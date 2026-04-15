Rozdíly jsou v celé semifinálové sérii minimální, každý duel (s výjimkou toho prvního, který Pardubice vyhrály 6:2) se rozhodoval v samotném závěru.
Oba extraligové celky mají důvod si věřit.
Sedmé zápasy řečí čísel. Co je ovlivňuje, co se přeceňuje? A kdo v nich nejvíc strádá?
Pardubice zvládly proti Spartě každé liché utkání, Pražané zase uspěli v posledním klání v O2 areně a mohou mít veselejší náladu.
Oba týmy ale může sedmý zápas i trochu strašit. To kvůli historii. Dynamo slavilo jen ve třech případech z jedenácti. Poslední čtyři prohrálo, naposledy uspělo před čtrnácti lety.
„Nevím, jestli se u nás v kabině teď chce hrát sedmý zápas, když se prohraje ten šestý. Ale máme štěstí, že ho hrajeme doma. Doufám, že to bude ta malá výhoda na naší straně,“ pravil pardubický kouč Filip Pešán po šestém klání, v němž Dynamo mohlo sérii ukončit, avšak padlo 2:3.
Sparťané mohou na svoji bilanci nahlížet dvěma způsoby.
Jediná výhra z osmi možností nepůsobí zrovna růžově, jenže onen osamocený úspěch zažili teprve před dvěma týdny, když vyhráli v Plzni. Dlouhé trápení konečně prolomili.
Ale nejen to. Sparta tentokrát zvládá vypjaté okamžiky obecně na výbornou. Dvakrát čelila vyřazení v předkole proti Kladnu, dokonce třikrát ve čtvrtfinále s Plzní. A jednou už i proti Pardubicím. Pokaždé ho odvrátila.
„Tyto zápasy nám psychicky pomáhají. Myslím si, že s každým utkáním, které vyhrajeme, jsme mentálně silnější,“ vykládal po posledním střetnutí obránce Sparty Ronald Knot. Muž, který eliminační zápas ve své kariéře nikdy neprohrál. „A já doufám, že to bude platit i nadále,“ přidal směrem ke středečnímu utkání.
Asi se nedá očekávat, že by se některý z týmů střelecky utrhl a tomu druhému výrazně odskočil. Nenasvědčují tomu poslední vzájemné zápasy, ale ani nedávná historie sedmých utkání, byť si pardubičtí příznivci jednu pochmurnou výjimku jistě vybaví.
Čtvrtfinále 2018, rozhodující duel s Třincem. Bezbranková první třetina potvrdila důležitost klání, oba týmy k němu přistoupily zodpovědně do defenzivy. Jenže pak se pardubická hra zcela rozsypala a zrodil se debakl 1:8.
Že by se něco takového opakovalo? „Naše zápasy jsou takřka přes kopírák. Opravdu těsné, většinou o jeden gól. Čekám to stejné i v sedmém utkání, bude hodně opatrné,“ vyvracel Knot.
Kaut si odhlásil sociální sítě: Občas se to přehání. A sedmý zápas? Co víc si přát
Sparta si po prohraném sobotním semifinále sedmý duel tuze přála, naopak Pardubice chtěly sérii ukončit už v pondělí v Praze. I když se jim to nepovedlo, na ultimátní měření sil se těší.
„Co víc si jako hokejista můžete přát?“ hlásil pardubický útočník Martin Kaut. „Tato série si to zaslouží. Nikdo nečekal, že skončí 4:0. Je spravedlivé, že to došlo až sem.“
Neutrální fanda by si možná přál, aby sledovaná série byla ta finálová. Nebo aby se alespoň podobné drama strhlo i v konečném boji o titul.
Jenže v něm už vyčkává zatím suverénní Třinec, který bude tuto bitvu jistě pozorně sledovat.
Jaká bude?
„Oba týmy se určitě budou soustředit na defenzivu a my doufáme, že v ní budeme dobří. Snad najdeme i nějakou skulinu v útoku, díky které se nám podaří dát gól,“ nastínil sparťan Knot.
„Je to utkání o všechno. Každý půjde na krev. Budeme se snažit, aby každý z nás odehrál svůj nejlepší zápas sezony,“ uvedl zase pardubický Kaut.