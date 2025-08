Vítkovice? Ten správný směr. Kňažko má v hlavě i olympiádu: Velký tahák navíc

„Ve hře byl můj návrat do Evropy, Vítkovice mě oslovily mezi prvními. Už sedm let jsem nebyl blízko domova, takže to byla dobrá příležitost, do Trenčína to mám hodinu a půl,“ zmínil rodné město, byť s hokejem začínal v Dubnici nad Váhom. „A když mi zavolal trenér Varaďa, tak jsem se rozhodl, že Vítkovice budou ten správný směr.“

I proto, že mají ambice dostat se v extralize vysoko?

Ano. Přišlo nové vedení, noví jsou i hráči. Ambice má každý klub, každý chce vyhrát titul a my nemůžeme být jiní.

Vítkovice se hodně obměnily. Může to být vaše výhoda, že tvoří skoro nové mužstvo?

Popravdě jsem ještě všechny chalany nepoznal, jsem tady třetí den. A pokud jde o tým, ten se bude tvořit až během přípravných zápasů. To uvidíme, jak na tom jsme. Do první reprezentační přestávky se pak budeme muset snažit vyhrát co nejvíce zápasů, začátek sezony je vždy důležitý.

Hrálo při vašem rozhodování roli i to, že vám ve Vítkovicích nabídli velký prostor na ledě? Nebylo tajemstvím, že klub hledal obránce do první formace.

Vždycky říkám, že místo na ledě si musíte zasloužit. Pokud bych nepodával dobré výkony, tak by mi mohli slibovat, co bych jen chtěl... Musím si to vybojovat. Pořád mám jen dvaadvacet let, ale pokud budu hrát co nejvíce minut, bát se toho nebudu. Jsem připravený, přes léto jsem dobře trénoval.

Zatím poslední vítkovická posila, slovenský obránce Samuel Kňažko.

Před odchodem do zámoří jste působil ve finském TPS Turku. Tam jste se vrátit nechtěl?

Spíš jsem se rozhodoval mezi Českem a Švédskem. Ve Finsku jsem byl hodně mladý, v jejich nejvyšší soutěži jsem odehrál jen jeden zápas, nějak mě to tam nelákalo. A chtěl jsem po letech být i blízko domova. Tím pádem Česko byla priorita.

Podobnou cestou jako vy šel i Marko Daňo, rovněž byl v Columbusu a rozhodl se pro Třinec. Sledujete, jak se mu daří?

Marko je z Trenčína, známe se velmi dobře z reprezentace, ale jeho dráhu jsem až tak nesledoval. I proto, že je o několik roků starší. Soustředil jsem se na svou cestu a doufám, že Vítkovice mi pomůžou, abych se zlepšil jako hráč i jako člověk. A třeba budeme mít i nějaký úspěch.

Co víte o české extralize?

Nic. S několika kluky, kteří ji hráli, jsem se ale potkal, takže vím, že je těžká. Chodí sem hodně velmi dobrých hokejistů, uspět nebude jednoduché. Ale musíme se snažit a doufám, že to vyjde.

V příští sezoně budete moci jet na svou druhou olympiádu. Je i to pro vás motivace, když na ní nastoupí nejlepší hokejisté světa?

Určitě ano. S Markem (Hrivíkem, vítkovickou posilou do útoku) máme velkou motivaci jet i na druhé olympijské hry. Ty minulé navíc byly covidové. Budeme každý den bojovat. A hlavně, když budeme hrát dobře my, pomůže to i Vítkovicím. Je to pro nás opravdu tahák navíc.

Byl Hrivík první, s kým jste si volal, když se vás ozvali šéfové Vítkovic?

Tu nabídku jsem dostal ještě před tím, než se vědělo, že by sem měl jít i Hrivo. Když pak smlouvu podepsal, ještě jsme mu to nějakou dobu nechtěl prozradit, že tu možnost mám také. Co kdyby to třeba nevyšlo? A když jsme se s klubem dohodli, Hrivo mi hned psal a trochu jsme si o tom popovídali. Ale i on je tady nový, takže vše teprve poznáváme.

Pokud jde o vaši zámořskou misi, předpokládám, že jste ji neuzavřel, že z extraligy se můžete odrazit zpět. Je to tak?

Může to být plán. Odehrát tady jednu dvě sezony, pak případně podepsat smlouvu někde v zámoří, ale jak to dopadne, ukáže čas. Ale dveře do Ameriky jsem nezavřel. Pokud bych po několika sezonách v Evropě dostal nabídku, šel bych to ještě asi zkusit.