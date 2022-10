Malátův gól jen zmírnil porážku Plzně. Škoda, že nepřišel dřív, lituje útočník

Dvacetiletý forvard snižoval v 9. kole skóre na 2:4, ale víc domácí nestihli, naopak tři body pro Mountfield pár vteřin před koncem podtrhl střelou do odkryté branky plzeňský odchovanec Lev.

Lámal se zápas na konci druhé části, kdy jste za stavu 1:2 nevyužili přesilovku pět na tři?

Určitě, tohle byla klíčová pasáž. Mohli jsme vyrovnat, uklidnit se. Tlačili jsme puk do branky i ze střídačky, bohužel převahu nevyužili.

A hned na začátku třetí části vám soupeř vstřelil další dva rychlé góly. V čem byl problém?

Snažili jsme se tlačit, nahazovali puky a šli po nich. Jenže po našich chybách nám ujížděli a dali z toho góly. My ho dát nedokázali, spíš tam vznikaly další chyby.

Teprve vaše branka utkání ještě trochu zdramatizovala.

Byli jsme snad půl minuty u nich v pásmu, skvěle jsme je tam zamkli. Pak mě Ludwig Blomstrand parádně našel na kruhu, jejich bek ještě puk malinko přibrzdil rovnou mně do hokejky. Snažil jsem se to už jen trefit z jedničky.

Je škoda, že akce nepřišla dřív?

Šance tam byly. Ale rozhodla to ta nevyužitá přesilovka pět na tři.

Plzni scházel dvanáctý útočník, jak nepříjemné to bylo pro vás s Bittenem, když se vám ve čtvrtém útoku střídali spoluhráči?

To se spíš zeptejte Honzy Schleisse a Ludwiga Blomstranda. Chodili do dvou lajn, myslím, že toho na konci zápasu měli dost. Pro nás se Samem to takový problém nebyl.

Měli jste jediného vyloučeného hráče. Alespoň tím jste trochu potěšili trenéry?

Jo, vzali jsme si k srdci jejich slova, za vyloučení jsou i pokuty. Snažíme se nesahat po soupeři hokejkama, ale hýbat nohama a nefaulovat.

Skončila série čtyř utkání v řadě, v nichž jste bodovali. Bude těžké změnit to v pátek v Třinci?

Od pondělí se na něj začneme chystat a doufám, že zápas zvládneme a odvezeme si tři body.