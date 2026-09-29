Šámal po první trefě: Stres a tlak je větší. Reichel otevřeně řekne, co se mu nelíbí

„Stres a tlak, to je proti mládežnickým soutěžím opravdu velký rozdíl. Když tady uděláte sebemenší chybu, protihráči vás za ni mohou okamžitě potrestat,“ vypozoroval mladík, jenž se premiérově prosadil v nedělním zápase v Českých Budějovicích. Verva však padla 4:5. „Ten gól pro mě byl odměnou, ale musím pracovat dál.“
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Za šanci vděčí trenérovi Robertu Reichelovi. Ten před sezonou slíbil, že bude dávat šanci mladým hráčům a evidentně to nebyla jen slova do větru.
„Je to pocta a i on mě přesvědčil jít právě do Litvínova. Má ohromné zkušenosti, jeho komunikace je výborná. Když uděláte chybu, tak vám to hned otevřeně řekne, což je podle mě to nejdůležitější pro rozvoj,“ velebí legendárního kapitána zlaté generace. „Na celý tým má obrovský dopad a i díky němu podáváme dobré výkony.“
V kabině zase má co okoukávat od nynějších hvězd se zkušenostmi z NHL, tedy útočníky Ondřeje Kašeho a Davida Kämpfa.
„Jsou to praví lídři týmu a je radost se občas dívat, jak hokej vidí a jak to celkově prožívají. To, co nechají v zápase, vás nakopne, abyste hráli taky na sto procent,“ povídal v rozhovoru pro klubový web. „Snažím se je sledovat na tréninku i v zápase, jak řeší různé situace. A hlavně jsou to dobří lidé, na nic si nehrají, jsou součástí týmu a každého hráče berou vážně. Není tam nic ve smyslu, že by byli lepší než ostatní,“ cení si Šámal.
K adaptaci na mužský hokej mu pomáhá i zkušenost ze zámoří, kde působil v juniorské soutěži.
„Zámoří mě naučilo hned několik věcí. Ať už je to zjištění, že konkurence je tam obrovská a že opravdu musíte vynikat, abyste se dostali do vyšších lig. Otevřelo mi to oči. Na každém tréninku všichni kluci nikdy nic nevypustili, aniž by nás trenér nějak motivoval nebo nám to musel říkat. Je to samozřejmost, celkový hlad za úspěchem je tam veliký,“ líčí bývalý mládežnický reprezentant.
V Litvínově naskočil zatím do všech pěti zápasů nového extraligového ročníku, v úvodní bitvě proti Brnu dostal na ledě dvě a půl minuty, pak už se jeho ice time zvyšoval. Proti Motoru už hrál téměř 12 minut a hned ve svém prvním střídání skóroval.
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„Kluci tam dobře napadali, jednomu obránci uskočil puk přímo před bránu. Já jsem si ho sebral, potáhl do strany a pak už to stačilo jen trefit,“ popisoval svůj první zásah v české nejvyšší soutěži. „Skoro po každém tréninku trénuji tyhle situace před brankou s panem trenérem Petružálkem, takže jsem na to byl připravený.“
Mrzí ho, že jeho gól nepomohl Litvínovu k žádnému bodu, extraliga běží v rychlém tempu a už dnes doma proti Liberci má Verva další šanci. „Když budeme dobře forčekovat, dohrávat soupeře, blokovat střely a zároveň se nebudeme zbytečně nechávat vylučovat, můžeme zápas zvládnout,“ věří Šámal.