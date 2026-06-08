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Tipsport extraliga 2025/26

Železný muž Rytířem. Švéd Westerlund chyběl za tři roky jen ve třech zápasech

Ondřej Bičiště
  10:20
Hokejoví Rytíři posilují defenzivu. Do kádru kladenského extraligového týmu přichází švédský obránce Filip Westerlund, pro kterého to je první angažmá mimo Skandinávii.

Filip Westerlund v dresu KalPy Kuopio | foto: ČTK / imago sportfotodienst / Niklas Pehkonen Profimedia.cz

„Chci zažít a poznat hokej v Česku. Úroveň extraligy v posledních letech dost stoupá, přicházím do dobré soutěže. A Kladno je pro mě skvělé místo,“ věří sedmadvacetiletý rodák z Härnösandu.

Ofenzivně laděný obránce byl v roce 2017 draftován do NHL týmem Arizona Coyotes ve druhém kole ze 44. místa. V zámoří ale nikdy nepůsobil. Zatím největšího triumfu kariéry dosáhl ve Finsku, kde před rokem svým gólem v šestém finále Liigy zařídil klubu KalPa Kuopio historický titul.

Po třech produktivních letech v elitní finské lize se rozhodl udělat v kariéře další krok a poprvé opustil sever Evropy. „Jsme rádi, že jsme se domluvili na příchodu Filipa Westerlunda. Je to obránce, který dokáže hrát spolehlivě v obranném pásmu a také kvalitně podpořit ofenzivu. Věříme, že bude důležitým článkem našeho týmu v příští sezoně,“ uvedl k příchodu posily Tomáš Plekanec, sportovní ředitel Rytířů Kladno.

Westerlund je odchovancem švédské Frölundy, s níž v roce 2017 slavil dorostenecký titul. Po štacích v Björklövenu (2017-18), Timrå (2019-22), HV71 (2022-23) a Ilves Tampere (2023) se přesunul do Kuopia, kde letos prožil z osobního hlediska nejpovedenější sezonu. S 29 kanadskými body za 5 gólů a 24 asistencí se stal nejproduktivnějším týmovým obráncem.

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Navíc platí za železného muže, v předchozích třech ročnících chyběl finskému týmu vždy pouze v jednom utkání základní části Liigy. Celkově v elitní finské soutěži odehrál 196 zápasů, nastřílel 27 gólů a přidal 48 asistencí.

Pro Kladno je to už šestá posila pro nadcházející extraligovou sezonu, Rytíři už dříve oznámili příchody útočníků Adama Kubíka, Filipa Přikryla a Nicolase Hlavy a také dvojice reprezentantů - obránce Michala Kempného i brankáře Dominika Pavláta.

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Třinec
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4:1
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Třinec
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Karlovy Vary

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