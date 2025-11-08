Tipsport extraliga 2025/26

S McDavidem bych závodit nechtěl, culí se Kousal. Mluví o snech, rodině i přátelství

Vysíláme   9:30
S kým by si chtěl zahrát v jedné formaci, kdyby si mohl vybrat jakékoliv hokejisty z celého světa? Zná význam čísla 23, jež nosí na zádech? Jaký sport si oblíbil nebo jaké jídlo nejčastěji vaří? Změnil by něco ve své kariéře? Nejen o tom hovoří sparťanský útočník Pavel Kousal v rozhovoru pro iDNES.cz.

Reprezentační pauzu tráví jinak než obvykle. Místo ledu si dopřává pár dní volna, navštívil rodiče v Jihlavě a užívá si chvíle s rodinou. „Byl jsem rád, že jsem tentokrát nedostal pozvánku do nároďáku. Aspoň jsem si mohl trochu odpočinout,“ říká s nadsázkou.

Zároveň si zvyká na novou životní změnu, roli otce. „Člověk se musí naučit úplně jiný režim, ale je to krásné. Když přijdete po zápase domů, tak už nemyslíte jen na hokej,“ popisuje. Společně s manželkou se snaží rodinné chvíle využít naplno. „Halloween jsme si chtěli užít ve velkém stylu, plán byl jít za Úžasňákovi,“ směje se.

nataliekousal

Traveling with our favorite third wheel️✨

30. května 2025 v 22:05, příspěvek archivován: 7. listopadu 2025 v 18:41
oblíbit odpovědět uložit

V hokejovém životě si prošel několika přelomovými momenty. Jedním z nich byla výměna z Mladé Boleslavi do Sparty. „Zavolali mi ve středu večer na maminčiny narozeniny, že se mám druhý den hlásit v Praze. Byl jsem dost překvapený,“ vzpomíná. „První zápas jsem hrál v dresu XXL, sahal mi skoro po kolena,“ dodává s úsměvem.

V pražské kabině ho ale čekalo i jedno komické setkání. „Pepa Kořenář šel do kabiny, ani mě nepozdravil, a pak se udiveně otočil: Co tady děláš?“ popisuje pobaveně. Na Spartě se navíc znovu potkal s dlouholetým kamarádem Ondřejem Najmanem, s nímž dříve působil v zámoří i v Mladé Boleslavi. „Jsme pořád v kontaktu, když hraje Olomouc, jdeme na kafe nebo na večeři.“

Hokejoví útočníci Kousal a Najman podepsali nové smlouvy na Spartě

Kousal je známý svým číslem 23, které ho provází od mládí. „Táta měl rád Milana Hejduka, tak mi ho kdysi dal. Od té doby mi přináší štěstí.“ Mimo led však rád cestuje a zkouší nové věci. „Mým snem je půjčit si auto a projet Ameriku. Ale láká mě i Safari v Africe,“ přiznává.

Ačkoliv je hokejista, tak ve volném čase se spíše dívá na fotbal. „Na stadion se moc nedostanu, ale v televizi fotbal sleduju často. Baví mě Premier League nebo zápasy Barcelony.“

O čem ještě Kousal mluvil?

  • Proč mu nevyšla kariéra v Americe?
  • S kým by si chtěl zahrát v jedné formaci?
  • Jaký sport mimo hokej si teď oblíbil?
  • V čem mu pomohl Radim Rulík?
  • Jaké jídlo nejčastěji vaří?
Sparťanský hokejista Pavel Kousal v podcastu Terezy Gojšové.
Zleva Connor Bunnaman z Hradce Králové, Pavel Kousal ze Sparty.
Český reprezentant Pavel Kousal (v bílém) a Dávid Mudrák sledují puk, který vyráží slovenský brankář Patrik Rybár.
Útočníci Pavel Kousal a Michael Špaček se dostali mezi slovenské protihráče Patrika Hrehorčáka (vlevo) a Dávida Mudráka.
64 fotografií
Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
3. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
4. HC Sparta PrahaSparta 22 10 2 1 9 63:53 35
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 3 8 49:50 30
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Běž na tribunu! Hvězdného Rusa vykázal trenér přímo během zápasu, kritika sílí

Jevgenij Kuzněcov z Caroliny slaví gól.

Stále platí za zvučné jméno. Jenže ruský hokejista Jevgenij Kuzněcov přitahuje také problémy. S výkony útočníka Magnitogorsku panuje nespokojenost, která vyústila v netradiční tah střídačky. Trenér...

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Brněnští hokejisté zasahují před brankou Aleše Stezky.

Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...

S McDavidem bych závodit nechtěl, culí se Kousal. Mluví o snech, rodině i přátelství

Vysíláme
Sparťanský hokejista Pavel Kousal v podcastu Terezy Gojšové.

S kým by si chtěl zahrát v jedné formaci, kdyby si mohl vybrat jakékoliv hokejisty z celého světa? Zná význam čísla 23, jež nosí na zádech? Jaký sport si oblíbil nebo jaké jídlo nejčastěji vaří?...

