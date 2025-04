„Vláďa Růžička vždycky říkával: Pro tyhle momenty hokej hrajeme! To mrazení...“ vzpomene si bývalý obránce Tomáš Žižka. „Svým způsobem tam zároveň být nechcete. Vidět slavit druhý tým je to nejhorší. Hodně to bolí.“

On patří mezi šťastné. Se Slavií v roce 2008 sedmé extraligové finále proti Varům zvládl. Spolu s Romanem Červenkou, kterého čeká v úterý od 18 hodin další šance za Pardubice proti Kometě.

„Shodou okolností mi syn (19letý bek Sparty, taky Tomáš) o víkendu ten zápas pouštěl,“ pobaví Žižku. „Byli jsme tenkrát dost nervózní, protože lidi poprvé vyprodali O 2 arenu. Sedmnáct tisíc diváků tam nikdo ještě nezažil, v základní části jich chodilo strašně málo. Fanoušci nám do očí říkali, že si počkají na play off, že teprve v něm se hraje dobrý hokej. Co by za to teď dali, že?“

Slavia si tehdy ozkoušela sedmý duel v boji o trofej podruhé, v roce 2003 ukradla titul v Pardubicích.

Další finále s maximálním počtem střetnutí? Rok 2013 a nekonečné prodloužení ve Zlíně, které utnul až v 97. minutě plzeňský Martin Straka.

2015 a drama v Třinci, kde se radovali hokejisté Litvínova.

A loňský rok. Třinec v Pardubicích završil dynastii pátým titulem.

Možná vás to překvapí, ale den tak zásadního mače probíhá vcelku běžně. Rutinně.

„Máte maličko nervy, víte, že se blíží konec a nic dalšího není, ale vy prostě vstanete, nasnídáte se, dojdete na rozcvičku a rozbruslení, dáte oběd, pak vyrazíte domů nebo na hotel si lehnout. A už je zápas,“ vypráví bývalý útočník Zbyněk Irgl.

Litvínovský brankář Pavel Francouz likviduje šanci Zbyňka Irgla z Třince.

Dobře si pamatuje první třinecký pokus, nastoupil v elitním útoku s Klepišem a Draveckým, v bráně stál Hrubec a v obraně jezdil bek z NHL Klesla. Místo nich se ale radovala parta Martina Ručinského.

„Druhého si za pár let nikdo nepamatuje. Každý ví jen to, kdo získal titul. Ale už finále většinou považujete za úspěch,“ tvrdí Irgl.

„Jediné, co víte předem, je, že půjdete zapíjet. Buď pro radost, nebo na žal,“ přidá Žižka. „Ale ten den skutečně bývá běžný jako před každým jiným zápasem. Snad jen s tím rozdílem, že si vezmete trochu hezčí oblečení!“

Irgl v předvečer kruciálního souboje připravoval tělo na to, že za 24 hodin v ten samý čas musí předvést perfektní výkon. Takže zacvičit si, zaběhat nebo si doma zastřílet těžšími puky. Prostě se zpotit.

„A teplé jídlo! To jsem musel před zápasem mít,“ poví.

Hlavně se s nikým příliš nevybavovat. Nechodit na sociální sítě ani nepotkat sousedku nebo zvědavce. „Když už se někdo zeptá, máte připravené klasické fráze. Rodinu jsem samozřejmě slyšet chtěl, ale nepotřeboval jsem se s nikým dalším bavit.“

Žižka souhlasí: „Rodina mi ráda dala prostor. Ať má taťka klid! Takže před finále odjela z Prahy do Zlína, protože věděla, že v případě titulu se doma jen tak neobjevím. Rád bych vám řekl nějaké špeky, ale ty dny probíhají opravdu vcelku normálně. Nic zvláštního se neděje.“

Slávista Tomáš Žižka slaví gól.

Jaký rozdíl oproti ruchu okolo hokejistů. Finále propírají fanoušci při procházkách, v hospodách a politici se zapojují do všemožných bizarních výzev. Média zkoumají každý šproch, analyzují a popisují, experti dávají zaručené tipy, kdo a proč zvítězí, sázkaři odevzdávají lístky „za baráky“ a pak si z nervů trhají vlasy, jestli v utkání padne víc než pět dvouminutových trestů, nebo méně.

Hokejisté si ordinují klid.

„Což není jednoduché, protože tlak je obrovský,“ kývne pardubický centr Jáchym Kondelík.

„Už jsme si tím prošli proti Spartě, takže my se určitě nemusíme hroutit z toho, že hrajeme sedmé utkání,“ velí naopak brněnský kapitán Jakub Flek. „Hlavně odjet s čistou hlavou.“