Tipsport extraliga 2025/26

Zápas od finále, zápas od konce. Boje mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne Game 7

Jakub Hromada
  10:50
Máte pocit, že jste z toho všeho, co se v sérii mezi Pardubicemi a Spartou událo, už nasyceni? Tak pozor, hlavní chod vás teprve čeká. Ultimátní hokejový zápas, u kterého se i v českém prostředí po vzoru slavné NHL osvědčilo anglické označení Game 7. Sedmé utkání, poslední možné. Kdo do něj po středě půjde optimističtěji naladěný? Respektive jde to vůbec odhadovat?
Hokejisté Pardubic a Sparty bojují o kotouč. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Momentka z šestého semifinálového zápasu mezi Spartou a Pardubicemi.
Fanoušci Pardubic během šestého semifinálového zápasu proti Spartě.
Trenéři Pardubic se radí během šestého semifinálového zápasu proti Spartě.
Rozdíly jsou v celé semifinálové sérii minimální, každý duel (s výjimkou toho prvního, který Pardubice vyhrály 6:2) se rozhodoval v samotném závěru.

Oba extraligové celky mají důvod si věřit.

Sedmé zápasy řečí čísel. Co je ovlivňuje, co se přeceňuje? A kdo v nich nejvíc strádá?

Pardubice zvládly proti Spartě každé liché utkání, Pražané zase uspěli v posledním klání v O2 areně a mohou mít veselejší náladu.

Oba týmy ale může sedmý zápas i trochu strašit. To kvůli historii. Dynamo slavilo jen ve třech případech z jedenácti. Poslední čtyři prohrálo, naposledy uspělo před čtrnácti lety.

„Nevím, jestli se u nás v kabině teď chce hrát sedmý zápas, když se prohraje ten šestý. Ale máme štěstí, že ho hrajeme doma. Doufám, že to bude ta malá výhoda na naší straně,“ pravil pardubický kouč Filip Pešán po šestém klání, v němž Dynamo mohlo sérii ukončit, avšak padlo 2:3.

Sparťané mohou na svoji bilanci nahlížet dvěma způsoby.

Ronald Knot ze Sparty se snaží prosmýknout s pukem mezi dvěma hráči Pardubic.

Jediná výhra z osmi možností nepůsobí zrovna růžově, jenže onen osamocený úspěch zažili teprve před dvěma týdny, když vyhráli v Plzni. Dlouhé trápení konečně prolomili.

Ale nejen to. Sparta tentokrát zvládá vypjaté okamžiky obecně na výbornou. Dvakrát čelila vyřazení v předkole proti Kladnu, dokonce třikrát ve čtvrtfinále s Plzní. A jednou už i proti Pardubicím. Pokaždé ho odvrátila.

„Tyto zápasy nám psychicky pomáhají. Myslím si, že s každým utkáním, které vyhrajeme, jsme mentálně silnější,“ vykládal po posledním střetnutí obránce Sparty Ronald Knot. Muž, který eliminační zápas ve své kariéře nikdy neprohrál. „A já doufám, že to bude platit i nadále,“ přidal směrem ke středečnímu utkání.

Asi se nedá očekávat, že by se některý z týmů střelecky utrhl a tomu druhému výrazně odskočil. Nenasvědčují tomu poslední vzájemné zápasy, ale ani nedávná historie sedmých utkání, byť si pardubičtí příznivci jednu pochmurnou výjimku jistě vybaví.

Čtvrtfinále 2018, rozhodující duel s Třincem. Bezbranková první třetina potvrdila důležitost klání, oba týmy k němu přistoupily zodpovědně do defenzivy. Jenže pak se pardubická hra zcela rozsypala a zrodil se debakl 1:8.

Že by se něco takového opakovalo? „Naše zápasy jsou takřka přes kopírák. Opravdu těsné, většinou o jeden gól. Čekám to stejné i v sedmém utkání, bude hodně opatrné,“ vyvracel Knot.

Kaut si odhlásil sociální sítě: Občas se to přehání. A sedmý zápas? Co víc si přát

Sparta si po prohraném sobotním semifinále sedmý duel tuze přála, naopak Pardubice chtěly sérii ukončit už v pondělí v Praze. I když se jim to nepovedlo, na ultimátní měření sil se těší.

„Co víc si jako hokejista můžete přát?“ hlásil pardubický útočník Martin Kaut. „Tato série si to zaslouží. Nikdo nečekal, že skončí 4:0. Je spravedlivé, že to došlo až sem.“

Neutrální fanda by si možná přál, aby sledovaná série byla ta finálová. Nebo aby se alespoň podobné drama strhlo i v konečném boji o titul.

Jenže v něm už vyčkává zatím suverénní Třinec, který bude tuto bitvu jistě pozorně sledovat.

Pardubický útočník Kaut v obležení sparťanů.

Jaká bude?

