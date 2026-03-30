Faul, co rozhodl. Byl jednoznačný? namítl Jeřábek. I Chlapík řekl: Nechával bych to

Časomíra se zastavila čtyři desetiny před první přestávkou. Plzeňský brankář Nick Malík zrovna lapil střelu Jakuba Krejčíka a Chlapík dojížděl k brankovišti, co kdyby puk náhodou někam vypadl.
Potkali se se Schleissem, nejdřív do sebe lehce strčili, pak vzal domácí útočník sparťanského kapitána rukama za hlavou a táhnutím mu sundal helmu. A sudí zvedli ruce. Dvě minuty za nedovolené bránění.
„Za co?“ zaznamenaly mikrofony, jak se Schleiss ptá.
Jeden z rozhodčích mu odpovídá: „Nic ti neudělá a ty ho chytíš za krk.“
„Ale já mu nic neudělal, on se jen předklonil,“ opáčí Schleiss.
„Ne, máš smůlu v tomhle,“ slyší zpět.
Byl to právě Chlapík, kdo zkraje druhé třetiny vstřelil první a jediný gól rozhodujícího sedmého duelu čtvrtfinále.
Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík
Jak on sám faul viděl? „Šel jsem do brány a dal mi pěstí. Všichni v lize víme, že se to trestá. Je to teda přísné a já bych to v play off nechával, ale taková jsou pravidla. Když to řeknu blbě, je to jejich blbost, v podstatě si tím prohráli zápas.“
Obránce Plzně Jakub Jeřábek momentu taky litoval, ale s hodnocením situace váhal: „To mi dáváte těžkou otázku. Asi k tomu řeknu tohle: Škoda, že taková situace rozhodne zápas i celou sérii a že se nerozhodne ve vyrovnaném počtu hráčů nebo po jednoznačnějším faulu.“
Trenér Josef Jandač byl o něco kritičtější. „Udělali jsme úplně nesmyslný faul. První góly série hodně naklápí, my jsme přesilovky neproměnili, naopak jsme udělali hrubou chybu. Bohužel, rozhodl jeden okamžik, kdy jsme Spartě dali dlouhou přesilovku proti třem. Jejich klíčoví hráči si to umějí dát.“
A měl pravdu, protože Chlapík dával gól do odkryté brány po nahrávce Michaela Špačka napříč hřištěm. Malík nemohl stihnout přesun.
„Jo, dostat v sedmém zápase přesilovku pět na tři, je důležité. Měli jsme před ní přestávku, ta může být ku prospěchu, ale taky nad tím můžete víc přemýšlet a ztratíte jednoduchost. Naštěstí jsme to sehráli, jak jsme chtěli,“ hodnotil Chlapík.
Podívejte se na Chlapíkův gól: