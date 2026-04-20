Tipsport extraliga 2025/26

Končí Ďaloga, Holland, Krošelj i další. Hokejová Kometa hlásí sedm odchodů

Autor: ,
  15:49
Sedmička hokejistů už v hokejové Kometě Brno pokračovat nebude. S týmem se loučí slovinský gólman Gašper Krošelj, obranu opouštějí Tomáš Bartejs se Slovákem Markem Ďalogou a Kanaďanem Rhettem Hollandem a pokračovat nebudou ani útočníci Šimon Stránský, Jakub Kos a Radim Ferda. Všichni získali loni s Kometou mistrovský titul.

Střídání brankářů. Do brány se v zápase s Pardubicemi musel postavit i náhradní gólman Krošelj. . | foto: ČTK

Třiatřicetiletý Bartejs má s Brňany tituly i z let 2017 a 2018. V Kometě působil od roku 2016, ale s výjimkou sezon 2022/23 a 2023/24, kdy nastupoval za Karlovy Vary. O čtyři rok starší Ďaloga strávil v Brně posledních pět sezon. Dvaatřicetiletý Holland hrál za Kometu od ledna 2021 po příchodu z Pardubic.

Osmadvacetiletý Stránský přišel do Brna v listopadu 2024 z Ilvesu Tampere a byl s 32 body za osm branek a 24 asistencí z 52 utkání druhým nejproduktivnějším hráčem tým v tomto ročníku.

Karlovy Vary se po bronzové sezoně loučí s pěticí hráčů i asistentem Moravcem

O šest let mladší Kos přišel také z Ilvesu Tampere o rok dříve a nově bude hrát za Olomouc. Sedmadvacetiletý Ferda přišel do Komety v minulé sezoně z prvoligové Třebíče. O dvanáct let starší Krošelj hájil barvy Komety dva roky.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Semifinále

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:0
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

Končí Ďaloga, Holland, Krošelj i další. Hokejová Kometa hlásí sedm odchodů

Střídání brankářů. Do brány se v zápase s Pardubicemi musel postavit i náhradní...

Sedmička hokejistů už v hokejové Kometě Brno pokračovat nebude. S týmem se loučí slovinský gólman Gašper Krošelj, obranu opouštějí Tomáš Bartejs se Slovákem Markem Ďalogou a Kanaďanem Rhettem...

20. dubna 2026  15:49

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

20. dubna 2026  14:52

Slafkovského show. Hattrickem napodobil legendu a slyšel chválu: Těžko se zastavuje

Juraj Slafkovský slaví vítěznou trefu v prodloužení prvního zápasu s Tampou, za...

S velkými zápasy herně roste. Ukázal to na nedávném olympijském turnaji, na přehlídce hokejových hvězd patřil k nejlepším. A ukazuje to i na startu play off NHL. Když Juraj Slafkovský hattrickem...

20. dubna 2026  13:40

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

20. dubna 2026  12:36

Šílenství v Buffalu: play off po 15 letech a snová otočka. Hala se třásla, smál se kouč

Příznivci Buffala vyhlíží sérii s Bostonem.

Ať už jste se v noci na zápas dívali živě, ráno se podívali na sestřih nebo jste jen projeli sociální sítě, museli jste si všimnout, co pro hokejovou komunitu v Buffalu návrat do play off znamená....

20. dubna 2026  12:12

Moravčík: Baráž? Byl jsem nervóznější než na šampionátu proti Rusům v plné palbě

Fanoušci Litvínova během barážového klání s Jihlavou.

V nohách má už tisíc hokejových mil – tři světové šampionáty, přes pět set startů v extralize, boje v Lize mistrů nebo na Spenglerově poháru. Přesto s obráncem Michalem Moravčíkem z Litvínova vstup...

20. dubna 2026  11:54

Faktor Will: klíč k titulu. Brankář Pardubic zahání pověst smolaře. Jak? Životní formou

Momentka z extraligového finále Pardubice - Třinec

Rozhodčí píská, zastavuje hru a ochozy v aréně hřmějí: „Will-da, Will-da, Will-da!“ Letos snad víc než kdy jindy. Ovace patří brankáři Romanu Willovi, zaslouženě, v hokejových Pardubicích chytá...

20. dubna 2026  10:05

Tři body Pastrňáka Bostonu nestačily, Dobeš vstoupil do play off vítězně

Ukko-Pekka Luukkonen se snaží uchránit bránu před dotírajícím se Davidem...

Hokejový útočník David Pastrňák se třemi body (1+2) nechyběl u žádné z brankových akcí Bostonu, výhru 4:3 však díky čtyřgólové sérii ze třetí třetiny slavilo domácí Buffalo. Zazářil slovenský forvard...

20. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  8:08

Cítit se komfortně, to by byla sebevražda, říká Sedlák. Konflikty? Spíš pro novináře

Pardubický útočník Lukáš Sedlák

Závěr okořenil ostrý pěstní souboj domácího Patrika Poulíčka s Petrem Sikorou. Během úklidu kaluže krve z ledové plochy už se však Pardubice mohly ve druhém finále hokejové extraligy těšit z výhry...

19. dubna 2026  22:20

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

19. dubna 2026  21:17

Emoce ve finále: Sikora se rval, Růžičku trefili diváci. Žabka hodil lahev na tribunu

Petr Sikora po bitce s Patrikem Poulíčkem v závěru druhého extraligového finále.

Z obličeje mu kapala krev, červené skvrny měl i na bílém dresu. Cestou do kabiny ještě gestikuloval směrem k domácímu kotli, od pardubické střídačky si také leccos vyslechl. Jakmile bylo jasné, že...

19. dubna 2026  21:10

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

19. dubna 2026  19:55,  aktualizováno  20:21

