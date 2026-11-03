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Šampion Rutta o Spartě i parťákovi Kučerovovi: Nedivím se mu, že chce pryč

Robert Rampa
  12:00

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Obránce Jan Rutta se usmívá na tréninku národního týmu. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

S Tampou dvakrát vyhrál Stanley Cup, v Praze získal s národním týmem zlato z mistrovství světa a v NHL odehrál přes čtyři sta zápasů. Bude tím správným receptem pro trápící se Spartu v hokejové extralize? A co Jan Rutta říká na svého bývalého spoluhráče a jedno z nejlepších křídel v NHL Nikitu Kučerova, který před pár dny veřejně oznámil, že chce z Tampy odejít?

Jak se stalo, že odcházíte ze švýcarské Ženevy do Prahy?
Já nad tím přemýšlel už v létě, jen to ještě nedopadlo. Ale se začátkem sezony se to už hnulo. Cítil jsem, že by bylo super udělat všechno pro to, abychom se s rodinou vrátili domů. Malý syn nám roste a chceme, aby viděl babičky a dědečky. Máme strašnou radost.

Takže osobní, rodinné důvody?
Ano, mám rodinu, ale rozhodly i sportovní důvody. Ženeva je francouzské město, život tam nebyl bůhvíjaký, takže se opravdu těšíme na Čechy. A obrovsky na extraligu.

Sparta je v nepříjemné situaci, posily potřebuje. Neuvidí ve vás fanoušci spásného hráče?
Nevím... Hraju na nějaké úrovni a na obrovský tlak jsem zvyklý pořád. Pro mě je to jenom dobře, Sparta je velký klub, očekávání vysoká, takže super. Sledoval jsem ji ze Švýcarska, vím, že výsledky nebyly ideální, ale já věřím, že to bude dobré.

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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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