„Oba týmy se určitě budou soustředit na defenzivu a my doufáme, že v ní budeme dobří. Snad najdeme i nějakou skulinu v útoku, díky které se nám podaří dát gól,“ nastínil sparťan Knot.

„Je to utkání o všechno. Každý půjde na krev. Budeme se snažit, aby každý z nás odehrál svůj nejlepší zápas sezony,“ uvedl zase pardubický Kaut.

Semifinále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
3:3
Sparta
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Pastrňák s Nečasem v NHL slavili 100. bod, v akci byli čtyři čeští gólmani

Gabriel Landeskog (uprostřed), Brett Kulak (vlevo) a Martin Nečas slaví branku...

Poprvé v historii NHL dokázali dva čeští hokejisté v jedné sezoně pokořit bájnou hranici sta bodů. Bostonský David Pastrňák se dočkal díky asistenci už v první minutě souboje proti New Jersey a...

15. dubna 2026  7:07,  aktualizováno  8:46

Sedmé zápasy řečí čísel. Co je ovlivňuje, co se přeceňuje? A kdo v nich nejvíc strádá?

Momentka z šestého semifinálového zápasu mezi Spartou a Pardubicemi.

Obě strany se v pondělí shodly: „Série se dočká spravedlivého vyvrcholení.“ Semifinále play off mezi Pardubicemi a Spartou rozhodne sedmý zápas. Disciplína, která už má v hokeji letitou tradici. Jak...

15. dubna 2026  8:08

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

14. dubna 2026  20:07,  aktualizováno  20:27

Dědek se omluvil, Pardubice obviňují Spartu. Oba kluby vyzývají k uklidnění

Hráči Sparty slaví vedoucí gól proti Pardubicím.

Hokejové Pardubice v úterý odpoledne vydaly prohlášení k exponovaným tématům z posledních dní. Reagují v něm na e-mailovou zprávu majitele klubu Petra Dědka řediteli extraligy Martinu Loukotovi, za...

14. dubna 2026  16:18

Prodat byt je těžší než ustát souboj u mantinelu, říká bývalý hokejista Indrák

Miroslav Indrák se v Plzni loučí s hokejovou kariérou.

V extralize odehrál bezmála pět set zápasů, oblékal dresy Plzně, Kladna či Vítkovic, loni na podzim však kvůli vážnému zranění musel Miroslav Indrák v pouhých třiceti letech ukončit profesionální...

14. dubna 2026  15:58

Stavba pardubické arény má souhlas krajských ekologů. Stanovili ale přísné podmínky

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Záměr výstavby multifunkční hokejové arény Pardubice (MHAP) získal souhlasné jednotné environmentální stanovisko krajského úřadu, stojí na úřední desce hejtmanství. Stanovisko je nezbytným podkladem...

14. dubna 2026  15:23

Kometu opouští slovenský obránce Ďaloga. Čas na nový impulz, říká po 5 letech v Brně

Obránce Komety Marek Ďaloga během šestého semifinále proti Spartě.

Slovenský hokejový obránce Marek Ďaloga po pěti letech odchází z Komety Brno, s kterou loni získal extraligový titul. Sedmatřicetiletý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu to řekl...

14. dubna 2026  14:28

Těsně mu unikla stovka. A tučná odměna. Zavinil to dřevák Džegr, žertuje Nedvěd

Premium
Petr Nedvěd zažil v dresu Pittsburgh Penguins nejproduktivnější období své...

Tak strašně málo chybělo k výjimečnému počinu! Třeba jedna náhodná asistence... Hokejista Petr Nedvěd se při vzpomínce na 14. duben 1996 chvílemi směje, ale zároveň připouští: „Škoda. Mrzí mě to.“...

14. dubna 2026

Výroky Sparty byly zbytečné, říká Tomášek. Zmiňovat finance? To jsem jinde neviděl

David Tomášek v dresu Färjestadu.

Už tak třaskavé semifinálové sérii mezi Pardubicemi a Spartou to na rivalitě ještě více přidává. Nedávná přetahovaná o Davida Tomáška, jenž je v tuzemsku v posledních letech spjatý s pražským...

14. dubna 2026  11:17

Můžeme se v klidu koukat, říká Kovařčík. Sparta, nebo Pardubice? Je to jedno

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

S dvanácti body za pět gólů a sedm asistencí vévodí Michal Kovařčík v letošním play off statistikám třineckých hokejistů. Nyní se svými spoluhráči čeká na finálového soupeře, který vzejde z duelu...

14. dubna 2026

Finále mě baví, v nefér baráži nemá vítěz šanci, říká bývalý útočník Ondráček

Už když v závěru základní části hrál Jiří Ondráček (vpravo) proti Zlínu, věřil,...

Přestože hokejisté Zlína v neděli neproměnili doma první finálový mečbol, bývalý útočník Beranů Jiří Ondráček věří, že v úterním sedmém zápase v Jihlavě si jeho někdejší klub přece jen vybojuje účast...

14. dubna 2026

