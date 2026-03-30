Tipsport extraliga 2025/26

Faul, co rozhodl. Byl jednoznačný? namítl Jeřábek. I Chlapík řekl: Nechával bych to

Robert Rampa
  21:56
V podstatě se dá říct, že faul plzeňského útočníka Jana Schleisse, který po zapískání sundal Filipu Chlapíkovi helmu z hlavy a poslal Plzeň do tří, rozhodl o pondělním postupu Sparty do semifinále hokejové extraligy. O verdiktu rozhodčích se ale hned po zápase vedla čilá diskuse.
Jakub Kovář se jede připojit ke sparťanským oslavám po postupu do semifinále...

Jakub Kovář se jede připojit ke sparťanským oslavám po postupu do semifinále extraligy. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Plzeňský brankář Nick Malík gratuluje svému protějšku Josefu Kořenářovi ze...
Plzeňský útočník Jakub Lev děkuje fanouškům po vyřazení ve čtvrtfinále.
Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...
Plzeňský Jan Schleiss gratuluje Marku Pysykovi ze Sparty k vítězství.
29 fotografií

Časomíra se zastavila čtyři desetiny před první přestávkou. Plzeňský brankář Nick Malík zrovna lapil střelu Jakuba Krejčíka a Chlapík dojížděl k brankovišti, co kdyby puk náhodou někam vypadl.

Potkali se se Schleissem, nejdřív do sebe lehce strčili, pak vzal domácí útočník sparťanského kapitána rukama za hlavou a táhnutím mu sundal helmu. A sudí zvedli ruce. Dvě minuty za nedovolené bránění.

„Za co?“ zaznamenaly mikrofony, jak se Schleiss ptá.

Jeden z rozhodčích mu odpovídá: „Nic ti neudělá a ty ho chytíš za krk.“

„Ale já mu nic neudělal, on se jen předklonil,“ opáčí Schleiss.

„Ne, máš smůlu v tomhle,“ slyší zpět.

Byl to právě Chlapík, kdo zkraje druhé třetiny vstřelil první a jediný gól rozhodujícího sedmého duelu čtvrtfinále.

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Jak on sám faul viděl? „Šel jsem do brány a dal mi pěstí. Všichni v lize víme, že se to trestá. Je to teda přísné a já bych to v play off nechával, ale taková jsou pravidla. Když to řeknu blbě, je to jejich blbost, v podstatě si tím prohráli zápas.“

Obránce Plzně Jakub Jeřábek momentu taky litoval, ale s hodnocením situace váhal: „To mi dáváte těžkou otázku. Asi k tomu řeknu tohle: Škoda, že taková situace rozhodne zápas i celou sérii a že se nerozhodne ve vyrovnaném počtu hráčů nebo po jednoznačnějším faulu.“

Jakub Kovář se jede připojit ke sparťanským oslavám po postupu do semifinále extraligy.
Plzeňský brankář Nick Malík gratuluje svému protějšku Josefu Kořenářovi ze Sparty.
Plzeňský útočník Jakub Lev děkuje fanouškům po vyřazení ve čtvrtfinále.
Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále extraligy.
29 fotografií

Trenér Josef Jandač byl o něco kritičtější. „Udělali jsme úplně nesmyslný faul. První góly série hodně naklápí, my jsme přesilovky neproměnili, naopak jsme udělali hrubou chybu. Bohužel, rozhodl jeden okamžik, kdy jsme Spartě dali dlouhou přesilovku proti třem. Jejich klíčoví hráči si to umějí dát.“

A měl pravdu, protože Chlapík dával gól do odkryté brány po nahrávce Michaela Špačka napříč hřištěm. Malík nemohl stihnout přesun.

„Jo, dostat v sedmém zápase přesilovku pět na tři, je důležité. Měli jsme před ní přestávku, ta může být ku prospěchu, ale taky nad tím můžete víc přemýšlet a ztratíte jednoduchost. Naštěstí jsme to sehráli, jak jsme chtěli,“ hodnotil Chlapík.

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
Sparta
Třinec
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:3
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá pět týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále se...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Faul, co rozhodl. Byl jednoznačný? namítl Jeřábek. I Chlapík řekl: Nechával bych to

Jakub Kovář se jede připojit ke sparťanským oslavám po postupu do semifinále...

V podstatě se dá říct, že faul plzeňského útočníka Jana Schleisse, který po zapískání sundal Filipu Chlapíkovi helmu z hlavy a poslal Plzeň do tří, rozhodl o pondělním postupu Sparty do semifinále...

30. března 2026  21:56

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

30. března 2026  17:15,  aktualizováno  20:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá pět týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále se...

30. března 2026  20:05

