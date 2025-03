Smoleňáka ranil konec na Kladně: Mrzí mě, jak se vše odehrálo a jak to celé dopadlo

Také jeho zásluhou se Rytíři minulý týden vyhnuli baráži. Smoleňák v sezoně nasázel sedmnáct gólů, čímž se řadil mezi nejlepší extraligové střelce. K nim přidal ještě čtrnáct asistencí.

Přesto další body v klubu, kde vyrůstal, už osmatřicetiletý forvard nezaznamená.

„Je mi líto, jak to celé dopadlo, jak se vše odehrálo a i bylo komunikováno,“ neskrýval před příznivci zklamání Smoleňák, který ale víc dopodrobna zacházet nechtěl. „Přeci jen Kladno je stále můj domov, mám k němu respekt, je to můj mateřský tým, který mě vychoval a nebýt Kladna, nikdy se nedostanu do světa. Na to nikdy nezapomenu!“

Smoleňák před více než dvaceti lety odcházel ze středočeského klubu do Kanady, v sedmi zápasech si dokonce vyzkoušel také NHL. Před deseti lety si zahrál i na domácím světovém šampionátu. Dál působil mimo jiné ve Finsku, ve Švédsku a ještě před válkou v KHL.

Rytíři Kladno, trénink před baráží se Vsetínem. Kapitán Radek Smoleňák.

A po konci dlouholetého působení v Hradci se opět ukázal na Kladně.

„Vždy jsem si přál vrátit se domů, zažít plný stadion, vítězství a i poslouchat z tribun písničku ‚Kladno, to je to město‘... Doufám, že vy fanoušci jste viděli, že na ledě jsem vždy nechal pro Rytíře vše, opravdu jsem se snažil jít příkladem a bojovat za celý tým i město.“

Velký patriot končí s necelými dvěma absolvovanými sezonami. V dobře známém prostředí ožil. Což dokazuje celkem 63 bodů ve 101 utkáních.

„Díky vám jsem se těšil na každý zápas,“ vyřídil fanouškům a poděkoval také rodině. „Budu i nadále fandit Rytířům a přeju si lepší zítřky pro celý klub.“

Přestože se celek s prostovlasým bojovníkem rozloučil, možná se v něm nějaký nositel útočníkova příjmení ještě v budoucnu ukáže. Koneckonců sám hráč se zmínil.

„Mám radost, že moji dva kluci Samuel a Dominik viděli tátu v kladenském dresu a moc si přeju, aby se jméno SMOLEŇÁK ještě někdy objevilo v našem dresu.“