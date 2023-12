Jarůška odšpuntoval až Jágr: Jarda mi sebral hokejky, prý je na nich Jaroušek

Sestava se vám rozdrolila, jak jste to brali?

Už na pátečním tréninku jsme věděli lajny, ale po něm jsme se dozvěděli, že Klepiš (kvůli trestu) nebude. Takže jsme přišli na zápas a bylo to trošku jinak. Na to se nemůžeme dívat, musíme hrát s tím, co máme.

Vám to pomohlo do druhého útoku vedle Jágra.

Kdyby mi to někdo řekl před patnácti lety, kdy byl Jarda můj nejoblíbenější hráč, nevěřil bych tomu. Byl jsem za to rád, posunul jsem se ze čtvrté formace z centra na křídlo, což je mi vlastnější. Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, měli jsme dobrá střídání. Navíc Jarda hraje s mými hokejkami, takže tam chemie je.

Proč jste mu je půjčil?

No, já mu je nepůjčil. Prostě jednoho dne přišel a moje hokejky si vzal. Nic jsem nenamítal. Pro mě je čest, že hraje s mými hokejkami.

Máte jich dost pro sebe i Jágra?

Právě že na začátku sezony se jich objednalo dost. Jenže já nemohl dát gól, byl jsem trošku smutný a chtěl jsem hokejky změnit. Řekli mi, že jich mám hodně a není potřeba kupovat další. Teď možná přijde čas, abych objednal jiné. Jestli si je Jarda vezme všechny… Je s nimi strašně spokojený, asi mu je přenechám.

Jsou v něčem speciální?

Hlavně je tam speciální jméno Jarůšek. On si to tedy bral po svém, že tam je Jaroušek, že to je tedy jeho. Hokejky mám dobře sestavené, tak se mu asi líbily.

Neprotestoval jste?

Kdybych protestoval, možná by mě i vyhodil a vzal by si je stejně. Takže jsem neprotestoval, schválil jsem mu to, ještě jsem mu pomalu poděkoval, že si je vzal. A jsem rád, že s nimi hraje.

Kladenský útočník Jaromír Jágr (vpravo) bojuje u mantinelu s Janem Ščotkou z Brna.

Vy jste mu hokejky sebrat nechtěl?

To bych si nedovolil, to by asi neprošlo.

Jágr má ve čtyřech zápasech čtyři asistence. Co na jeho výkony říkáte?

Jarda je pořád platný, umí hrát na puku, podržet si ho v útočném pásmu, rozdat ho. Pořád to v sobě má. Klobouk dolů v jeho letech. Ne nadarmo býval nejlepší hráč světa. To se nezapomíná, to je jako jízda na kole.

Jak vám lichotí, že u gólu bude zapsané Jarůšek, v závorce Jágr?

Až to jednou budu vykládat dětem, bude to hezké. Zvlášť když fakt býval můj nejoblíbenější hráč. Míval jsem s ním plakáty.

Jak se vám po prvním gólu sezony ulevilo? Zvlášť když padl proti rodnému Brnu.

V mojí situaci bylo jedno, proti komu ho dám. Bohužel jsem to měl v hlavě. Nedařilo se mi, propadl jsem se sestavou, hrál jsem málo. Jsem strašně rád, že to tam padlo, doufám, že jsem smůlu prolomil.

Jak jste 28 zápasů bez branky snášel?

Neztrácel jsem hlavu, protože na tréninku mi to paradoxně šlo, hrál jsem na něm dobře, góly jsem dával. Všichni mě uklidňovali, že to určitě přijde. Ale hrál se zápas, a bohužel nic. Dneska jsem se zaplaťpánbůh trefil, Jarda mi hezky nahrál. Snad bude platit Jak na nový rok, tak po celý rok, a začne to tam padat.

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Puk jste krásně z kruhu zametl, zdá se, že stále máte sebevědomí střelce.

Vždycky to tak bylo, ale letos to bylo nějaké zakleté. Snad jsem to prolomil. Ze začátku sezony jsem šance měl, bohužel to tam nepadalo, pak už ani šance nebyly. Na tréninku jsem makal na 120 procent, góly dával, říkal si, že to je zase v pohodě. Ale nebylo. Škoda prodloužení, chtěl jsem puk zvednout nad beton, ale byl jsem strašně blízko.

Proti Brnu jste dostali ve 24. vteřině gól a přišli o zraněného brankáře Brízgalu, navíc jste šli do čtyř. Jak vám bylo?

Všechno se v úvodu sesypalo, ale my si říkali, že je začátek, máme ještě tři kompletní třetiny. Bohužel ve druhé jsme selhali, když jsme vedli 3:1. Před zápasem bychom bod brali, ale asi je nakonec málo, potřebujeme v naší situaci dva nebo tři. Zvlášť když jsme teď za dva zápasy dali dvanáct gólů.

Kometa vyrovnala v rozmezí 14 vteřin. Co se stalo?

Nevím, co se děje. Vždycky dostaneme jeden gól, pak to tam napadá. Musíme se toho vyvarovat. Na jednu stranu to umíme z 0:3 dotáhnout, na druhou taky pokazit vyhraný zápas.

Přišlo skoro pět tisíc diváků, nejvyšší návštěva sezony. Jak jste fanoušky cítili?

Patří jim poděkování, hnali nás dopředu, byli naším šestým hráčem. Strašně si toho vážíme, jsme za to moc rádi, snad budou chodit i dál. Potřebujeme je. Jen svými výkony je můžeme přesvědčit, aby i příště přišli, takže musíme makat.