8. listopadu 2025  9:30

Minnesota pětkrát překonala Ritticha, Chmelař prožil divoký debut v NHL

Brána Davida Ritticha v obležení hráčů Minnesoty.

Hokejisté Islanders v pátečním programu NHL podlehli na domácím ledě 2:5 Minnesotě. Všech pět branek inkasoval český gólman New Yorku David Rittich. Naopak vítězně skončila premiéra ve slavné soutěži...

8. listopadu 2025  7:18,  aktualizováno  8:10

Hokejová Slavia přehrála béčko Pardubic a první ligu vede o 13 bodů

Hokejisté pražské Slavie se radí.

Hokejisté Slavie vyhráli v Chrudimi nad béčkem Pardubic 2:1 a vedou první ligu již o 13 bodů. Dvakrát se favorit z Prahy prosadil v přesilové hře a vybojoval osmé vítězství z posledních devíti...

7. listopadu 2025  20:41

Ostatní nám závidí. Hudáček hubaté fandy vítá a tvrdí: Třinec má úplně jiné grády

Premium
Třinecký útočník Libor Hudáček provokativně slaví vítězný gól do sítě Pardubic...

Libor Hudáček, stejně jako hokejový Třinec, jitří v extralize emoce. O tom i o slovenské reprezentaci a přístupu k hráčům z ruské KHL v době války mluví Hudáček pro iDNES.cz a MF DNES, jejichž...

7. listopadu 2025

Červenka podepsán. A co bratři Kašovi? Spekulace teď nejsou fér, říká Sýkora

Sportovní šéf Petr Sýkora (8. září 2025)

O prodloužení smlouvy s Romanem Červenkou říká: „Jednání byla poměrně rychlá, dohodli jsme se snadno.“ Petr Sýkora, sportovní ředitel hokejových Pardubic, ale dobře ví, že všechno rozhodně nejde se...

7. listopadu 2025  18:18

Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl

Robert Háp, předseda Spolku za přímý postup do Extraligy.

Zatímco většina hokejových fanoušků řeší góly a přestupy, Robert Háp má jiné téma: boj o férovost mezi nejvyššími ligami. Jako předseda Spolku za přímý postup do Extraligy vede tažení proti zdánlivě...

7. listopadu 2025  17:55

Hokejistky prohrály i druhou přípravu, tentokrát nestačily na Finsko

Zklamání Češek po prohraném duelu o bronz.

České hokejistky neuspěly ani ve druhém utkání na turnaji ve švédském Ängelholmu a po domácí reprezentaci prohrály s Finskem 1:4. O jediný gól výběru vedeného kanadskou trenérkou Carlou MacLeodovou...

7. listopadu 2025  16:39

Kämpf v úzkých. Toronto mu odebralo plat, olympijský adept nehraje. Co bude dál?

David Kämpf z Toronta oslavuje trefu proti Carolině.

Od minulého víkendu David Kämpf nehraje, v těžké situaci si dává hokejovou pauzu. Vzhledem ke své smlouvě vypadl z nablýskané NHL, od farmy svého Toronta v nižší soutěži AHL se posléze odpojil. Teď...

7. listopadu 2025  16:21

Bostonská proměna: tým slaví, Zacha kryje Pastrňáka. Už umíme vydržet, zní z kabiny

Čeští hokejisté ve službách Bostonu, David Pastrňák (88) s Pavlem Zachou (18),...

Když Boston hrál ke konci října v Ottawě, odvážel si děsivý, sedmigólový debakl. A navíc sedmou porážku z posledních osmi zápasů. Utekly ani ne dva týdny a chmury vymizely. Hokejoví Bruins se v NHL...

7. listopadu 2025  14:04

Pro Cibulku už Finské hry skončily. V Praze podstoupí vyšetření stehenního svalu

Tomáš Cibulka vyváží puk, za ním švédský útočník Noah Östlund.

Finské hry skončily pro hokejového obránce Tomáše Cibulku kvůli zranění předčasně už po prvním utkání. Ve čtvrtečním úvodním vystoupení v Ängelholmu proti domácím Švédům (porážka 1:3) odešel z ledu...

7. listopadu 2025  13:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Prvoligové kluby vyzvaly „arogantní“ APK: Debatě o baráži se nevyhýbejte

STOP BARÁŽI! Transparent vsetínských fanoušků ve Zlíně.

Rozpoutala se přestřelka mezi hokejovou extraligou a prvoligovými kluby, které mají svár ohledně baráže. První obviňují druhé z nekonstruktivního jednání, druzí se brání: Nezkreslujte fakta! Sdružení...

7. listopadu 2025  13:17

Petr: Litvínov? Šílenství! Po porážce se v hockeytownu stydíte i nakupovat

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Jakub Petr,...

Posedlost hokejem poznává v Litvínově na vlastní kůži. Teď je ta kůže možná i husí, neboť Severočechům to v extralize skřípe, budoucnost klubu je mlhavá a atmosféra ve všech směrech napjatá. „Když...

7. listopadu 2025  12:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.