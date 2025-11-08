Reprezentační pauzu tráví jinak než obvykle. Místo ledu si dopřává pár dní volna, navštívil rodiče v Jihlavě a užívá si chvíle s rodinou. „Byl jsem rád, že jsem tentokrát nedostal pozvánku do nároďáku. Aspoň jsem si mohl trochu odpočinout,“ říká s nadsázkou.
Zároveň si zvyká na novou životní změnu, roli otce. „Člověk se musí naučit úplně jiný režim, ale je to krásné. Když přijdete po zápase domů, tak už nemyslíte jen na hokej,“ popisuje. Společně s manželkou se snaží rodinné chvíle využít naplno. „Halloween jsme si chtěli užít ve velkém stylu, plán byl jít za Úžasňákovi,“ směje se.
V hokejovém životě si prošel několika přelomovými momenty. Jedním z nich byla výměna z Mladé Boleslavi do Sparty. „Zavolali mi ve středu večer na maminčiny narozeniny, že se mám druhý den hlásit v Praze. Byl jsem dost překvapený,“ vzpomíná. „První zápas jsem hrál v dresu XXL, sahal mi skoro po kolena,“ dodává s úsměvem.
V pražské kabině ho ale čekalo i jedno komické setkání. „Pepa Kořenář šel do kabiny, ani mě nepozdravil, a pak se udiveně otočil: Co tady děláš?“ popisuje pobaveně. Na Spartě se navíc znovu potkal s dlouholetým kamarádem Ondřejem Najmanem, s nímž dříve působil v zámoří i v Mladé Boleslavi. „Jsme pořád v kontaktu, když hraje Olomouc, jdeme na kafe nebo na večeři.“
Kousal je známý svým číslem 23, které ho provází od mládí. „Táta měl rád Milana Hejduka, tak mi ho kdysi dal. Od té doby mi přináší štěstí.“ Mimo led však rád cestuje a zkouší nové věci. „Mým snem je půjčit si auto a projet Ameriku. Ale láká mě i Safari v Africe,“ přiznává.
Ačkoliv je hokejista, tak ve volném čase se spíše dívá na fotbal. „Na stadion se moc nedostanu, ale v televizi fotbal sleduju často. Baví mě Premier League nebo zápasy Barcelony.“
