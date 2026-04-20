Třiatřicetiletý Bartejs má s Brňany tituly i z let 2017 a 2018. V Kometě působil od roku 2016, ale s výjimkou sezon 2022/23 a 2023/24, kdy nastupoval za Karlovy Vary. O čtyři rok starší Ďaloga strávil v Brně posledních pět sezon. Dvaatřicetiletý Holland hrál za Kometu od ledna 2021 po příchodu z Pardubic.
Osmadvacetiletý Stránský přišel do Brna v listopadu 2024 z Ilvesu Tampere a byl s 32 body za osm branek a 24 asistencí z 52 utkání druhým nejproduktivnějším hráčem tým v tomto ročníku.
|
Karlovy Vary se po bronzové sezoně loučí s pěticí hráčů i asistentem Moravcem
O šest let mladší Kos přišel také z Ilvesu Tampere o rok dříve a nově bude hrát za Olomouc. Sedmadvacetiletý Ferda přišel do Komety v minulé sezoně z prvoligové Třebíče. O dvanáct let starší Krošelj hájil barvy Komety dva roky.